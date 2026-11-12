A Palazzo Chigi si cerca la quadratura del cerchio. Impresa non semplicissima quando i desideri dei partiti sono molti e i soldi disponibili decisamente meno. La legge di Bilancio è arrivata al primo tornante e Giancarlo Giorgetti, custode della cassaforte pubblica, prova a impedire che la maggioranza trasformi il Parlamento nel supermercato degli emendamenti.

Dopo il vertice di ieri sera con Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Matteo Salvini e Maurizio Lupi, la linea è stata tracciata: durante l’esame parlamentare saranno ammessi soltanto correttivi mirati su sanità, pensioni e istruzione. Niente rivoluzioni. Almeno sulla carta. Perché in politica le buone intenzioni hanno spesso la durata di un gelato al sole di Ferragosto.

Il nodo dei contributi dalle banche

La prima battaglia riguarda le banche. Qui la maggioranza sembra suonare due spartiti differenti. Da una parte Maurizio Lupi, che uscendo dalla riunione di Palazzo Chigi ha praticamente abbassato la saracinesca: «Ulteriori contributi dalle banche non ci saranno». Il leader di Noi Moderati ha ricordato che l’impianto della manovra è definito e che sarebbe corretto lasciarlo così. Insomma, il bancomat ha già erogato quanto richiesto.

Alberto Gusmeroli, responsabile economico della Lega, non sembra però disposto a riporre la carta di credito. Il suo ragionamento viaggia in direzione opposta: «Fondamentale è un ulteriore contributo alle grandi banche, che stanno registrando guadagni senza precedenti nella storia del nostro Paese».

Lupi dice che il conto è chiuso, Gusmeroli vorrebbe presentare ancora il conto agli istituti di credito. Una divergenza non proprio marginale, che promette di riemergere durante il passaggio parlamentare.

La protesta di Confindustria sul Superbonus

Ma a protestare non sono soltanto le banche. Anche Confindustria ha deciso di battere un colpo, e lo ha fatto con parole pesanti. Nel mirino c’è soprattutto la decisione di rateizzare il pagamento dell’ultima parte dei crediti legati al Superbonus, anziché rimborsare tutto in un’unica soluzione.

Per gli industriali non è una semplice operazione contabile: allungare unilateralmente i tempi di restituzione di un debito equivale a una dichiarazione di default. Il messaggio è brutale nella sua semplicità: lo Stato non può comportarsi come un debitore che, dopo aver firmato una cambiale, decide autonomamente di spostare la scadenza.

Il presidente Emanuele Orsini ha anche denunciato lo squilibrio nella distribuzione delle risorse: alle imprese andrebbe appena un quarto degli interventi espansivi della manovra, mentre il 43 per cento delle coperture graverebbe proprio sul sistema produttivo.

Giorgetti detta la linea: prudenza e rigore

In questo coro di richieste, Giancarlo Giorgetti continua a predicare prudenza e rigore. Due parole che non gli provocano alcun nervosismo. Anzi: per il ministro sono il certificato di affidabilità dell’Italia davanti ai mercati e agli investitori.

Riapparso in videocollegamento a «Il Paese che cambia» dopo alcuni giorni di silenzio, ha lanciato un messaggio che indirizzato soprattutto alla maggi: «Il debito pubblico produce ogni anno un onere per interessi che non sono emendabili dai parlamentari o dalle forze di opposizione e maggioranza, ma che devono semplicemente essere pagati».

Una frase che vale più di molti richiami all’ordine. Gli interessi sul debito, ricorda Giorgetti, non si cancellano con un emendamento, non si convincono con una stretta di mano e non vanno in ferie quando il Parlamento decide di spendere. Si pagano. Punto. Il ministro rivendica la «credibilità che abbiamo costruito nel corso di questi anni», quella che consente all’Italia di affrontare le turbolenze finanziarie e di ottenere dall’Europa margini di flessibilità sulle spese per energia e difesa.

La battaglia in Parlamento: la promessa di pochi ritocchi e le richieste che si accumulano

Il cuore della manovra, ha spiegato, resta nelle agevolazioni fiscali per incentivare l’occupazione, soprattutto giovanile e femminile, nella flat tax sui nuovi contratti e nella detassazione dei fringe benefit per favorire l’adeguamento dei salari. Ma adesso arriva il passaggio più delicato: quello parlamentare. Giorgetti sa che dovrà indossare l’elmetto per difendere l’ultima legge di Bilancio del governo Meloni.

La scena, insomma, è piuttosto movimentata. Lupi mette il lucchetto alla cassaforte delle banche, Gusmeroli cerca la chiave per riaprirla, Confindustria presenta il conto allo Stato e Giorgetti prova a ricordare a tutti che il debito non fa sconti. La maggioranza promette pochi ritocchi, ma intorno al tavolo le richieste si accumulano. Perché in politica tutti amano le coperture, purché siano gli altri a trovarle. Tutti predicano il rigore fino a quando non arriva il momento di rinunciare a qualcosa.