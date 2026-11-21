L’ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro è stato nuovamente ricoverato in terapia intensiva a causa di un’occlusione intestinale. Lo ha comunicato l’ospedale Df Star di Brasilia, dove il leader brasiliano è in cura.

Nel bollettino medico, la struttura ha riferito che Bolsonaro è «clinicamente stabile, cosciente, vigile e respira spontaneamente».

Il 71enne ha sofferto più volte di problemi addominali, conseguenze della coltellata ricevuta nel 2018, durante la campagna elettorale per le presidenziali. Bolsonaro si trova attualmente agli arresti domiciliari, dopo essere stato condannato per aver complottato un colpo di Stato in seguito al fallito tentativo di rielezione.