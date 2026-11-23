«La morte ti attende». È l’oggetto delle e-mail che questa mattina hanno fatto scattare l’allarme bomba in centinaia di scuole in Germania e in diversi istituti in Danimarca. Minacce inviate in modo massiccio, con messaggi dal contenuto pressoché identico, che hanno costretto le autorità ad avviare verifiche e a mobilitare le forze dell’ordine. Per il momento, però, gli investigatori tedeschi non ritengono credibili gli allarmi.

Circa 450 scuole tedesche nel mirino

In Germania sono circa 450 le scuole che hanno ricevuto le comunicazioni minatorie. A confermarlo è stata la polizia di Friburgo, spiegando che le segnalazioni sono arrivate anche attraverso il numero di emergenza. Le e-mail, secondo quanto riferito dagli agenti, contenevano tutte lo stesso testo. È stata aperta un’indagine per risalire al mittente e chiarire l’origine della campagna.

La polizia della Turingia sta procedendo per turbamento dell’ordine pubblico attraverso minacce di atti criminali. Agli istituti è stato consigliato di non evacuare, dal momento che al momento non emergono elementi che facciano ritenere concreta la presenza di ordigni. Alcune scuole, tuttavia, hanno deciso autonomamente di rimandare a casa gli alunni. In questi casi sono state inviate pattuglie per controllare gli edifici e garantire la sicurezza.

Le segnalazioni dalla Bassa Sassonia e dallo Schleswig-Holstein

Segnalazioni analoghe sono arrivate anche dalla Bassa Sassonia e dallo Schleswig-Holstein. In quest’ultimo Land, in alcuni istituti le lezioni sono state sospese in via precauzionale, mentre in altri insegnanti e studenti hanno lasciato temporaneamente gli edifici.

L’allarme arriva anche in Danimarca

L’allarme ha raggiunto anche la Danimarca, dove diverse scuole hanno ricevuto e-mail con lo stesso oggetto, «La morte ti attende». L’emittente nazionale Tv2 ha diffuso il contenuto di uno dei messaggi, nel quale si sosteneva che all’interno dell’edificio fosse stato collocato un ordigno composto da nitrato di ammonio e nitrometano, dotato di detonatore telecomandato. La minaccia indicava anche un tempo di un’ora prima dell’attivazione e si concludeva con l’espressione «Allahu akbar».

Al momento non ci sono elementi per stabilire se le comunicazioni ricevute nei due Paesi siano riconducibili alla stessa matrice. Le autorità sono al lavoro per verificare i messaggi e identificare i responsabili.

Precedenti anche in Italia e sui voli europei

Non è la prima volta che minacce di questo tipo colpiscono istituti scolastici europei. A novembre anche in Italia migliaia di scuole hanno ricevuto e-mail con allarmi bomba, provocando evacuazioni e l’intervento delle forze dell’ordine. Nelle settimane precedenti, inoltre, segnalazioni analoghe avevano interessato diversi voli di linea in Europa.