La Polonia vive un momento preoccupante su due fronti, interno ed esterno. Con una grave crisi politica e istituzionale da una parte e un aumento delle tensioni con la Russia dall’altra. «Il clima di tensione è tangibile, in una Polonia particolarmente polarizzata in questo momento» sostiene Mirko Mussetti, firma storica di Limes.

Il conflitto interno riguarda la Corte Costituzionale. Il primo ministro Donald Tusk vuole riformare la magistratura e sostituire alcuni giudici nominati durante i precedenti governi conservatori. Come giudica questa manovra?

«Quella che si è venuta a creare in Polonia oggi è una situazione imbarazzante e strana per il Paese, dove è avvenuta una vicenda senza precedenti: in una terra fortemente religiosa, di sera, alla vigilia della festività di Ognissanti, e ribadisco con una popolazione fortemente cattolica, un gruppo di giudici si è riunito in gran segreto. Il presidente della Polonia Karol Nawrocki quella sera era in viaggio, lontano da tutti».

«E perché quella riunione? Ovviamente per macchinare qualcosa: la sospensione della presidente e del vicepresidente della Corte Costituzionale, le due cariche superiori della magistratura. A un certo punto diverse persone hanno saputo della riunione che si stava tenendo e del cambio in corso, ma nessuno è potuto entrare e partecipare all’incontro».

«E chi ha organizzato il blitz? La giudice più anziana del tribunale, Anna Korwin-Piotrowska, che si è presa in carico la decisione, senza l’appoggio di una corte disciplinare di sostegno: pensate che è stata lei stessa a chiamare le forze dell’ordine per proteggere il palazzo e sbarrarne gli ingressi. La situazione politica si è così cristallizzata che Nawrocki ha fatto inversione con il suo aereo per tornare di corsa a Varsavia e per cercare di evitare la sostituzione dei giudici. Il presidente è andato sul posto ma si è ritrovato di fronte le forze dell’ordine: ha dovuto entrare da un muretto e scavalcarlo tramite una ringhiera. Ma a quel punto un gruppetto di giudici, come dimostrano le immagini molto forti e chiare, ha strattonano Nawrocki, vietandogli l’ingresso».

Perché è stato così determinante questo cambio dei giudici?

«Il controllo giuridico è fondamentale per tutte le riforme costituzionali future: la carta del 1997 approvata in Polonia con referendum assegna alla Camera bassa il potere di eleggere i giudici della Corte ma senza specificare la necessità di una maggioranza qualificata. Quindi il colpo di mano dell’altra notte è diventato possibile: nel 2015 il primo governo di Donald Tusk, che oggi parla della necessità di prendere decisioni dolorose (si era dimesso nel 2014 per diventare presidente del Consiglio europeo), aveva voluto eleggere cinque giudici, poi ha fatto quello che ha fatto. In pratica stiamo assistendo a uno scontro tra governo e presidenza sul controllo della magistratura».

Possiamo parlare di un vero e proprio golpe giudiziario, oppure siamo di fronte a una resa dei conti tra poteri che rivendicano la legittimità costituzionale?

«Colpo di Stato vorrebbe dire usare una parola grossa ma rende comunque l’idea di come la Polonia sia polarizzata, tra europeisti e conservatori. Per realizzare le riforme devi cambiare la Costituzione. Mi spiego con un esempio. Il nodo più dirimente è quello della moneta, lo scopo è: via lo zloty e dentro l’euro. Per ottenere l’ingresso della Polonia nella moneta unica, il tribunale costituzionale deve cambiare la Carta perché la moneta è citata dentro la Costituzione e per poter adottare l’euro i giudici devono votare la modifica. Quindi vanno sostituiti i giudici conservatori contrari all’ingresso nella moneta unica. E come si fa a prendere questa decisione, quindi? Lo si fa in due modi: nominando due giudici di parte, presidente e vicepresidente, e andando alle elezioni per il rinnovo della Corte. I giudici devono essere per i due terzi favorevoli ma il gruppo di Tusk non riusciva ancora a raggiungere il quorum di 15 giudici. Così per ottenere il risultato Anna Korwin-Piotrowska ha dichiarato anche un giudice illegittimo. Una follia e un dramma dal punto di vista giuridico».

