Casalino: «Non pensavo al Quirinale per Conte ma per qualcuno del Pd»

«Tutti hanno pensato che stessi indicando lui per il Quirinale. Ma io do per scontato che Conte vinca le primarie e diventi il prossimo premier. La mia era una provocazione rivolta a quella parte del Pd che continua a evocare sui giornali il rischio d’implosione del campo largo in caso di vittoria di Conte. Speranza si è persino spinto a ipotizzare, pur di evitare le primarie, la scelta di un diciottenne o di un partigiano come candidato premier». «

Una posizione che, letta alla luce dei sondaggi che danno Conte vincente alle primarie, restituisce il clima di preoccupazione che si è creato in una parte del Pd. E sottolineo una parte perché Schlein, al contrario, ha dimostrato coerenza e sembra davvero convinta di poter vincere. La mia provocazione era rivolta proprio a chi, nel Pd, non crede nella vittoria di Schlein e teme che il partito non possa reggere all’onda d’urto di una vittoria di Conte. Ho voluto offrire loro una sorta di via d’uscita, psicologica e politica: chi perde le primarie non perde tutto, perché il Pd può comunque avere un ruolo determinante nella partita per il Quirinale».

Solo questo?

«C’era anche una preoccupazione politica più ampia: evitare che una sconfitta alle primarie lasciasse gli elettori del partito perdente così delusi da spingerli a disertare le urne alle Politiche, finendo per favorire Meloni. Sapere che il proprio leader potrebbe continuare ad avere un ruolo da protagonista, anche dopo le primarie, può aiutare a superare la delusione e a mantenere la motivazione. Volevo indicare una prospettiva che consentisse di vivere quella competizione senza considerare la sconfitta come una fine. È un ragionamento che vale sia per il Pd sia per il M5s. Ma, come ho già detto, penso soprattutto al Pd perché sono convinto che sarà Conte a vincere».

Il nostro direttore Belpietro scrive che questo meccanismo conferma che a sinistra considerano le istituzioni una cosa loro, da spartire fra compagni. Oltretutto qui si parla del Quirinale, l’istituzione super partes per eccellenza. Non ha un po’ esagerato?

«Ma credo fosse evidente a tutti che la mia fosse una boutade politica. Un patto del genere non potrebbe reggere, innanzitutto perché il presidente della Repubblica viene eletto dal Parlamento a scrutinio segreto. Ma soprattutto perché il Quirinale, proprio in quanto massima istituzione di garanzia, non può diventare moneta di scambio negli accordi e negli equilibri tra partiti».

Le reazioni sono state durissime, a destra e a sinistra: se lo aspettava?

«La verità è che il centrodestra e una parte del Pd sanno benissimo che la mia era una sortita volutamente paradossale. Hanno però colto l’occasione per far passare l’idea che esistesse davvero un patto e hanno forzato il contenuto del mio editoriale, presentandolo come una proposta per portare Conte al Quirinale. Tutto questo per poter attaccare Conte, perché lo temono: c’è chi lo considera un ostacolo in vista delle primarie e chi un avversario da contrastare nella prospettiva della sfida con Meloni per la guida del governo».

Lei ha vissuto in prima linea almeno un’elezione del presidente della Repubblica: cosa ricorda di quei momenti? Un dettaglio, un particolare inedito?

«Ricordo che il M5s, essendo allora il primo gruppo parlamentare, aveva una grande responsabilità e un’occasione politica importante. L’ipotesi di eleggere per la prima volta una donna al Quirinale, con Elisabetta Belloni, avrebbe avuto un significato storico. Ma in quella fase il Movimento era profondamente diviso al suo interno e quella divisione finì per pesare sulle scelte. È stata un’occasione che, col senno di poi, ricordo bene».

Se si parla di Giorgia Meloni al Colle (o di La Russa, o di un uomo di destra), si alzano grida di dolore dall’altro lato. Perché si ha tanta paura di un’ipotesi del genere?

«La nostra Costituzione nasce da una scelta antifascista ed è evidente che chi non ha fatto fino in fondo i conti con quella storia, penso soprattutto a La Russa, non può aspirare a rappresentare l’unità nazionale dal Colle più alto. Detto questo, per onestà intellettuale, devo riconoscere che anche l’ipotesi di Conte ha suscitato reazioni sproporzionate. Ho avuto l’impressione che una parte della sinistra consideri il Quirinale quasi come un territorio di propria esclusiva competenza. E questo, in una democrazia, è un atteggiamento discutibile».

In ogni caso, il suo sembra un grido d’allarme, l’ennesimo: le primarie rischiano di far saltare la coalizione per aria? E quale sarebbe l’alternativa?

«Io, in realtà, sono molto più ottimista. Credo sinceramente che Conte possa vincere le primarie, soprattutto se saranno aperte e prevedranno anche il voto online. In quel caso, a prevalere non sarebbe la forza organizzativa e territoriale dei singoli partiti, ma una scelta più libera degli elettori. E credo che molti italiani possano riconoscersi in Conte anche sulla base del suo curriculum: professore universitario, avvocato, due volte premier».

«Sono convinto che le polemiche e il fango che hanno cercato di gettargli addosso, dalle vicende sulle mascherine a quelle sul Superbonus, non ne abbiano scalfito la credibilità. Sul Superbonus, gli italiani sanno che quella misura ha sostenuto migliaia di imprese, soprattutto piccole e medie, quando il Paese era in ginocchio per la pandemia. E sulle mascherine, al di là del clamore mediatico, non sono emersi elementi che dimostrino responsabilità personali di Conte. Gli italiani ricordano anche i 209 miliardi del Pnrr ottenuti durante i suoi governi. Per queste ragioni, credo che Conte abbia le carte in regola per affrontare Meloni e che, in una sfida diretta, possa partire da una posizione più solida rispetto a Schlein».