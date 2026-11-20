La parola dell’anno, secondo il Cambridge Dictionary, ci tocca tutti da vicino: è «umano». Il 2026 è stato l’anno in cui si è più parlato dell’umano, secondo il dotto dizionario britannico. Di primo acchito ci rallegriamo perché sembra annunciare la riscoperta dell’umano, la ritrovata centralità dell’uomo, l’importanza di essere umani e la sensibilità verso l’umano.

Ma il lemma «umano» è la parola chiave dell’anno in via d’estinzione perché pure il suo soggetto, o il suo oggetto, è in via di sostituzione. La parola «umano» è stata la più ricorrente perché la più insidiata dalla mutazione in corso; mai come quest’anno si è messa in discussione la sfera dell’umano e si è parlato di ciò che la sostituisce, a partire dalla solita Intelligenza Artificiale. Da autore sono lieto di aver pubblicato un libro che nel suo titolo e nel suo sottotitolo richiamano appunto l’umano, perché convinto che quello sia il tema per eccellenza del nostro tempo. Ma è una soddisfazione a cui avrei fatto volentieri a meno; anzi, avrei preferito essere smentito dalla realtà. La parola «umano» già nel mio titolo è associata alla sua ombra inquietante, l’alieno (Homo Alien è infatti il titolo); e la condizione umana viene associata alla parola «sostituzione».

La tecnologia e la sostituzione dell’uomo

Chi minaccia la sopravvivenza dell’umano oggi, chi lo mette in pericolo o lo rende superfluo, passivo, dipendente? La prima, ma non l’unica, risposta è secca e risaputa: è l’avanzata della tecnologia, che da strumento prezioso di espansione delle facoltà umane, qual è sempre stata dalle origini, diventa processo e forse progetto di sostituzione dell’umano. Molte delle nostre funzioni stanno passando ai dispositivi tecnici, non solo quelli meccanici, o legati alla fisica, ma anche quelli logici e mentali. Ventiquattro secoli fa Aristotele prevedeva che la schiavitù sarebbe stata superata quando le macchine avrebbero sostituito gli schiavi nei lavori pesanti; e la sua previsione si avverò, anche se forme di servitù rimasero sempre attive. Lo schiavo forse non diventò libero ma almeno liberto, come si diceva nell’antica Roma, ovvero uno schiavo emancipato, affrancato dalla schiavitù. Come il famoso Epitteto, che da schiavo diventò filosofo. La nuova evoluzione delle macchine rischia di generare, tramite la dipendenza e la sostituzione delle funzioni, una nuova forma di schiavitù. E vedo in giro non pochi Epitteto all’incontrario che da liberi pensatori si fanno schiavi delle macchine e delle loro procedure.

Un tempo la distinzione tra l’umano e la macchina era elementare: l’umano si cura degli scopi, ha progetti, direzione, finalità, mentre la macchina è solo uno strumento, un puro mezzo al suo servizio. Ma da quando la tecnica si è inoltrata nei territori della mente e nella sfera logico-cerebrale, e da quando i suoi mezzi – a partire dallo smartphone – scrivono i palinsesti della nostra vita, quella distinzione è venuta meno: non esiste uno scopo nella vita umana, né un senso, inteso sia come significato che come direzione di marcia; dunque la vita si risolve nei suoi mezzi, che ci forniscono anche i programmi di vita.

Qui è in corso, se non riprendiamo a guidare la tecnica, un processo di sostituzione dell’umano, che avviene col tacito consenso e anche con la passiva partecipazione o l’adattamento dell’umano. Lo assecondiamo per utilità, comodità, facilità, rapidità.

Le minacce dell’ambientalismo e dell’animalismo

Ma non è solo la tecnica o l’IA a mettere in pericolo l’umano. C’è anche la forte ondata di rigetto verso l’antropocene che coincide con la priorità assegnata all’ambiente e al pianeta, rispetto all’uomo che lo sporca e lo avvelena. La fine del mondo umano, dice Friedrich Dürrenmatt ne Le scintille del pensiero: «è tecnicamente possibile. Per noi rappresenta la sorte peggiore, ma per la vita e per questo pianeta è forse la soluzione migliore». A morte l’umano, viva il pianeta.

