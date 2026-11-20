È stata la rivincita postuma di Henry Kissinger. Ieri, a Shenzhen, gli Usa hanno riscoperto quella Realpolitik che fu il perno della strategia portata avanti, negli anni Settanta, dall’allora segretario di Stato americano. Nel suo vertice con Xi e Vladimir Putin, Donald Trump ha infatti archiviato l’internazionalismo liberal tanto caro ai Clinton e ai Bush.

«Stiamo davvero facendo la Storia», ha detto il presidente americano: «Un voto da 1 a 10 al vertice? Penso che sia stato un 12. È andato alla grande, si sono instaurati rapporti fantastici. «In qualità di presidenti di tre dei Paesi più grandi del mondo, abbiamo la speciale responsabilità di mantenere un dialogo aperto, rispettoso e produttivo su questioni che riguardano non solo i nostri popoli, ma l’intero pianeta», ha continuato, sostenendo di voler intraprendere una «strada diversa» per la politica estera di Washington.

«Troppo spesso i leader del passato hanno evitato di dialogare con le nazioni con cui avevano divergenze. Nessuna pace è mai stata forgiata negando le opportunità di confronto», ha proseguito. Parole, quelle di Trump, che riecheggiano non solo l’apertura alla Cina, promossa da Kissinger nel 1972, ma anche la «diplomazia continua», teorizzata dal cardinal Richelieu.

E non è tutto. «Suggerirò modi per proteggere la sovranità della nostra nazione da organizzazioni globaliste canaglia come la Corte penale internazionale, che ha perso il controllo. Credo che siamo tutti d’accordo che ha davvero oltrepassato di gran lunga la sua giurisdizione», ha affermato Trump.

Una tesi che sembra in qualche modo rievocare la critica di un altro noto realista, come Carl Schmitt, ai «poteri indiretti» che, secondo lui, insidiavano il principio della sovranità statale.

Trump ha preso parte al summit di ieri, zavorrato dalle Midterm e del pantano mediorientale. Non a caso, ha parlato anche del dossier iraniano. «Non permetteremo all’Iran di dotarsi di un’arma nucleare», ha detto, rendendo poi noto di aver altresì discusso della questione ucraina: questione che Trump spererebbe di risolvere entro il G20 di dicembre in Florida. Inoltre, l’inquilino della Casa Bianca ha raccontato di aver affrontato il dossier dell’IA con l’omologo cinese.

In definitiva, il presidente americano, che durante il suo primo mandato ebbe proprio in Kissinger un consigliere ufficioso e che ieri ha altresì cercato sotterraneamente d’incunearsi nel rapporto tra Putin e Xi, può, almeno in teoria, ritenersi soddisfatto.

Oltre a criticare la Corte penale internazionale, i tre leader, nella dichiarazione finale del vertice, hanno infatti concordato di avviare un dialogo per prevenire la proliferazione delle armi atomiche: quella denuclearizzazione che Trump aveva detto di voler trattare nel summit.

Inoltre, i tre presidenti hanno stabilito di incrementare la produzione di prodotti petroliferi e di voler «riformare l’Onu». Non è un mistero che la Casa Bianca abbia necessità di abbassare il costo del carburante in patria, così come è noto il suo rapporto burrascoso con le Nazioni Unite.

Senza infine trascurare che, con il ritorno alla Realpolitik, il presidente ha di fatto preso le distanze dall’ala più interventista del Gop: il che potrebbe favorire JD Vance in vista della nomination repubblicana del 2028.

Ora, non è dato sapere se la dichiarazione conclusiva di Shenzhen sia destinata a rimanere lettera morta o meno. I tre grandi riusciranno davvero ad abbassare il costo globale dell’energia? E come faranno Usa e Cina a risolvere, in concreto, le loro divergenze commerciali (soprattutto nel tech)?

Per ora, non è dato saperlo. L’unica cosa certa è che, ieri, abbiamo assistito a un cambio di paradigma. Si sta registrando un ritorno a un sistema di equilibrio di potenza non troppo dissimile da quello inaugurato dalla pace di Vestfalia del 1648, quando nessun attore geopolitico era in grado di imporre nettamente la propria egemonia sugli altri.