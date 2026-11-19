l presidente cinese Xi Jinping ha definito di «portata storica» il vertice trilaterale svoltosi a Shenzhen con l’omologo russo Vladimir Putin e quello statunitense Donald Trump. Nel corso dell’incontro, il leader di Pechino ha inoltre sottolineato la necessità che Cina, Russia e Stati Uniti tornino a «lavorare insieme per affrontare le sfide globali».
Da non perdere
Xi abbraccia Trump: oggi Putin chiude il trio
A Shenzhen irrituale gesto del leader cinese, che parla per due ore con lo Zar. Stamattina lo storico trilaterale con l’Unione europea a fare da spettatrice. Sul tavolo Iran, Ucraina, Taiwan e gli equilibri globali. Più che una nuova Jalta, si tenta una nuova Vestfalia.
«Il golpe bianco in Polonia serve a spingerla nell’euro»
L’analista: «Tusk assalta la Corte costituzionale perché ha bisogno dell’ok dei giudici per cambiare moneta. Le pressioni di Ue e Berlino sono superiori a quelle russe».
Giorgio Starace: «Aperture su Kiev: la Meloni ha vinto, la Kallas è più debole»
Il diplomatico: «Col nuovo formato di negoziatori, l’Europa sarà più morbida con Mosca. E d’ora in poi gli Stati avranno più poteri».
Sentite Biden: «Zelensky? Irriconoscente»
L’ex presidente Usa, in libreria con le memorie sugli anni alla Casa Bianca, riserva bordate (in stile Trump) al leader ucraino: «Scontroso, un attore...». Guerra, Mosca: «Senza accordo con l’Ue useremo la forza». L’Estonia chiuderà il confine con la Russia.
Giovedì la «Jalta 2.0» a Shenzen. Dossier Ucraina escluso dal tavolo
Al vertice Trump-Putin-Xi focus su armi e Iran. Crosetto: «Sul mondo non si decide in 3».
«Kiev nella Nato se cede territori». Zelensky: «Chiederò alla mia gente»
Il leader ucraino: «Gli Usa ci propongono l’adesione al Patto atlantico in cambio della rinuncia al Donbass. Il Cremlino avrebbe revocato il veto sull’uccisione dell’ex attore. Che lamenta ancora limitazioni a Starlink.
A parlare con Putin andranno cinque Paesi
Al vertice di Dublino, Kallas umiliata: si candida come negoziatrice, i leader la bocciano. Il pressing dell’Italia funziona, anche se passa l’idea di Merz: al tavolo ci sarà l’E5, Roma inclusa. Meloni: «Superata la frammentazione». Resta lo stallo sull’incaricato Ue.