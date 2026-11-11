Idea sinistra: Conte al Quirinale

Anche se ha lasciato il suo amato Giuseppi, Rocco Casalino continua a tenere d’occhio le scelte del leader pentastellato. Dunque, in vista delle primarie del campo largo, l’uomo che per tre anni è stato l’ombra di Conte ha trovato la soluzione per mettere d’accordo capi e capetti della sinistra.

Su La sintesi, giornale online da lui fondato, l’ex portavoce ha scritto un editoriale il cui succo è stato così sintetizzato da Dagospia: «Se perdi le primarie vinci il Quirinale. L’ex Rasputin di Conte lancia la proposta per tenere insieme Pd e M5s dopo la sfida fratricida fra Schlein e Giuseppi».

Siccome è chiaro che il leader pentastellato e la segretaria del Partito democratico alle primarie se le suoneranno di santa ragione, perché nessuno dei due è deciso a fare un passo indietro e a lasciare il posto di candidato premier, Casalino suggerisce di spartirsi governo e presidenza della Repubblica.

Chi vince la sfida per guidare il campo largo va a Palazzo Chigi (ammesso che gli italiani lo votino, ma questo è un dettaglio che l’ombra di Conte non pare prendere in grande considerazione). Mentre chi ne esce sconfitto sale al Colle appena Sergio Mattarella schioderà dalla poltrona, vale a dire nel 2029. E siccome Elly non ha l’età, toccherebbe a Giuseppi.

La sinistra che vede le istituzioni come cose da spartire tra compagni

Il ragionamento, che qualcuno nel campo largo ha già chiamato lodo Casalino, rivela come a sinistra considerino le istituzioni: cosa loro, da spartire fra compagni. Lasciate perdere la bizzarria di un perdente alle primarie a cui si regala il Quirinale, quasi si trattasse di un premio di consolazione.

Colui che ottiene meno voti fra i militanti del campo largo, invece di fare un passo indietro ne fa uno avanti, conquistando nientepopodimeno che il Colle, la più alta carica del Paese. Cioè: l’uomo che la sinistra scarterà come candidato premier, in caso di vittoria dell’armata Brancaleone del campo largo, verrebbe ripescato da un accordo fra partiti diventando capo dello Stato, cioè il rappresentante di tutti gli italiani.

Al netto di una concezione lottizzatoria del sistema, a colpire è l’ipocrisia di chi ogni giorno parla di deriva antidemocratica e avverte il Paese dei rischi che con le prossime elezioni Meloni si prenda tutto, anche il Quirinale.

Quelli che gridano allo scandalo e che per anni hanno occupato tutte le alte cariche dello Stato

Per anni la sinistra ha occupato tutto: da Palazzo Chigi al Colle, senza dimenticare le nomine con cui ha conquistato la Corte costituzionale e ogni altro organismo della Repubblica. Abbiamo avuto presidenti del Consiglio di sinistra con presidenti della Repubblica post comunisti e presidenti della Consulta di tendenza progressista. E nessuno ha gridato all’occupazione delle alte cariche dello Stato da parte dei compagni.

Poi abbiamo avuto un democristiano di sinistra sul Colle e un paio di premier del Pd, per non parlare dei giudici costituzionali. E anche in questo caso i compagni non si sono preoccupati del monocolore rosso al vertice delle istituzioni. Da settimane invece, a sinistra non parlano d’altro, ovvero del pericolo che, in caso di vittoria del centrodestra alle prossime elezioni, un Parlamento guidato dalla coalizione moderata possa eleggere un capo dello Stato che non sia progressista. Secondo Renzi e compagni sarebbe uno scandalo, anzi: un pericolo per la democrazia.

Se la sinistra prende tutte le poltrone, è trionfo della democrazia

Invece Giuseppe Conte sul Colle, perché questo è ciò che vorrebbe apparecchiare Rocco Casalino, Elly Schlein a Palazzo Chigi, Maurizio Landini ministro del Lavoro, Angelo Bonelli a capo dello Sviluppo economico, Nicola Fratoianni all’Interno, Matteo Renzi agli Esteri, Paolo Gentiloni presidente del Senato e Maria Elena Boschi della Camera, cioè l’occupazione di ogni poltrona da parte della sinistra, sarebbe il trionfo della democrazia.

Io capisco che se alle primarie non trionferà Giuseppe Conte c’è il rischio che una parte degli elettori pentastellati alle elezioni non vada a votare. E so che se a trionfare sarà l’ex premier, un pezzo del Pd potrebbe disertare le urne.

Ma trovo scandaloso che la merce di scambio per tenere unito il campo largo sia il Quirinale. Da trent’anni il Colle è appannaggio della sinistra anche se la maggioranza degli italiani non è di sinistra. E i compagni sono pronti a qualsiasi espediente per perpetrare l’occupazione «abusiva» di altri sette anni.