l presidente cinese Xi Jinping ha definito di «portata storica» il vertice trilaterale svoltosi a Shenzhen con l’omologo russo Vladimir Putin e quello statunitense Donald Trump. Nel corso dell’incontro, il leader di Pechino ha inoltre sottolineato la necessità che Cina, Russia e Stati Uniti tornino a «lavorare insieme per affrontare le sfide globali».