Il presidente della Repubblica, Karol Nawrocki, vicino alle posizioni della destra polacca, accusa Tusk di architettare un colpo di Stato: è d’accordo o si tratta di una definizione troppo forte?

«Lo chiamerei golpe bianco giudiziario, siamo sempre più prossimi a questo. Non un colpo di Stato: non viene preso con la forza il potere ma si tenta di sovvertire il potere attraverso la parte giudiziaria di quest’ultimo. E così si danneggia la reputazione del Paese dell’aquila bianca».

Perché la Polonia non dovrebbe entrare a far parte dell’eurozona?

«I conservatori non vogliono la sovranità dell’euro, combattono così a muso duro: secondo loro la Polonia ha fatto di tutto per staccarsi dalla Russia ma allo stesso tempo non deve essere soggiogata dall’Unione europea. Il Paese si sta sviluppando grazie all’Unione europea, per loro è giusto collaborare, ma questo non vuol dire pagare un prezzo troppo alto. Nella politica monetaria i conservatori temono un dominio tedesco. I polacchi hanno due nemici storici: la Russia e la Germania. Se domandi a un polacco chi è più un nemico tra Russia e Germania difficilmente sa rispondere».

Nonostante la guerra alle porte e non in senso figurato? Tra l’altro una Polonia divisa istituzionalmente non è una Polonia più vulnerabile ed esposta alle pressioni della Russia?

«Sì, in generale le pressioni esterne indeboliscono un Paese e in questo momento di guerra particolarmente. Ma io mi concerterei altrettanto sulle pressioni esterne da parte di Bruxelles e Berlino: la Russia, infatti, ora non può permettersi di pressare altri Paesi che non siano l’Ucraina. Semmai Putin ha paura del blocco di Estonia e Polonia per l’exclave di Kaliningrad e rigetta di continuo le accuse di sconfinamento di droni russi».

L’Unione europea come dovrebbe comportarsi di fronte a questa situazione che rischia di creare un precedente pericoloso?

«Secondo me se l’Unione europea volesse bene alla Polonia dovrebbe starne fuori e lasciare che siano i polacchi a trovare la soluzione della quadra. In che modo? A questo punto la strada potrebbe essere quella di azzerare la Corte costituzionale ed estrarre a sorte i giudici. Ma temo che l’Europa, invece, appoggerà su tutta la linea il partito di Tusk perché si tratta di un europeista convinto e in vista delle elezioni del 2027 in Polonia cresce la paura e il rischio di un’affermazione dei conservatori. Questo spinge Bruxelles a prendere le parti del primo ministro. Il cancelliere Merz ha legato il bilancio europeo al finanziamento dell’Ucraina e ha scritto una lettera al presidente del Consiglio europeo Antonio Costa per chiedere che si discuta del bilancio europeo settennale dal 2028 al 2035: chiunque si rifiuti di aiutare economicamente l’Ucraina non vedrà accettare il proprio bilancio. Quei Paesi contrari rischiano così di non ricevere nessun aiuto dall’Europa. Per me è un ricatto ed è stato percepito in questo modo anche dai primi ministri della Slovacchia, dell’Ungheria, ecc. Nell’Unione europea esistono Paesi costituzionalmente neutrali, come l’Austria che, per esempio, non fanno parte della Nato. Vincolare un bilancio al finanziamento di un Paese significa che anche chi è neutrale in realtà diventerà parte di un accordo. Confido nel fatto che per farlo serva l’unanimità dei consensi».

Riassumo il suo pensiero: sostituire i vertici di un tribunale equivale a distruggere i garanti della legalità che si dichiara di voler difendere?

«Questo è il cuore della situazione polacca, estromettere i vertici, facendo muro anche fisicamente per non farli entrare nel palazzo, rischia di minare il principio di legalità: quelle sono immagini che spero di non vedere mai più in futuro».