A Shenzhen l’Europa non sedeva al tavolo. E, al netto dei desiderata e dei sogni degli europeisti incalliti, non siederà mai in posizioni di peso. Il perché è scritto nell’atto fondativo dell’Europa: l’Europa Unita non esiste, esistono l’Eurozona e l’Unione europea; pertanto siccome non esistono regni che possono reggere solo sulla Moneta e restare scoperti di una Magna Charta e una Spada, l’Europa politica è la sola illusione ottica a uso e consumo di chi ha interesse nell’arte della prestidigitazione.

Perché gli Stati Uniti d’Europa non nasceranno mai

Sono discorsi che abbiamo fatto 1.000 volte, ai quali si risponde che «per questo ci vuole più Europa e che dobbiamo fare gli Stati Uniti d’Europa». I quali non si faranno mai perché non esiste nessuna nazione del Vecchio continente che voglia ridursi a essere come il Texas o l’Arkansas o la California rispetto agli Usa. Né i rispettivi leader vogliono limitarsi a demansionarsi a governatori.

Gli Stati non tramontano, le potenze men che meno, con buona pace di chi si illude che le istituzioni sovranazionali possano giocarsela alla pari. Shenzhen significa solo questo, senza inutili riferimenti storici fuori tempo e fuori fuoco: chi pesa riallinea il mondo. Putin era lì non perché fetente aggressore in Ucraina, ma perché è una potenza nucleare di prim’ordine e ha delle risorse strategiche per fare girare il mondo, gas e petrolio in testa.

Il mercato europeo vale oltre 31.000 miliardi di dollari

L’Europa cos’avrebbe da mettere sul tavolo? Sappiamo bene anche questo: siamo un mercato. Tanto, ma è un tanto che oscilla, che va negoziato, che richiede una protezione più che un protettore. Ue e Regno Unito sono un mercato da circa 31.600 miliardi di dollari al 2030 per 521 milioni di abitanti: un terzo della popolazione cinese, ma con un Pil superiore a quello della Cina. Che da quando è entrata nel Wto a inizio del secolo ha bruciato le tappe senza che nessuno elevasse il cartellino rosso per le infrazioni commesse. Tant’è. E oggi la situazione è questa. Quindi la Cina come l’America guardano al mercato europeo per ingrossare il loro Pil.

I numeri degli scambi commerciali tra Europa, Cina e Usa

Secondo le proiezioni Fmi, dicevamo, nel 2030 Ue e Regno Unito varranno circa 31.600 miliardi di dollari di Pil (26.500 l’Ue, 5.100 Londra): più della Cina (26.000), meno solo degli Usa (37.700). Nel 2025 la Cina ha venduto all’Ue merci per 560 miliardi di dollari, il 14,8% del suo export; aggiungendo il Regno Unito si arriva a circa 655 miliardi, intorno al 17%. Gli Stati Uniti hanno esportato 414 miliardi verso l’Ue e 511 includendo Londra: circa il 23% del loro export di beni.

Per l’Ue la Cina è il primo fornitore (22,3% dell’import), gli Usa il primo cliente (21% dell’export). A questo va aggiunta poi una tendenza: con l’abbassamento della quota americana sull’export cinese, scesa all’11,1% (che è il minimo dal 1995), la pianificazione di Xi Jinping ha più bisogno dell’Europa. Nello stesso periodo l’export Usa verso l’Ue è cresciuto del 12% in un anno.

Perché a Usa e Cina non conviene un allargamento della guerra

Perdonate l’ubriacatura da numeri, cifre e dati ma il quadro doveva essere nitido per arrivare alla questione di fondo: se l’Europa è il mercato presente e futuro dei due top player globali, perché mai la Casa Bianca o il vertice del Partito comunista cinese dovrebbero consentire alla Russia un allargamento della guerra? Non parliamo di attacchi cosiddetti ibridi (quelli c’erano anche durante la Guerra Fredda) ma di quello scenario per cui i governi nazionali si stanno svenando oltre misura in armamenti.

Il divario tecnologico europeo e il nodo dei satelliti

Tanto più che possiamo anche pensare di spendere a rotta di collo in armi ma saremo sempre a rincorrere, in ogni senso: la tecnologia europea, sebbene di alto livello, non ha una catena di montaggio che le consenta di stare al passo di Usa e Cina. Pensiamo ai satelliti: hai voglia a raccontare la favoletta che quei giocattolini poco costosi quali sono i droni demoliscono i costosissimi e pesantissimi carri armati. Tutto vero fintanto che non racconti l’altro pezzo della stessa storia, che è il più importante: senza una connessione alla rete satellitare molti droni non vanno da nessuna parte. E la rete satellitare ha un costo enorme. Ebbene, l’Europa quanti satelliti ha in orbita?

Terre rare: l’Europa dipende dalle risorse esterne

E pensiamo alle terre rare: in una Europa che s’impunta a essere la punta avanzata dell’ecologismo e dell’ambientalismo, chi può pensare di estrarre le terre rare dal sottosuolo? L’estrazione delle terre rare è una somma di sfruttamenti vari, da quello ambientale a quello dei lavoratori.

Putin, Xi Jinping e la leva strategica dell’energia

Conosco l’obiezione: la Storia è piena di interessi economici andati alla malora per una guerra. E io non dubito che ciò possa accadere. Quello che contesto è la convenienza per Usa e Cina a consentire alla Russia di rompere un mercato dove poggia un pezzo della loro ricchezza. Xi Jinping ha gioco facile a spalleggiare Putin, gli serve un alleato debole e che può sfruttare. La Russia può essere un potenziale estrattore di terre rare (secondo l’Usgs, il servizio geologico del governo degli Stati Uniti, avrebbe 3,8 milioni di tonnellate di riserve, quarta al mondo per riserve), ma ne estrae appena 2.600 l’anno: un potenziale più che una leva.

Il petrolio russo e la Rotta del Nord nell’Artico

La leva vera è l’energia. E lo si è visto a Shenzhen, dove di fatto l’Europa resta col cerino delle sanzioni in mano e la maschera doppiogiochista che sta calando. Con il tramonto annunciato delle sanzioni sul greggio russo, Mosca torna sul mercato e può continuare a finanziare la guerra. Nell’Artico la Rotta del Nord ha mosso 37 milioni di tonnellate nel 2025, meno della metà degli 80 fissati da Putin per il 2024; ma l’83% è gas e petrolio.

L’Europa deve usare il suo peso economico

L’Europa non deve correre ad armarsi, deve pensare a come convertire politicamente la sua vera leva, quella di essere un mercato ricco. Per farlo dovrebbe cominciare a capire che le lezioni di Storia necessitano spesso scelte machiavelliche. Nessuno chiede di sacrificare l’Ucraina ma nemmeno di farsi portare in giro da Zelensky.