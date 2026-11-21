Nuova ondata di attacchi hacker e questa volta nel mirino sono finiti l’Fbi e il dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti. Le cyberincursioni si sono verificate venerdì, pochi giorni dopo alcuni guasti tecnici che hanno colpito i settori strategici del Paese. Non è ancora chiaro se siano collegati tra loro e chi sia il responsabile.

Nello specifico, lo Usda ha informato i propri dipendenti che è stato bersagliato un sistema utilizzato per facilitare i pagamenti agli agricoltori, mentre l’Fbi ha riferito di un’intrusione nel National crime information center (Ncic), un database nazionale di informazioni criminali che collega i dipartimenti di polizia a livello federale, statale e locale, e viene utilizzato per condividere informazioni sui mandati di arresto e sui controlli dei precedenti penali.

L’intrusione nel Ncic è il secondo attacco hacker subito dall’Fbi negli ultimi mesi. A settembre, infatti, un gruppo noto come «ShinyHunters» aveva preso di mira i dati personali sensibili dei dipendenti, sottraendoli da un portale del Bureau dedicato alle offerte di lavoro.

L’attacco all’Fbi di settembre: rubati i dati dei dipendenti

Questa nuova incursione è arrivata in un momento in cui l’amministrazione Trump sta lavorando per rassicurare la popolazione sulla tenuta informatica del Paese. Giovedì scorso, il direttore dell’Fbi Kash Patel è intervenuto a Fox News per illustrare l’impegno della sua agenzia nel campo della cybersicurezza e ha colto l’occasione per parlare di un’operazione, conclusasi diversi mesi fa, volta a sollecitare le aziende ad aggiornare i propri sistemi per impedire agli hacker di accedere ai dati sensibili.

«Altre amministrazioni avrebbero potuto effettuare questi aggiornamenti, ma non lo hanno fatto», ha dichiarato. «Noi stiamo giocando d’anticipo e recuperando il tempo perduto».

Le minacce dei sostenitori di Al Qaeda: «Incoraggiano dirottamenti aerei»

La minaccia, però, non arriva solo dagli hacker. L’Fbi, il dipartimento per la Sicurezza interna e la Transportation security administration hanno avvertito le compagnie aeree, operatori cargo e aeroporti statunitensi riguardo ad appelli ad attentati diffusi da affiliati e sostenitori di Al Qaeda.

Nell’informativa congiunta, ottenuta dalla Cnn, sono segnalati messaggi che «hanno elogiato il tentato dirottamento e incoraggiato attacchi analoghi contro interessi percepiti come statunitensi, israeliani ed ebraici». Il riferimento è al tentato dirottamento del volo Flydubai FZ1073 del 30 settembre

Una fonte delle forze dell’ordine ha precisato che non risultano al momento minacce specifiche o credibili e ha spiegato che gli organismi federali condividono regolarmente con aziende private le informazioni considerate potenzialmente preoccupanti. L’avvertimento riguarda quindi la propaganda e il rischio rappresentato dall’incitamento a replicare azioni contro il settore dell’aviazione.