Quasi 200 Paesi, migliaia di delegati e dodici giorni di negoziati in riva al Mediterraneo, ma il risultato più concreto della Cop31 di Antalya è una sottrazione. La seconda bozza della cover decision (il documento politico che dovrebbe riassumere l’esito del vertice Onu sul clima) non contiene più alcun riferimento ai combustibili fossili, nemmeno indiretto.

Dal testo, dimagrito da 18 a circa nove pagine, è svanita la celebre transizione che la Cop28 di Dubai nel 2023 aveva celebrato come una «svolta storica»: tre anni dopo, quella svolta sopravvive come un souvenir personale di chi c’era, alla stregua delle calamite che si attaccano sul frigorifero. Eppure, la prima bozza di lunedì invocava un’«immediata transizione» dai fossili, prima che tre giorni di consultazioni risolvessero il problema, come si suol dire, alla radice.

Viene da chiedersi che senso abbia convocare ogni anno un vertice sul clima se si evita accuratamente di nominarne la causa principale: beh, il senso non c’è. Nei corridoi di Antalya l’aria è pesante e i retroscena raccontati da Euronews fotografano il disagio.

Il metodo della diplomazia climatica che trascina i negoziati all’infinito

Mohamed Adow, direttore del think tank Power Shift Africa, parla senza giri di parole di una conferenza «imbavagliata» e avverte che, se di qui a domenica il testo resterà questo, assisteremo a una «Cop fantasma», ohibò. Un film già visto un anno fa a Belém, dove l’addio a carbone, petrolio e gas era stato cancellato per l’opposizione dei Paesi esportatori.

Il metodo della diplomazia climatica è ormai perfettamente rodato: si mette nero su bianco un obiettivo non sostenibile, masochistico e velleitario a un vertice e lo si depenna a quello successivo, garantendo così ai negoziatori lavoro a tempo indeterminato. Continuando di questo passo, il comunicato finale potrà limitarsi a un sentito ringraziamento per l’ospitalità turca, rimandando ogni decisione concreta alla prossima edizione.

Nemmeno i moniti del segretario generale dell’Onu hanno scalfito, se Dio vuole, l’apatia generale: aprendo i lavori, António Guterres aveva sentenziato con tono solenne che i combustibili fossili devono estinguersi come i dinosauri, aggiungendo la sagace battuta secondo cui «i dinosauri non avevano una lobby».

Fortunatamente i leader mondiali hanno preferito ignorare l’apologo preistorico. Anche Meta sta rivedendo i propri obiettivi ambientali. Il gruppo di Mark Zuckerberg ha annunciato di voler rivalutare il traguardo delle emissioni nette zero entro il 2030, fissato nel 2020, a causa del boom dell’Intelligenza artificiale.

Di green alla Cop rimane poco: gli obiettivi rivisti e le «opzioni volontarie»

Dunque, cosa resta davvero di «green» in questa seconda bozza? Poco e scritto con il bilancino per non disturbare nessuno. Sopravvive l’impegno formale a contenere il riscaldamento entro la soglia di 1,5 gradi, insieme al rituale riconoscimento del «ruolo centrale» della scienza e dei rapporti dell’Ipcc. Confermata l’iniziativa 35by35 per portare la quota di elettricità nei consumi energetici finali globali al 35% entro il 2035, ma il documento la riduce a una «opzione volontaria in base alle circostanze nazionali».

Al posto dell’uscita dai fossili compare la formula «transizione verso basse emissioni e uno sviluppo resiliente» che nel lessico negoziale serve a diluire qualsiasi obbligo. Così si accontentano tutti e l’Occidente salva la bandierina dell’1,5 °C senza mettere mano al portafogli: il solito festival dell’ipocrisia, insomma.

Nel frattempo, mentre il resto del mondo tira il freno a mano, l’Europa continua a correre fantozzianamente da sola e ad Antalya non manca chi rilancia: proprio mentre la parola «fossile» evaporava dalla bozza finale, Finlandia, Danimarca, Portogallo, Lussemburgo e Spagna hanno sbandierato le rispettive roadmap nazionali per l’uscita dai combustibili fossili, come gli ultimi soldati giapponesi nascosti nella giungla, intenti a combattere con fervore una guerra che il resto del tavolo negoziale ha già dichiarato chiusa.

Da green a gender, alleanza Vaticano-Russia e Cina campione della sostenibilità: la Cop dell’assurdo

A completare il quadro surreale della Cop31 ci pensa infine la guerra sul vocabolario. Espulsa la parola «fossile», i delegati si sono impantanati sulla parola «genere». Secondo l’impostazione delle Nazioni Unite, i cambiamenti climatici colpiscono in modo sproporzionato donne e gruppi emarginati perché, quando vengono sfollati a causa di disastri ambientali, corrono maggiori rischi di subire violenze, anche sessuali.

Da questa curiosa premessa è scaturita un’alleanza inedita: come hanno rivelato quattro diplomatici a Politico, il Vaticano sta lavorando con la Russia per bloccare quasi tutti i riferimenti al riconoscimento di genere nei testi del vertice.

Mosca e la Santa Sede hanno trovato un’intesa perfetta nel chiedere che la parola «genere» venga sostituita semplicemente con «donne», scatenando l’opposizione della Ue e bloccando il piano d’azione sull’empowerment climatico. E chi hanno corteggiato gli europei per sbloccare l’impasse sui rapporti scientifici e tenere in piedi il negoziato? Proprio la Cina: un nome, una garanzia.

Si avvia così ai tempi supplementari un vertice senza combustibili fossili, con Russia e Vaticano alleati e Pechino nel ruolo di arbitro della sostenibilità. Se il pianeta potesse votare, probabilmente chiederebbe almeno il rimborso del biglietto aereo.