Proviamo a immaginare che, dopo il 25 luglio del 1943, il re Vittorio Emanuele e il maresciallo Pietro Badoglio, fermamente intenzionati a far uscire l’Italia dalla guerra cominciando con l’ottenere un armistizio da parte degli anglo-americani, avessero preteso l’immediata cessazione delle ostilità come segno di buona volontà in vista di un esito positivo delle trattative.

La lezione storica dell’armistizio dell’8 settembre 1943

La risata omerica con la quale sarebbe stata accolta una tale pretesa sarebbe risuonata per tutta la sua vita nelle orecchie dello sventurato personaggio cui fosse stato affidato l’ingrato compito di avanzarla alla controparte.

Non è mai avvenuto, infatti, né potrebbe avvenire, che chi, in guerra, si trovi in posizione di vantaggio sul nemico accetti la richiesta di quest’ultimo di sospendere, in corso di trattative, le ostilità, così offrendogli su un piatto d’argento, ove poi le trattative falliscano, la possibilità, nel frattempo, di rafforzarsi e di riprendere fiato.

E, difatti, anche durante le trattative, condotte dal generale Castellano, che portano alla conclusione dell’armistizio con gli anglo-americani, questi ultimi continuarono le operazioni militari contro l’Italia, non interrompendole né attenuandole neppure nei cinque giorni che, ad armistizio concluso, passarono prima che dello stesso fosse data notizia agl’italiani, la sera dell’8 settembre 1943, con la diffusione per radio del comunicato di Badoglio.

La pretesa di una tregua preliminare tra Russia e Ucraina

Eppure, proprio una pretesa ancora più assurda di quella sopra ipotizzata, e cioè quella di una sospensione delle ostilità come condizione preliminare addirittura per l’apertura di trattative, è stata più volte avanzata pubblicamente dall’aspirante presidente a vita dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, con il sostegno esplicito dell’Unione europea, ultimamente ripetuto, qualche giorno fa, dalla signora Kaja Kallas, investita del titolo, tanto pomposo quanto privo di consistenza, di alta rappresentante della stessa Unione per la politica estera e di sicurezza.

E il fatto che la Russia l’abbia respinta, com’era del tutto ragionevole aspettarsi, essendo essa in posizione di indiscutibile e irreversibile vantaggio, sul terreno, nei confronti dell’Ucraina, viene da molti propagandisticamente presentato come prova della sua determinata volontà di portare avanti la guerra a tempo indeterminato.

La strategia negoziale delle condizioni inaccettabili

In realtà, volendo vedere le cose in modo spassionato, alla sola luce dell’esperienza storica, della logica e del comune buon senso, una tale volontà dovrebbe essere piuttosto attribuita proprio a Zelensky e ai suoi sostenitori europei, essendo ben noto che quando qualcuno, senza confessarlo, non vuole addivenire a un certo accordo con un altro ricorre al vecchio trucco di subordinarlo a condizioni tali per cui l’altro non possa che rifiutarle, cercando però, al tempo stesso, di far apparire tale rifiuto come del tutto irragionevole e privo di giustificazione.

Ed è proprio alla luce di tale comune regola di esperienza che la posizione assunta dai suddetti personaggi si rivela come mossa da finalità esclusivamente propagandistiche, volte a mascherare quello che, in realtà, è l’intento da essi effettivamente perseguito e all’origine del quale (volendo pensar male ma con la prospettiva, secondo il noto detto andreottiano, di indovinare) non appare certo azzardato affermare che vi siano interessi difficilmente confessabili.

Gli interessi politici ed economici dietro il rifiuto delle trattative

Per Zelensky, infatti, l’interesse fondatamente ipotizzabile è quello a conservare il potere di cui attualmente dispone, evitando, con la scusa del protrarsi dello stato di guerra, il fastidio di affrontare una prova elettorale dalla quale (salvo provvidenziale intervento dell’Unione europea, come nel caso della Romania) potrebbe uscire sconfitto.

Il che sarebbe causa di grave disappunto non solo per lui ma anche per parecchi componenti del suo «entourage», del tipo, per intendersi, di quello che (mostrando, tra l’altro, pessimo gusto), ha dotato la sua stanza da bagno di apparecchiature in oro, prelevando allo scopo le necessarie somme di denaro dai fondi elargiti dall’Europa per far fronte alle spese militari.

Quanto ai governanti europei, il loro più che verosimile interesse è principalmente quello di continuare a dare alimento all’industria bellica, alla quale è stato dato abnorme sviluppo nel tentativo di compensare, almeno in parte, i disastrosi effetti che, sull’industria di altro tipo, a cominciare da quella automobilistica, sono stati prodotti dalla sciagurata (e, peraltro, inefficace) politica «green» da essi perseguita nel corso degli ultimi anni.

A tale interesse può poi aggiungersi quello, non meno rilevante, a scaricare sulla Russia, presentandola come unica responsabile della prosecuzione della guerra, la colpa del diffuso deterioramento dei livelli di vita delle popolazioni europee, nella misura in cui alla guerra esso sia o possa apparire riconducibile.

Il ruolo dei media e la crescente diffidenza dell’opinione pubblica

A rendere la massa dei cittadini consapevole di tutto ciò dovrebbero pensare gli organi d’informazione e gli «opinion makers» i quali, però, nella stragrande maggioranza, anch’essi più per interessi che possono essere della più varia natura che per un’insipienza il cui livello dovrebbe esser tale da renderla poco credibile, avallano pedissequamente la narrazione di segno opposto portata avanti dall’ «establishment» euro-ucraino, ponendo al servizio di essa tutte le loro capacità.

Il risultato, tuttavia, non sembra, almeno in Italia, potersi dire pari all’impegno profuso, emergendo da vari segnali, a cominciare dalle indagini demoscopiche, che sempre maggiore è il numero di coloro che a quella narrazione non sono più disposti a dare l’incondizionato credito che magari, in precedenza, avevano dato.

Ciò a dimostrazione della persistente validità dell’antico detto secondo cui è possibile ingannare qualcuno per sempre e ingannare molti per un certo tempo, ma non è possibile ingannare molti per sempre.