A insidiare l’umano non è solo l’ambientalismo radicale ma anche l’animalismo serpeggiante. La predilezione affettiva per gli animali si diffonde anche per compensare le solitudini, le ingratitudini e gli abbandoni. L’animale è considerato migliore, perfino eticamente: più affidabile, più leale, più amico, con minori pretese, senza inganno, più direttamente legato a noi. Con l’enorme privilegio di vivere la sua vita senza la coscienza di morire, con innocenza e adesione totale all’esistenza. Julian Barnes racconta del suo cane Jimmy: «Ormai è un cane vecchio, anche se lui non sa di essere né cane né vecchio. Condizione esistenziale invidiabile, di quando in quando» (Partenze, Einaudi). Ecco espressa l’invidia degli umani per gli animali.

Già 150 anni fa, in una conferenza su Darwin nel 1883, Francesco De Sanctis notava la tendenza a ridurre l’umano all’animale: «Avevamo l’umanismo, oggi abbiamo l’animalismo nella sua esagerazione». Anziché porre l’accento sulle somiglianze con l’animale, sulla scorta dell’evoluzionismo, l’uomo per De Sanctis dovrebbe porre l’accento sulle differenze «che gli danno il diritto di dire: sono un uomo, non un animale» (Il manifesto del realismo, Edizioni Riuniti, 1972). A insidiare il primato dell’umano non è solo l’Intelligenza Artificiale ma anche l’ecologismo e l’animalismo.

Il tramonto dell’umano e la stanchezza di essere uomini

Sul piano del pensiero tre autori, tra loro strettamente legati anche da vincoli non filosofici ma esistenziali, posero già a metà Novecento la questione dell’umano in relazione al suo tramonto: Martin Heidegger scrisse una memorabile Lettera sull’umanismo e della sua alienazione; Hannah Arendt scrisse pagine acute e intense sulla Condizione umana e soprattutto Günther Anders, allievo del primo e coniuge della seconda, scrisse la celebre opera L’uomo è antiquato, sull’obsolescenza dell’umano sopraffatto dalla tecnica. Insieme colsero il declino dell’umano con grande anticipo sulla svolta tecnologica in atto.

Ma non si può ignorare un fenomeno significativo che ci tocca più da vicino, anzi da dentro: è la stanchezza dell’uomo per la natura umana, il rigetto per ciò che ha ricevuto dalla natura, per ciò che lo identifica; e la voglia di mutare, di diventare altro da sé, non solo nel corpo, nel sesso o nella natura, ma liberandosi anche dal pensiero, dalla memoria, dalla fede, dalla civiltà. «Che fatica essere uomini», cantava Sergio Endrigo nell’era dell’umano, lo scorso millennio. L’uomo non vuole più accollarsi la fatica di essere umano, che comporta dei limiti, delle responsabilità, dei doveri e non solo dei diritti; l’esercizio incessante del pensiero critico, del giudizio, della coscienza e l’esortazione incessante a restare umani e a saper vivere pensando che dovrà morire.

L’umano cominciò il suo declino quando i diritti dell’uomo divorziarono dai doveri dell’uomo, vissero di vita propria, spesso associandosi ai desideri e perfino ai capricci, alle pretese. Salta l’umano se al diritto non corrisponde il dovere, e viceversa; o se alla libertà non corrisponde il rispetto del vero. Se l’Intelligenza Artificiale, l’Androide, l’Animale, il Pianeta diventano i Nuovi Dei, o per certi versi gli Dei rinati, l’umano perde il suo posto e il suo significato. E per questo «umano» diventa la parola dell’anno, perché la più minacciata. Cresce l’importanza della parola «umano» perché decresce il sostantivo e soprattutto la sostanza umana.