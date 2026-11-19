La coalizione anti Netanyahu ha ottenuto il primo risultato alla Knesset, eleggendo speaker Matan Kahana con 66 voti su 120. Ex pilota da combattimento e ministro degli Affari religiosi nel governo Lapid-Bennett, Kahana appartiene a Yashar, il partito di Gadi Eisenkot. Il voto è arrivato in tarda serata, dopo ore di dibattito e l’ostruzionismo del Likud. A sostenerlo sono stati i quattro partiti del blocco del Cambiamento e le liste arabe, i cui 19 seggi sono decisivi per la maggioranza.

Gli haredim di Ebraismo della Torah Unito, impegnati nei colloqui con Eisenkot, hanno invece votato per il candidato del Likud, Ofir Katz, nonostante avessero fatto trapelare l’intenzione di astenersi. Una scelta che complica la loro possibile partecipazione a un futuro governo guidato da Eisenkot. Il faccia a faccia tra Naftali Bennett e Benjamin Netanyahu rischia, intanto, di incrinare l’intesa tra i partiti che puntano a sostituire l’attuale premier.

La coalizione anti Netanyahu elegge il nuovo speaker della Knesset

I due si sono incontrati ieri alla Knesset per oltre due ore, mentre il fronte di Eisenkot negozia la formazione di un nuovo esecutivo. La riunione ha sorpreso gli alleati di Bennett: secondo fonti dei media israeliani, l’ex premier non avrebbe avvisato Eisenkot. Alcuni esponenti del blocco anti Netanyahu hanno parlato di una rottura della fiducia; i sostenitori di Bennett hanno descritto il colloquio come un aggiornamento sulla sicurezza. Il vertice è avvenuto poche ore dopo una riunione alla Knesset con i principali leader dell’opposizione, che hanno indicato come priorità la formazione di un governo di emergenza nazionale guidato da Eisenkot e la sostituzione di Netanyahu. Hanno, inoltre, richiamato le difficoltà sociali e internazionali del Paese e l’urgenza delle decisioni da prendere nei prossimi giorni. Alla riunione hanno partecipato Bennett e il suo vice Yair Lapid, Avigdor Liberman di Yisrael Beytenu e Yair Golan dei Democratici. Bennett ha proposto un governo di unità nazionale con un accordo per alternarsi alla guida: Eisenkot sarebbe il primo premier. Golan e Liberman hanno respinto l’ipotesi ed escluso qualsiasi coalizione con Netanyahu: «Non siederemo con lui, in nessuna circostanza».

Bennett incontra Netanyahu e mette in difficoltà Eisenkot

Bennett era considerato un alleato importante nei negoziati e, secondo la stampa, avrebbe promesso a Eisenkot di non interferire mentre cercava di assumere la guida del blocco. Il colloquio con Netanyahu, forse accompagnato da un pranzo, è stato il primo tra i due in oltre cinque anni. Nel 2021 Bennett aveva guidato la coalizione che estromise temporaneamente Netanyahu dal governo. Secondo alcune indiscrezioni, oggi preferirebbe un’intesa con il Likud a un esecutivo sostenuto dal blocco di Eisenkot e da partiti arabi.

L’esercito israeliano avvia un’operazione nel centro di Gaza

Sul terreno, l’esercito israeliano ha avviato un’operazione nel centro di Gaza contro quelle che definisce infrastrutture terroristiche, vicino alla Linea gialla e nei blocchi 660, 661 e 666. Il Cogat ha ordinato ai residenti di lasciare l’area e di non rientrare fino alla fine dell’intervento. Media palestinesi hanno riferito dell’avanzata dei mezzi corazzati e della fuga di famiglie. Hamas ha definito l’operazione una violazione della tregua in vigore dall’ottobre 2025. Un rapporto del Board of Peace di Donald Trump, ottenuto da Reuters, avverte che il cessate il fuoco rischia di fallire se Israele e Hamas non rispetteranno l’accordo mediato dagli Stati Uniti.

Il rapporto del Board of Peace avverte: la tregua rischia di fallire

Il comitato presenterà le conclusioni al Consiglio di sicurezza dell’Onu entro fine mese. Il documento critica entrambe le parti per i ritardi: i negoziati sul disarmo di Hamas, il ritiro israeliano e la ricostruzione di Gaza hanno fatto pochi progressi. Hamas aveva accettato un piano per consegnare le armi e affidare l’amministrazione del territorio a un’autorità civile di transizione. Israele lo aveva respinto, subordinando il ritiro allo smantellamento di Hamas, obiettivo che appare sempre più lontano.