Le patatine al gusto bacon e la marmellata d’arance non spariranno dagli scaffali britannici. Lo assicura il governo laburista, che ha diffuso un vademecum per smontare, una per una, le fake news sull’intesa con l’Unione europea che il premier Andy Burnham punta a chiudere venerdì al vertice di Bruxelles, in un clima di rinnovate polemiche sulla Brexit. Burnham incontrerà la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il presidente del Consiglio europeo, António Costa.

Patatine affumicate, nessun divieto con le nuove regole Ue

Il primo falso allarme riguarda le patatine all’aroma di affumicato. Poiché l’Ue ha deciso di ritirare dal mercato alcuni aromi per motivi di salute, secondo le voci circolate l’allineamento alle regole alimentari europee ne avrebbe causato la scomparsa. «I sapori affumicati di patatine, salse e zuppe resteranno sugli scaffali dei supermercati del Regno Unito», ha garantito l’esecutivo.

Marmellata d’arance, etichette e plastica: cosa cambia

Infondato anche il timore per la marmellata d’arance, che secondo alcuni avrebbe dovuto riportare in etichetta la dicitura «di agrumi» o il nome del frutto. L’etichetta non cambierà, perché «la maggior parte dei marchi britannici in vendita rispetta già le norme europee».

L’allineamento normativo tra Londra e Bruxelles, inoltre, non prevede il divieto delle bustine monodose di ketchup e maionese né della plastica usa e getta, dalle cannucce ai cotton fioc. Né i contribuenti dovranno versare milioni nel bilancio comunitario, come sostenuto da alcuni gruppi pro-Brexit.

Al contrario, secondo Londra, tagliare la burocrazia sull’export alimentare potrebbe portare all’economia britannica fino a 5,1 miliardi di sterline l’anno.