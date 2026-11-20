«Stiamo davvero facendo la storia». Donald Trump ha presentato così il primo incontro trilaterale tra i presidenti di Stati Uniti, Cina e Russia, riuniti ieri a Shenzhen per novanta minuti attorno a un tavolo rotondo.

Con Xi Jinping e Vladimir Putin, il presidente americano ha concordato di avviare un dialogo sui rischi nucleari e sulla prevenzione della proliferazione. La dichiarazione congiunta fissa il principio: «Una guerra nucleare non si può vincere e non deve mai essere combattuta».

Il vertice riflette un equilibrio internazionale in trasformazione, nel quale il primato statunitense è sempre più contestato da Mosca e Pechino. Il comunicato, tuttavia, resta generico: non indica quando proseguiranno i colloqui né come tradurre l’intesa in misure concrete.

Trump aveva riconosciuto prima dell’incontro la difficoltà di negoziare tagli agli arsenali. «Quando mi guardano e dicono: “Va bene, lo faremo, ma ridurrai il tuo arsenale nucleare di 2.000 unità”»… È una cosa difficile da fare», aveva detto a Fox News. «Per me è una cosa difficile. E probabilmente lo è anche per loro».

La questione è complicata dalla crescita dell’arsenale cinese e dalla scadenza, all’inizio dell’anno, del New Start, l’ultimo trattato che limitava le armi strategiche di Washington e Mosca. Trump spinge per un’intesa più ampia, che comprenda anche Pechino; la Cina ha mostrato scarso interesse, sostenendo che le proprie capacità nucleari restano molto inferiori.

I tre leader hanno concordato anche di pianificare un aumento dell’offerta di prodotti petroliferi raffinati, «a beneficio di tutte le nazioni».

Le interruzioni delle forniture legate alla guerra tra Stati Uniti e Iran hanno fatto salire i prezzi del carburante, anche negli Stati Uniti, dove il malcontento economico ha pesato sulle elezioni di metà mandato. Trump aveva proposto di importare gasolio russo per contenere i costi, ma il piano ha incontrato difficoltà.

Le convergenze però non cancellano le divergenze. Mosca vuole che Washington si tenga fuori dalla guerra in Ucraina; Pechino chiede agli Stati Uniti di accettare la sua rivendicazione su Taiwan, che si autogoverna; Trump, con la «Dottrina Donroe», punta a ridurre l’influenza russa e cinese nell’emisfero occidentale.

La dichiarazione invoca la non ingerenza, contesta l’intrusione della Corte penale internazionale e chiede il rispetto dell’immunità dei funzionari statali.

Sollecita inoltre una riforma delle Nazioni Unite, senza precisarne i contenuti. Trump ha presentato il vertice come un’occasione per rafforzare la propria immagine di pacificatore, sottolineando la sintonia personale con i due interlocutori.

Prima di partire per l’Asia aveva dichiarato: «Per tutta la vita ho letto che non si dovrebbe mai voler vedere Russia e Cina allearsi. È una regola base della politica e della guerra». Poi aveva aggiunto: «Entrambi apprezzano Trump. Ora, cosa succederà dopo di me? Questo non posso dirvelo».

A Shenzhen Xi ha accolto il presidente americano con una parata aerea militare. L’incontro si è svolto nell’ambito del vertice Apec, dopo la tappa di Trump a Manila. Per Xi, è stata un’occasione per confrontarsi alla pari con il presidente americano e accanto a Putin, suo stretto partner.

Pechino resta riluttante a partecipare ai negoziati sul controllo degli armamenti. Putin ha definito le tre potenze accomunate dalla «responsabilità di mantenere la pace internazionale», ottenendo una vetrina diplomatica a quasi cinque anni dall’invasione dell’Ucraina.

Trump ha incontrato il leader russo in mattinata. «È mio amico», ha detto, riferendo di aver discusso a lungo della guerra. «Penso che le cose stiano cambiando», ha aggiunto, senza indicare progressi concreti.

Il vertice trilaterale era stato proposto da Putin anche per discutere la fine del conflitto. La sua presenza accanto ai leader delle due maggiori economie mondiali evidenzia tutti i limiti degli sforzi occidentali per isolare Mosca.

Resta da capire se l’intesa sul rischio nucleare e le dichiarazioni comuni si tradurranno in negoziati. Trump ha lasciato Shenzhen senza confermare un possibile incontro con Kim Jong Un, impegnato nello sviluppo dell’arsenale nucleare nordcoreano.