Dodici mesi, dodici fotografie e altrettante storie di chi ogni giorno indossa una divisa. È il filo conduttore del Calendario 2027 della Polizia di Stato, presentato il 18 novembre al Teatro Massimo di Cagliari. Gli scatti, realizzati dalla fotografa Roselena Ramistella, raccontano il lavoro delle donne e degli uomini della Polizia attraverso momenti di servizio, addestramento e vita professionale.

Non soltanto immagini istituzionali, ma istantanee che cercano di restituire la dimensione quotidiana di un mestiere fatto di preparazione, responsabilità e dedizione alla collettività. Il progetto è stato realizzato con la collaborazione dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Le storie dietro i dodici scatti

Tra le fotografie che compongono il calendario c’è quella di dicembre, dedicata all’ispettore Ignazio Cambuca, artificiere della Questura di Palermo. Un’attività nella quale precisione e lucidità sono requisiti fondamentali.

A settembre i protagonisti sono invece l’assistente capo coordinatore Marcello Monti e l’agente scelto Maria Vittoria Pica, in servizio al Reparto a Cavallo di Roma Trastevere, ritratti insieme ai loro cavalli.

La tavola di marzo porta lo sguardo all’interno della Scuola Allievi Agenti di Caserta. Qui compare Maria Ferrante, allieva della scuola, nella propria stanza poco prima dell’inizio dell’addestramento, in un momento di riflessione.

A luglio, infine, l’obiettivo segue l’agente scelto Andrea Costagliola, operatore della Polizia Stradale di Napoli, impegnato durante la notte a posizionare le torce sull’asfalto per segnalare un incidente e delimitare l’area interessata.

Sono quattro delle dodici immagini che compongono il calendario, attraverso le quali il progetto vuole raccontare la varietà delle attività e dei volti della Polizia di Stato.

Il ricavato per l’Unicef e le famiglie dei poliziotti

Anche l’edizione 2027 avrà una finalità solidale. Il ricavato delle vendite sarà destinato a due progetti: un’iniziativa dell’Unicef in Zambia e il Piano Marco Valerio della Polizia di Stato.

Il progetto in Zambia punta a proteggere i bambini più vulnerabili attraverso la registrazione delle nascite, le vaccinazioni, la fornitura di alimenti terapeutici e l’accesso alle cure mediche d’emergenza.

Il Piano Marco Valerio è invece rivolto alle famiglie dei poliziotti con figli minori affetti da gravi patologie croniche, alle quali offre sostegno.

La collaborazione tra la Polizia di Stato e Unicef Italia ha consentito di raccogliere, attraverso le precedenti edizioni del calendario, complessivamente 3.997.567 euro destinati a iniziative di solidarietà.

La presentazione a Cagliari

Il calendario è stato presentato a Cagliari alla presenza del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del capo della Polizia, il prefetto Vittorio Pisani. Alla giornata hanno partecipato circa 500 studenti delle scuole della città e della provincia.

In piazza del Carmine è stato allestito anche il Villaggio della Legalità, con spazi dedicati alle attività della Polizia Scientifica, Stradale, Ferroviaria, del Reparto Volo e della Polizia per la Sicurezza Cibernetica. L’iniziativa si è svolta contemporaneamente in altre undici città italiane.