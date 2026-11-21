Pedro Sánchez è apparso già sconfitto. Secondo il sondaggio di 40dB, per il 43% degli spagnoli il leader del Pp ha vinto lo scontro televisivo con il premier uscente, preferito dal 33% degli intervistati. SocioMétrica addirittura parla di un 64% di cittadini, convinti che Alberto Núñez Feijóo abbia sbaragliato l’avversario durante il faccia a faccia di giovedì sera. Di sicuro, le puntuali critiche del capo dell’opposizione hanno messo in difficoltà Sánchez, che non ha saputo rispondere con la consueta arroganza, anzi spesso è risultato sulla difensiva e privo di argomentazioni anche sulla questione abitativa, tema che il Psoe aveva posto tra i pilastri principali della sua campagna per le elezioni generali del 29 novembre.

La Moncloa ha tentato di spiegare la scarsa performance del primo ministro come una scelta tattica di basso profilo, con il proposito di «mantenere la calma di fronte all’aggressione e rispondere alle falsità con fatti, chiarezza e fermezza». Però quello che si è visto alla tv spagnola era già un ex premier, incapace di difendere otto anni di mandato e di proporre una continuità credibile.

Sanchez sbaragliato dalla raffica di dure argomentazioni

Feijóo l’ha stroncato su competenza e integrità. Ha elencato la corruzione nel Psoe, le vicende giudiziarie di moglie, fratello, amici, gli incidenti ferrovieri sull’alta velocità, la crisi a Ceuta, le «184.000 case promesse dal governo, ne sono state consegnate solo 540».

Una raffica di dure argomentazioni, quelle di Feijóo, che aveva iniziato il dibattito sbattendo in faccia al premier le parole di Carles Puigdemont. «Una persona amorale, cinica, con un’ambizione smodata e capace di svendere la Spagna», così due giorni fa il leader separatista aveva definito Sánchez. Il capo del Pp, invece, non si ritiene un «candidato da manuale», ha detto di non ballare ai comizi «ma non rubo, non mento e non vado in vacanza quando il nostro Paese viene invaso».

Il premier si è lamentato delle interruzioni «mentre cercava di spiegarsi», ha difeso le sue misure economiche, ha chiesto scusa alle famiglie delle 115 vittime dei disastri ferroviari di Adamuz e Urda. In tema di immigrazione ha dichiarato: «È un enorme errore e una mancanza di umanità creare centri di deportazione fuori dal nostro continente. Vogliamo società aperte e prospere o chiuse e decadenti? […] C’è un calo demografico […] Abbiamo bisogno del contributo della migrazione».

Le critiche dalla sinistra e la campagna elettorare tra gli islamici

Privo di mordente, ingrigito, così si è mostrato Sánchez suscitando forti critiche all’interno della stessa sinistra, per l’occasione persa nell’unico confronto diretto con il leader del Pp. La mossa del premier di conquistare il voto moderato non sembra aver funzionato, stando ai sondaggi. Certo non aiuta la campagna elettorale che il Psoe conduce tra i migranti islamici. Influencer marocchini che nelle piazze invitano a votare Psoe; Pilar Bernabé capolista per Valencia ha detto a donne velate in un incontro a Casa Marocco che «il Psoe crede che la Spagna sia migliore con l’apporto dei marocchini, con la vostra cultura».

Dopo aver regolarizzato mezzo milione di stranieri, il primo ministro batte cassa. Sui social circola il video dove una musulmana, nella sede del Psoe a Valencia, spiega in arabo quali candidati votare. Abdellah Mustafa, in corsa a Ceuta per il Senato con la coalizione Psoe e Fronte ampio, ha dichiarato: «In questa crisi, ho visto l’aggressività del fascismo».

A Ceuta strupri aumentati del 650%, ma Sanchez pensa al salario minimo per prendere voti

Proprio su Ceuta escono dati tremendi. I crimini sessuali «sono aumentati del 650% dall’afflusso di migranti nel territorio spagnolo – con la maggior parte degli attacchi su minori», riportava ieri il quotidiano britannico Daily Mail. l numero di casi segnalati alle autorità di emergenza è passato dai 2.233 del 2025 agli 11.286 dello stesso periodo nel 2026.

Intanto il premier fa aumentare il salario minimo per milioni di lavoratori e potenziali elettori, promette la rivalutazione delle pensioni in base all’indice dei prezzi al consumo riconoscendo che il «costo della vita» sta «incidendo sulle tasche delle famiglie del nostro Paese». Era un problema anche prima, però il governo non è intervenuto.

La spesa pubblica vola, senza la supervisione del Congresso. Secondo le stime dell’Autorità indipendente per la responsabilità fiscale (AIReF), avallate dalla Corte dei conti dello Stato (Igae), negli ultimi otto mesi, attraverso questo meccanismo che aggira il Parlamento, sono stati erogati oltre 80 miliardi di euro.

Temi fondamentali solo sfiorati e si pensa al voto della comunità Lgbt

Mancano pochi giorni alle elezioni. Tante questioni, come diritto alla casa, lavoro e sicurezza sono state solo sfiorate. Però il ministro dell’Interno Fernando Grande-Marlaska pensa a chiedere il voto Lgbt. In un video diffuso dalla sede di Madrid del Psoe si vanta di essere gay «di essere il primo giudice, il primo ministro apertamente omosessuale della storia di Spagna». Non sarà più possibile, avverte, «se la destra andrà al potere».