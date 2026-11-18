Sono tre anni che le parole «Free Palestine» ci vengono infilate a forza nel cervello dalle turme di giovani che scendono nelle piazze con le bandiere palestinesi per protestare contro Israele. Folle che non capiscono la realtà delle cose, visto che vorrebbero la vittoria dei terroristi di Hamas, ma che fino ad ora hanno dominato incontrastate nel mondo degli slogan. Ora, però, è spuntato un loro degno avversario.

Da Edimburgo a Parigi, passando per Gant, Monaco, Vienna e tante altre città europee, sono comparsi dei graffiti, spesso e volentieri pitturati sopra quelli che inneggiavano alla liberazione della Palestina, e che richiamano a un’altra occupazione di cui tutti si sono dimenticati, perché scomoda alla narrazione della sinistra che vede negli islamici degli alleati.

«Free Cyprus» è la nuova scritta che sta riempiendo i muri del Vecchio Continente, accompagnata dalla croce di Gerusalemme che fu parte del simbolo araldico del regno fondato sull’isola da Guido di Lusignano nel 1192 e che cessò di esistere tre secoli dopo, con la cessione di Cipro alla Repubblica di Venezia.

La storia di Cipro: dall’occupazione ottomana alla guerra con la Turchia

Le interpretazioni che si possono dare a questa ondata di graffiti sono tante. Partendo dalla più semplice, potrebbe essere un modo per richiamare l’attenzione sull’occupazione di circa un terzo dell’isola da parte della Repubblica turca di Cipro del Nord, uno stato fantoccio non riconosciuto dalla comunità internazionale e di fatto sotto il controllo di Ankara. Ma addentrandoci più in profondità nei filoni politici che circolano in particolare sui social, il messaggio assume altri significati.

Cipro, infatti, è stata per secoli un baluardo della cristianità in un Levante sotto il controllo di Stati musulmani, da ultimo l’Impero ottomano che conquistò l’isola nel 1573 e deportò migliaia dei suoi abitanti come schiavi.

Nel 1974, poi, la Turchia occupò la parte settentrionale di Cipro, portando alla sua spartizione lungo la Linea Verde e costringendo circa 150.000 greco-ciprioti – più di un quarto della popolazione totale dell’isola – a lasciare le proprie case in una zona dove essi erano l’80% degli abitanti.

La colonizzazione turco-islamica di vittime di serie B

Prendiamo una delle parole più care alla sinistra internazionale negli ultimi anni, e deformiamola esattamente come fanno loro: si è trattato di due opere di colonizzazione. Le vittime, però, non sono africani, mediorientali, nativi americani, trans o gay, ma cristiani. Europei.

Vittime di serie B, dunque, per quella galassia politica che urla e sbraita per i diritti di tutti e che si dimentica in modo molto comodo del fatto che, nel corso della storia, il ruolo di carnefice non è stato soltanto dell’uomo bianco cattivo. Basti ricordare tutti i cristiani, europei e – lo sottolineiamo di nuovo – bianchi ridotti in schiavitù dagli Stati barbareschi del Nordafrica.

Un messaggio per «svegliare» gli europei: marciate per le vostre cause, non per chi vorrebbe distruggervi

Un altro filone interpretativo collegato alla storia dell’isola è legato a tutti quei movimenti, in rete e nelle piazze, che possiamo riunire sotto l’ombrello dello slogan «Wake up, Europe». In sintesi, un invito a riconoscere, reclamare e valorizzare le radici della civiltà occidentale, abbandonando il senso di colpa cosmico che una certa parte politica vuole portare avanti e rimettendo i cittadini dei Paesi europei al centro.

Una risposta, questa, ai fenomeni migratori di massa che hanno portato nelle città del Continente degrado, insicurezza, criminalità e un modo di vivere non compatibile con il nostro, quello islamico.

Cipro, Paese membro dell’Unione europea, come tante altre regioni del Mediterraneo orientale ha sofferto sotto il gioco musulmano nel corso della storia. E tutt’oggi un terzo del suo territorio è sotto il controllo di una nazione occupante che europea non è.

Il messaggio che questi graffiti vorrebbero trasmettere, dunque, potrebbe essere una sorta di sveglia, un modo di far capire ai cittadini dell’Ue che forse sarebbe il caso di iniziare a marciare per le cause proprie, per ciò che a loro appartiene a livello politico, storico e culturale, e non per gli obiettivi di altri.

Altri che, nel caso della Palestina, vorrebbero abbattere a picconate tutti quei valori su cui la civiltà occidentale di oggi si basa, in primis la libertà e l’uguaglianza. E che l’hanno dimostrato molte volte, non solo dichiarandolo esplicitamente nei loro manifesti, ma anche compiendo attentati che hanno colpito innocenti o persone che si sono espresse pubblicamente contro l’islam.

Il profondo razzismo degli antifascisti: se gridano «Free Palestine», scrivano anche «Free Cyprus»

Ai sedicenti antifascisti, sempre pronti ad accusare gli altri di voler togliere loro i diritti, forse farebbe bene sentirsi ripete un concetto tanto banale quanto fondamentale: ignorare ciò che non piace, che offende o che non si allinea alla propria narrazione non è sinonimo di elevazione sopra la massa di gretti di destra.

Marciare per ciò in cui si crede è un diritto, ma l’ignoranza è una colpa. Soprattutto in un’epoca in cui si possono trovare facilmente tutte le informazioni su qualunque argomento. E avere una propria personale classifica di chi si merita di essere «la più vittima» è, senza giri di parole, profondamente razzista.