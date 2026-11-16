L’uscita del libro di memorie dell’ex presidente americano Joe Biden, Promise me, America, di cui il Wall Street Journal ha pubblicato in anteprima alcuni passaggi, getta nuova luce su come il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato reputato dalla precedente amministrazione della Casa Bianca, sotto il cui mandato è iniziata la guerra in Ucraina.

Non sono da meno giudizi su altri leader come il presidente russo Vladimir Putin e il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Per Biden, il leader ucraino ha fatto fruttare «la sua esperienza di attore, che è stata per lui un’ottima palestra».

Biden attacca Zelensky nelle memorie: «Scontroso e poco riconoscente»

Zelensky, che nel 2025 ha litigato con l’attuale presidente Donald Trump, già agli occhi di Biden non faceva buona impressione: «Zelensky poteva mostrarsi scontroso e ostinato nelle nostre conversazioni private, e non così riconoscente come mi sarei aspettato».

Ancora ieri, il leader di Kiev, che pure in quattro anni e mezzo ha ricevuto da europei e americani armi e fondi per centinaia di miliardi di dollari, s’è lamentato per le restrizioni alla rete satellitare Starshield americana che rallentano la guida dei droni ucraini.

Per non parlare delle continue richieste di missili Patriot, la cui produzione è lenta e serve anche ad altri alleati degli Usa, specie nel Medio Oriente per difendersi dall’Iran.

Putin e Netanyahu nel mirino dell’ex presidente Usa: «Manipola la verità»

Biden ne ha anche per Putin, di cui rimarca il «tono capriccioso» poiché «amava assumere una postura rilassata durante gli incontri, fingendo indifferenza come un adolescente».

L’ex presidente rivela che membri dello staff di Trump gli avevano chiesto di firmare una delega per trattare con Putin anche prima dell’insediamento del tycoon alla Casa Bianca nel gennaio 2025.

Biden ha rifiutato perché «non volevo dare loro carta bianca per quella che mi aspettavo una capitolazione dell’Ucraina».

Biden è severo anche su Netanyahu, «preoccupato più della sua sopravvivenza politica che degli interessi di Israele», vedendovi un secondo Trump: «Con Netanyahu non c’era molta fiducia. Ero anche preoccupato per le tendenze di Bibi, simili a quelle di Trump. Era capace di manipolare la verità a suo piacimento e non si faceva scrupolo di piegare le istituzioni ai propri interessi».

Afghanistan, Biden difende il ritiro del 2021: «Rifarei la stessa scelta»

Sul ritiro dall’Afghanistan, nell’agosto 2021, si difende: «Prenderei di nuovo la stessa decisione. Porre fine alla guerra in Afghanistan è stata la scelta giusta». Ammette che l’allora segretario alla Difesa Lloyd Austin e il generale Mark Milley, capo di Stato maggiore, erano «preoccupati».

Sostiene che gli era stato garantito che il governo afghano avrebbe potuto resistere ai talebani per sei mesi senza le forze Usa, ma «i sei mesi promessi sono svaniti in pochi giorni e ciò ha avuto un impatto sull’ordinato svolgimento del ritiro».

Le «confessioni» di Biden arrivano mentre i russi invitano i Paesi europei a non essere intransigenti, minacciando conseguenze. Lamentando che «i negoziatori europei non ci hanno ancora contattato», il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto che per la Russia la soluzione della guerra è legata alla «architettura di sicurezza europea, poiché si tratta di due parti integranti».

Mosca minaccia l’Europa: «Senza negoziati dovremo imporre la sicurezza con la forza»

Per il portavoce russo, se non si trova un accordo con gli europei, Mosca dovrà usare la forza per stabilire un perimetro di sicurezza: «Dovremo discuterne con gli europei. È un’altra questione se non vogliono veramente la pace: in tal caso sarà inutile, allora dovremo insistere. Senza margine di negoziato, dovremo farlo con la forza».

La Russia, oltre a chiedere il divieto di ingresso dell’Ucraina nella Nato, mira a una fascia cuscinetto sui suoi confini occidentali, per rimediare all’allargamento a Est dell’Alleanza atlantica, con un arretramento delle sue posizioni militari.

Il concetto di una fascia di sicurezza è ricorrente nella geopolitica russa, declinato in varie forme, come il temporaneo Patto sovieto-tedesco dell’agosto 1939 fra Iosif Stalin e Adolf Hitler, preludio alla spartizione della Polonia, o la creazione nel dopoguerra della fascia di Stati satelliti comunisti, culminata nel 1955 con la stipula del Patto di Varsavia.

Ieri, nello stillicidio dei reciproci attacchi con droni e missili, i russi hanno colpito un centro logistico militare a Zaporizhzhia. Raid russi su una centrale energetica ucraina hanno causato blackout nelle regioni di Zaporizhzhia e Dnipropetrovsk.

Gli ucraini hanno danneggiato la fabbrica russa Monolit a Trubchevsk, nella regione di Bryansk, dove si fabbricano pezzi per elicotteri, un impianto petrolchimico a Nizhnekamsk, nel Tatarstan, e la base aerea di Achtubinsk, presso Astrachan.

Droni di Kiev hanno colpito Taganrog, sul Mar d’Azov, nella regione di Rostov, bersagliando strutture elettriche e ferroviarie, queste importanti per l’afflusso di rinforzi al non lontano fronte.

Il governo dell’Estonia ha denunciato un tentativo di sabotaggio, con incendio doloso, all’azienda di droni Threod Systems, attribuito al servizio segreto militare russo Gru che avrebbe assoldato cinque lettoni arrestati dalle autorità di Tallinn. Gli estoni hanno poi annunciato che chiuderanno dal 1° dicembre la frontiera con la Russia.