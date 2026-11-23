Entro la fine del 2026, la Russia sarebbe pronta a lanciare nello spazio un satellite dotato di testata nucleare. A riportarlo sono alcuni fra i più autorevoli mezzi di informazione tedeschi, fra cui Ndr, Wdr e Süddeutsche Zeitung, i quali hanno citato valutazioni elaborate dai servizi di intelligence dei Paesi della Nato.

Il satellite in questione si chiamerebbe Sputnik-S, sarebbe già stato assemblato da diversi anni e si troverebbe attualmente nell’area di Mosca, pronto al lancio. Nessuna conferma ufficiale, al momento, è arrivata sul calendario dell’eventuale operazione. Eppure, le fonti militari e di intelligence occidentali, secondo le ricostruzioni giornalistiche, ritengono che il dispositivo potrebbe essere messo in orbita «da un momento all’altro».

A onor del vero, non si tratta di una sorpresa assoluta. Già nell’ottobre scorso, infatti, l’agenzia di intelligence militare del dipartimento della Difesa statunitense aveva reso pubblica una valutazione nella quale affermava esplicitamente che «la Russia sta sviluppando un satellite destinato a trasportare un’arma nucleare». Un documento che non aveva fatto molto rumore allora, ma che oggi assume un peso ben diverso, più attuale e più imminente.

Sempre stando alle ricostruzioni giornalistiche, esperti della Bundeswehr (l’esercito tedesco) avrebbero già informato esponenti del governo federale, incluso il ministro della Difesa Boris Pistorius, in merito alle caratteristiche e alla portata del programma.

La risposta di Berlino

La reazione ufficiale della Germania è stata, come spesso accade su dossier di questa sensibilità, improntata sulla riserva. Il ministero della Difesa tedesco, in particolare, ha dichiarato di non poter commentare «la notizia specifica», richiamandosi all’obbligo di segretezza che vige per le consultazioni interne. Il portavoce del governo federale, Stefan Kornelius, ha tuttavia precisato che il Consiglio di sicurezza nazionale ha recentemente affrontato «la mutata situazione della sicurezza nello spazio», ribadendo le priorità della politica spaziale tedesca. Nessun dettaglio ulteriore, per ora.

Ben più netto, invece, il portavoce del ministero degli Esteri: il dispiegamento di un’arma nucleare nello spazio costituirebbe una «flagrante violazione» del Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967. Quell’accordo vieta esplicitamente di «collocare in orbita attorno alla Terra oggetti che trasportino armi nucleari o altri tipi di armi di distruzione di massa». E nel 2024 la Germania, insieme ad alleati e partner, aveva già presentato all’Assemblea generale delle Nazioni Unite una risoluzione che chiedeva il rispetto di quegli impegni e la rinuncia allo sviluppo di armamenti di quel tipo.

Il quadro nucleare russo

Le notizie sul satellite si inseriscono in un contesto più ampio e particolarmente complesso, in cui Mosca ha intensificato la retorica nucleare anche sul piano dottrinale. Proprio in quest’ottica Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo ed ex presidente della Federazione, ha pubblicato sulla Rivista di Diritto Internazionale di Mosca un articolo nel quale sostiene che Vladimir Putin avrebbe non soltanto il diritto, ma in determinate circostanze anche l’obbligo di ricorrere alle armi nucleari per garantire la sicurezza nazionale.

Medvedev ha richiamato inoltre il decreto presidenziale 991 del 2024 sulla deterrenza nucleare: se si verificassero gli scenari previsti da quel provvedimento, il capo dello Stato non potrebbe semplicemente valutare l’opzione nucleare, ma sarebbe tenuto ad attivarla. Una posizione che va (chiaramente) oltre la tradizionale funzione deterrente dell’arsenale atomico, configurandola quasi come una risposta automatica a certe condizioni.

L’ex presidente ha indicato tra le cause dell’intervento militare russo in Ucraina il percorso strategico di Kiev verso la piena adesione alla Nato e quello che definisce il «genocidio» delle popolazioni dell’Ucraina orientale: una lettura della guerra che rispecchia fedelmente la narrativa ufficiale del Cremlino. Medvedev ha precisato tuttavia che «gli sviluppi della crisi ucraina non hanno ancora creato la necessità diretta di ricorrere alle armi nucleari», lasciando aperta una porta che, secondo lui, Ucraina e alleati occidentali avrebbero già contribuito ad aprire (almeno sul piano formale).

Le accuse della Russia all’Ucraina

Nel frattempo, sul fronte diplomatico, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha chiesto ai Paesi baltici di intervenire su Kiev dopo l’attacco alla nave mercantile russa Sparta II nel Golfo di Finlandia. «Vorremmo sperare che i Paesi baltici esercitino in qualche modo la loro influenza sul regime di Kiev, per metterlo in guardia dal proseguire con pericolose pratiche terroristiche», ha dichiarato Peskov durante un briefing con la stampa.

L’episodio si aggiunge a una serie di tensioni che coinvolgono le rotte marittime nel mar Baltico, area già al centro di attriti tra Mosca e i Paesi della regione, molti dei quali membri della Nato.

Messi insieme, questi elementi disegnano un quadro bellico in cui la Russia sembra voler segnalare, su più livelli, la propria disponibilità a spingersi oltre le soglie finora considerate (eticamente) invalicabili. Il satellite nucleare in orbita rappresenterebbe un cambio di paradigma concreto: non più la minaccia come strumento negoziale, quanto piuttosto la capacità operativa come fatto compiuto. La retorica di Medvedev, per quanto non traduca in decisioni immediate, serve a preparare il terreno sul piano giuridico e dottrinale.

Resta da vedere se e quando lo Sputnik-S verrà effettivamente lanciato. Per il momento si tratta di valutazioni di intelligence che, pur attendibili, non rappresentano una certezza.