Sedici stazioni espositive per ripercorrere la vita, l’attività politica e il pensiero di Pino Rauti. È stata inaugurata alla Camera dei Deputati, nel Complesso di Vicolo Valdina, la mostra «Pino Rauti, nel centenario della nascita: l’uomo, il politico e l’intellettuale», dedicata allo storico esponente della destra italiana e segretario del Movimento Sociale Italiano.

L’esposizione è stata presentata dalla senatrice di Fratelli d’Italia Isabella Rauti, figlia di Pino e presidente dell’associazione culturale Centro Studi Pino Rauti. «A 100 anni dalla nascita di Pino Rauti le celebrazioni sono un dovere di figlia ed un’occasione comune per una rilettura della sua eredità culturale e intellettuale», ha dichiarato. La mostra, ha aggiunto, non intende riassumere l’intera figura del padre, ma offrire spunti di riflessione attraverso documenti, registrazioni audio e video e oggetti.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio gratuito del Ministero della Cultura e la collaborazione della Fondazione Alleanza Nazionale, del Secolo d’Italia e di Radio Radicale. L’esposizione anticipa la presentazione di un volume, prevista per il 19 novembre nella Sala della Regina di Montecitorio, che raccoglie una selezione dei discorsi politici e parlamentari di Rauti.

Dalla militanza missina alle battaglie culturali

Il percorso non segue un ordine cronologico. Le sedici stazioni, tra teche e bacheche, ricostruiscono diversi aspetti della vita pubblica e privata di Rauti, attraverso materiali documentali e multimediali. Sono esposte alcune edizioni storiche del Secolo d’Italia e di Linea, oltre a documenti provenienti dall’archivio familiare degli eredi.

Ampio spazio è dedicato alle battaglie politiche e culturali che hanno segnato il suo percorso. Tra i temi affrontati figurano l’ambientalismo di destra e la questione ecologica, la crisi demografica, la tutela della famiglia e della sacralità della vita, il lavoro e lo Stato sociale. Viene ricordata anche la sua analisi delle nuove forme di povertà, sia qualitative sia quantitative.

La mostra ripercorre inoltre gli esordi giornalistici, gli anni al Tempo, i mandati parlamentari in Italia e in Europa e gli incarichi all’interno del Movimento Sociale Italiano, prima come vicesegretario e poi come segretario nazionale. Tra le tappe successive figurano la fondazione del Movimento Sociale Fiamma Tricolore e del Movimento Idea Sociale.

Non mancano gli oggetti personali e la corrispondenza privata. In particolare, sono esposte alcune lettere inviate ai genitori tra il 1945 e il 1947, durante la prigionia in Algeria e a Taranto. Una sezione è invece dedicata alla vicenda giudiziaria di Rauti, ricostruita attraverso le cronache dell’epoca, dall’arresto fino alla piena assoluzione.

Lo studio privato e i Campi Hobbit

La seconda sala, quella della Sagrestia, si concentra sulla dimensione familiare e personale. Qui è stata ricostruita una riproduzione dello studio privato di Rauti, accompagnata da fotografie di famiglia e da lettere private scritte ai suoi cari nel 1972.

Un’altra parte dell’esposizione è riservata ai Campi Hobbit, le iniziative che rappresentarono una stagione comunitaria e formativa per i giovani del Fronte della Gioventù. Attraverso la narrativa fantasy, la musica e una grafica innovativa, quei raduni cercarono di proporre un’alternativa alle derive degli Anni di Piombo, secondo la ricostruzione presentata dagli organizzatori.

La mostra resterà aperta al pubblico fino al 26 novembre, con ingresso libero. È visitabile dalle 11 alle 19, dal lunedì al venerdì, mentre resterà chiusa il sabato e la domenica.