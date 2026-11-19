Si è tenuto oggi il trilaterale tra Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin a Shenzen, in Cina. Il colloquio è durato circa un’ora e mezza e, prima dell’avvio delle discussioni, i tre leader hanno rilasciato dichiarazioni indicando i temi che avrebbero affrontato, tra cui il disarmo nucleare e la guerra in Ucraina.

Stando alle dichiarazioni dei tre leader, pare che siano stati toccati argomenti che, nell’ultima settimana, avevano generato attriti e messo in dubbio l’incontro stesso. In particolare, la questione del disarmo nucleare e la guerra in Ucraina, argomenti che, secondo quanto riferito, il presidente cinese non aveva intenzione di toccare.

Il fatto che abbiano trovato spazio nel trilaterale è un segnale positivo, che indica una volontà delle tre potenze di instaurare un dialogo diplomatico. Ciò che è stato discusso al momento rimane solo sulla carta, ma potrebbe essere un primo passo verso la giusta direzione.

Il faccia a faccia tra Trump e Putin

Una volta entrato nella stanza dove lo attendeva Vladimir Putin, il presidente Trump ha regalato alle telecamere un siparietto, fingendo per un attimo di non riconoscerlo. «Chi è quello? È un mio amico», ha detto, per poi sorridere e stringerli la mano, trasformando l’inizio di un vertice delicato in una scena di familiarità.

«Abbiamo un ottimo rapporto da molti anni, ci conosciamo da tanto tempo», ha aggiunto Trump, affermando che dall’incontro «possono nascere molte cose meravigliose». La scena è durata poco, poi le porte si sono chiuse per il primo faccia a faccia tra i due leader dopo quello in Alaska del 2025.

Al termine dell’incontro, il consigliere del Cremlino Yuri Ushakov ha riferito che i due presidenti hanno affrontato il conflitto ucraino e le relazioni bilaterali, definendo il colloquio «un buon incontro» e sottolineando che Putin è uscito dalla riunione «di ottimo umore».

Il discorso di Trump: «Momento storico che ci porterà nuove opportunità»

«Noi tre abbiamo molto di cui parlare e ne abbiamo già discusso. Siamo i leader dei tre più importanti paesi del mondo e dobbiamo continuare con un dialogo produttivo, ad avere un impatto non solo sui nostri popoli, ma sull’intero pianeta», ha detto il presidente americano in apertura del vertice. «Nessun problema mai è stato risolto con la vecchia scuola, senza colloqui, senza parlare. Nessuna pace mai è stata forgiata dalla mancanza di impegno e dalla mancanza di dialogo. Oggi scegliamo una strada diversa, un momento storico che ci porterà nuove opportunità, a nuovi approcci», ha aggiunto, sottolineando la necessità di creare un futuro migliore per tutti.

Trump si è anche congratulato con il suo omologo cinese per aver ospitato «per aver ospitato un summit dell’APEC di grande successo, grandi risultati sono stati raggiunti in quella sala. E questo ci ha anche dato l’opportunità per questo prima storica riunione trilaterale tra i leader degli Stati Uniti, Russia e Cina. E oggi in questo senso, e penso che in molti altri modi, stiamo veramente scrivendo la storia».

Dalla guerra in Ucraina al conflitto in Medio Oriente

Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che Russia, Stati Uniti e Cina hanno interessi comuni nella risoluzione dei conflitti regionali, compreso quello in Ucraina. Il leader di Mosca ha anche sottolineato di aver discusso del tema in incontri separati con il presidente americano e con Xi Jinping.

E sempre riguardo ad una guerra, quella in Medio Oriente, Trump ha affermato che sia gli Usa, sia il Dragone hanno interesse a garantire che «l’energia fluisca attraverso lo Stretto di Hormuz» e che entrambi sono d’accordo sul fatto che «l’Iran non possa possedere un’arma nucleare».

Il nodo delle armi nucleari

Il presidente Xi Jinping ha dichiarato che «una guerra nucleare non può essere vinta e non deve mai essere combattuta. Bisogna fare di tutto per evitare una guerra nucleare», definendo le armi atomiche «una spada di Damocle» che pende sull’umanità, invocandone la messa al bando e la distruzione al fine di costruire un mondo che ne sia privo.

Il leader cinese ha anche definito l’incontro trilaterale in corso a Shenzen con Vladimir Putin e Donald Trump «un evento di portata storica».