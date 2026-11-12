È uno scenario in chiaro scuro quello delineato da Confindustria per la manovra. Nel terzo giorno delle audizioni, il direttore generale dell’associazione degli industriali, Maurizio Tarquini, fa le pulci alla legge di Bilancio. Alcune scelte sono «positive», come la riduzione del costo dell’energia, e propone di estendere la Energy release prevista per le imprese energivore piccole e medie anche alle aziende di grandi dimensioni. Cioè alle filiere meccaniche, all’automotive, al mondo digitale, delle tlc, che altrimenti «resterebbero fuori nella versione attuale».

Entrando nel dettaglio dell’impianto della manovra, Tarquini sottolinea che «le risorse sono destinate a misure parcellizzate o transitorie, al sostegno delle famiglie, alla riduzione della pressione fiscale sui redditi da lavoro, al finanziamento della sanità, al rinnovo di alcuni bonus».

C’è poco invece per la competitività: alle imprese, va un quarto degli interventi espansivi, concentrati soprattutto sul potenziamento delle infrastrutture ferroviarie, sulla riduzione dei costi energetici e sul rifinanziamento del credito Zes Unica. Inoltre le imprese sono chiamate a far fronte al 43% delle coperture complessive, anche con interventi che incidono profondamente sulla liquidità generale.

Tarquini: «Occorrono interventi capaci di incidere stabilmente sulla competitività»

Come la Corte dei conti, Confindustria lamenta il carattere temporaneo, circoscritto al 2027, di numerose misure, 38 per l’esattezza, che pesano per 8,4 miliardi nell’anno e arrivano a 13,1 miliardi nell’intero triennio. Si tratta di circa un terzo del valore complessivo degli interventi espansivi.

Degli 8,4 miliardi, ben 6 vanno a 13 misure una tantum, mentre i restanti 2,4 finanziano la proroga, per un solo anno, di 25 interventi già in vigore. Tarquini sostiene che le misure temporanee «possono aiutare nelle emergenze ma quando assumono un peso prevalente, possono rallentare le decisioni di investimento«. Occorre quindi «concentrare le risorse disponibili su interventi capaci di incidere stabilmente sulla competitività». Allo stesso tempo andrebbe reso «strutturale il Fondo di garanzia per le pmi».

Un volano per gli investimenti potrebbe venire dai capitali privati. La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane è pari a 6.000 miliardi di euro, 1.500 miliardi sono in depositi bancari a zero interessi. Quindi, secondo Confindustria, bisognerebbe costruire le condizioni affinché «sia interessante, per i risparmi, muoversi, anche in piccola parte, verso gli investimenti produttivi».

Le imprese hanno anche l’esigenza di crescere dimensionalmente. Questo è possibile aumentando la produttività nel Paese. Come? «Correggendo distorsioni fiscali che penalizzano l’avviamento, ripristinando il bonus aggregazioni e sostenendo i costi di consulenza che le imprese affrontano per crescere».

Le misure che non convincono Confindustria e Istat

Tra le misure che non convincono, ha rimarcato Tarquini, ci sono quelle che mettono in discussione situazioni già in essere, «come la dilazione in 10 anni dei crediti del Superbonus per i quali c’è un contratto e si prevedeva fossero incassati il prossimo anno».

Anche sulla riforma dell’Irpef che estende l’aliquota al 33% ai redditi fino a 55.000 euro, il manager nutre qualche perplessità: «Determina un beneficio individuale contenuto» poiché impatterà su circa 3,3 milioni di contribuenti, pari al 7,7% del totale contribuenti Irpef, con un vantaggio massimo netto mensile di 42 euro, arrivando a un totale annuo di 500 euro».

La riduzione Irpef non convince neppure il presidente dell’Istat, Francesco Maria Chelli. Nell’audizione alla Camera, ha sottolineato che «avrà effetti su una platea di circa 3,7 milioni di contribuenti e comporterà una riduzione di gettito pari a poco meno di 1,7 miliardi, con un beneficio medio di circa 450 euro» ma comporterà 510 euro in meno per 3,6 milioni di pensionati. Questo è dovuto alla modifica del meccanismo di rivalutazione.

Chelli ha aggiunto che la nuova perequazione «riducendo l’importo delle pensioni, comporta un minor reddito imponibile e quindi una minore imposta dovuta. L’effetto di retroazione fiscale ammonta in media a 220 euro di minori imposte dirette, secondo il regime Irpef vigente, con una perdita media pari a 290 euro. Tenendo conto congiuntamente della modifica dell’Irpef e delle modifiche alla rivalutazione, per la platea di pensionati sottoposta agli effetti di entrambi i provvedimenti, si registrerebbe una minore imposta per circa 360 euro annui, beneficio che ridurrebbe la perdita media a 150 euro annui».

I risparmi con la flat tax estesa

Per i lavoratori autonomi invece, la flat tax estesa da 85.000 a 100.000 euro, allargando la platea del regime forfettario a 55.000 nuovi ingressi, farà risparmiare 8.000 euro di tasse. Che vuol dire un minor gettito per lo Stato stimabile in circa 400 milioni.

Le misure in materia fiscale e di sostegno al reddito hanno portato un vantaggio nominale medio per i contribuenti di circa 1.000 euro cumulati nel periodo tra il 2021 e il 2027. Questo beneficio, però, avverte Chelli, è stato più che compensato dall’aumento del fiscal drag.