Come si capisce quanto è cambiato il mondo? A volte basta guardare una vecchia copertina. Le acconciature, i vestiti, le parole che si potevano pronunciare e quelle che era meglio tenere per sé raccontano un’epoca. Ma, sfogliando quelle immagini, capita anche di ritrovare qualcosa di familiare: un desiderio, una domanda sull’amore, la voglia di essere felici. Perché il tempo cambia tante cose, ma non tutto.

Ottant’anni di copertine, fotografie e storie

Nato nel 1946, Confidenze festeggia i suoi ottant’anni con un tabloid speciale di 32 pagine, in regalo da oggi 27 ottobre, con la rivista. Un numero da collezionare, sfogliare con calma, ritagliare e conservare, che ripercorre otto decenni di copertine, fotografie, fotoromanzi e storie di coppia, per scoprire come sono cambiate le donne e quanto il passato abbia ancora da raccontare al presente.

Dai look che hanno segnato un’epoca ai grandi amori, dai matrimoni alle separazioni, dalle nuove libertà ai piccoli piaceri quotidiani, ogni pagina restituisce un frammento di vita. Sono cambiate le regole, il linguaggio, il modo di vivere le relazioni e di scegliere per sé. Quello che ieri sembrava trasgressivo oggi è normalità; ciò che un tempo si sussurrava ora si racconta a voce alta. Eppure, dietro le differenze, riaffiorano emozioni e interrogativi che attraversano tuttora le generazioni.

Un compleanno che proseguirà nei prossimi mesi

Ottant’anni sono un traguardo importante, è vero, ma anche un nuovo punto di partenza. E questo tabloid è soltanto il primo passo di un compleanno che continuerà nei prossimi mesi, con altre iniziative e sorprese. Perché una storia così lunga non si esaurisce nei ricordi e nella nostalgia: continua a vivere nelle pagine che ancora devono essere scritte, nelle lettrici che accompagnano da sempre la rivista e in quelle che devono ancora scoprirla.