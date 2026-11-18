Vladimir Putin si aspetta che l’incontro trilaterale con Donald Trump e Xi Jinping sia «estremamente utile». Lo ha dichiarato il presidente russo alla vigilia del vertice a tre con i leader di Stati Uniti e Cina, in programma a margine del summit Apec di Shenzhen, in Cina. Se confermato, si tratterebbe del primo incontro in assoluto tra i tre leader.
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