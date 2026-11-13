Ucraina, Kushner: «Accordo impossibile senza gli europei al tavolo»

«Un accordo è impossibile senza gli europei al tavolo dei negoziati». Lo ha dichiarato Jared Kushner, inviato degli Stati Uniti per la guerra in Ucraina insieme a Steve Witkoff, durante un punto stampa congiunto con Volodymyr Zelensky a Dublino.

Kushner ha riferito che Washington ha ribadito al presidente russo Vladimir Putin la centralità del coinvolgimento europeo nei negoziati. «Abbiamo ribadito a Putin che riteniamo questo aspetto fondamentale», ha aggiunto l’inviato americano, che poche ore prima aveva incontrato proprio il leader del Cremlino a Mosca.