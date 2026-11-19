«Negoziate, negoziate sempre, anche mentre fate la guerra». È in questa frase del cardinal Richelieu che potrebbe forse essere racchiuso il senso più profondo del trilaterale, previsto oggi, tra Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping.

Il presidente americano è atterrato ieri a Shenzhen, dove è in corso il vertice dell’Apec. Accolto all’aeroporto dal leader cinese con un irritualissimo abbraccio, si è successivamente recato alla cena di gala, dove era presente anche il capo del Cremlino. Nell’occasione, l’inquilino della Casa Bianca ha avuto un breve colloquio con lo zar.

Funzionari americani e russi hanno poi confermato che i due leader terranno un bilaterale nella giornata di oggi. È inoltre atteso un faccia a faccia tra Trump e Xi. Gli occhi sono comunque puntati sul trilaterale, visto che è la prima volta che i tre presidenti terranno un incontro tutti insieme. Sul tavolo del vertice troveranno posto vari dossier.

Trump punta a parlare innanzitutto di denuclearizzazione. Ha inoltre annunciato che si tratterà tanto della crisi iraniana quanto di quella ucraina. Crisi ucraina che è, a sua volta, al centro dei pensieri di Putin, il quale punta altresì a recuperare terreno in Medio Oriente. Il presidente americano ha inoltre fatto sapere che probabilmente Xi vorrà discutere del dossier taiwanese.

Ciascuno dei tre leader arriva al summit odierno con i suoi problemi. Azzoppato dalle elezioni di metà mandato, Trump ha urgentemente bisogno di uscire dal pantano iraniano. Putin, dal canto suo, ha visto scemare la propria influenza in Medio Oriente a seguito della caduta di Bashar al Assad in Siria nel 2024.

Occupato dalla guerra in Ucraina, lo zar non fu in grado di salvare il suo alleato. È quindi per rientrare in partita nella regione che spera di ritagliarsi il ruolo di mediatore tra Washington e Teheran. Per quanto infine riguarda Xi, è vero che può avvantaggiarsi delle difficoltà di Trump in Iran, così come è vero che il suo potere contrattuale con Putin è aumentato a partire dall’invasione russa dell’Ucraina. Al contempo, però, Pechino dal 2025 ha perso decisamente influenza sull’Emisfero occidentale (si pensi ai casi di Venezuela, Panama e Groenlandia).

In questo quadro, non bisogna ritenere che la competizione geopolitica tra Washington e Pechino sia diminuita. L’altro ieri, la Cina si è lamentata delle nuove restrizioni americane ai chip avanzati. Gli stessi accordi commerciali, che Trump ha appena concluso con Filippine e Thailandia, possono essere (almeno sotto certi aspetti) letti in chiave di argine alla Cina.

Senza contare che, sempre l’altro ieri, il presidente americano ha partecipato a un vertice del Quad: un quartetto di Paesi che punta storicamente a contrastare l’influenza del Dragone nell’Indo-pacifico. Inoltre, ieri, durante il summit dell’Apec, Xi ha criticato «l’unilateralismo e il protezionismo» in una palese stoccata alla Casa Bianca.

E quindi? Quale sarà la logica di base del vertice odierno? La situazione è differente da quella del sistema bismarckiano, visto che oggi, differentemente dalla Germania del Cancelliere di ferro, nessuna delle principali potenze è in grado di fungere da perno.

Il paragone con Jalta, poi, regge fino a un certo punto. È vero che, come accadde nel febbraio del 1945, anche oggi i tre presidenti potrebbero muoversi in un’ottica di spartizione delle zone d’influenza. Tuttavia Jalta fu anche un passo fondamentale verso la creazione dell’Onu. Ebbene, al momento, né Trump né Putin né Xi sembrano davvero intenzionati a istituire un nuovo meccanismo sovranazionale che sovrintenda alle dinamiche della politica planetaria.

Tornando al summit di oggi, il parallelismo più indicato è forse quello con la pace di Vestfalia che, nel 1648, inaugurò un sistema di equilibrio di potenza all’interno di un contesto in cui nessun attore geopolitico riusciva a imporsi nettamente come egemone sugli altri.

Del resto, proprio al caso vestfaliano guardò con interesse l’ex segretario di Stato americano, Henry Kissinger, nel suo volume «Ordine Mondiale», pubblicato nel 2014. Quel Kissinger che, consigliere ufficioso di Trump durante il primo mandato, incontrò per l’ultima volta Putin nel 2017 e Xi nel 2023 (pochi mesi prima di morire).

E il Vecchio Continente? Totalmente tagliati fuori, gli europei temono che a Shenzhen i tre presidenti possano prendere delle decisioni sopra le loro teste. Un timore, questo, che viene nutrito soprattutto per quanto concerne il dossier ucraino.

Il vertice odierno in Cina certifica dunque, ancora una volta, la scarsa consistenza geopolitica di Bruxelles che resta sistematicamente esclusa da pressoché tutti i tavoli che contano. È quindi anche per cercare di recuperare terreno che, oggi, Germania, Francia e Regno Unito hanno organizzato a Berlino una riunione della coalizione dei volenterosi a cui dovrebbero prendere parte gli inviati americani, Steve Witkoff e Jared Kushner.

Un po’ pochino per ridurre la marginalità del Vecchio Continente. Del resto, nel suo «Testamento politico», Richelieu aveva spiegato la necessità della negoziazione continua: il che, ben lungi dall’essere irenismo, era in realtà una forma di pragmatismo. «Chi negozia in continuazione trova sempre il momento adatto per giungere ai suoi scopi; e, quand’anche non li raggiungesse, non perderebbe niente e, in ogni caso, sarebbe aggiornato su quello che accade nel mondo: cosa assai importante per il bene degli Stati», scriveva il porporato francese.

Una lezione che, differentemente dai tre presidenti pronti a vedersi oggi a Shenzhen, gli europei non hanno ancora capito.