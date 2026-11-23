Clamoroso dietrofront del consiglio di amministrazione di Nvidia. Jensen Huang, co-fondatore del colosso dei chip, è stato reintegrato come presidente e ceo con effetto immediato. Si era dimesso il 12 novembre, dopo essere stato travolto dagli scandali sulle sue relazioni extraconiugali, in particolare una con Alice Huang, presunta spia cinese.

«Il cda ha votato all’unanimità per reintegrare Huang dopo una serie di discussioni e incontri con lui, dopo i quali il cda si è dichiarato soddisfatto della franchezza di Huang e della sua capacità di guidare Nvidia. Nel processo decisionale, il cda ha ricevuto input da alti livelli del governo degli Stati Uniti e, basandosi su queste informazioni, è fiducioso che la reintegrazione di Huang non comporti rischi per la sicurezza nazionale», ha comunicato l’azienda in una nota.

Il ceo di Nvidia: «Onorato di tornare, accetto responsabilità con umiltà e impegno»

«Sono onorato di tornare in Nvidia e di guidare una delle aziende tecnologiche più influenti al mondo all’inizio di una nuova rivoluzione industriale», ha dichiarato Huang dopo la notizia del suo reintegro. «Accetto questa responsabilità con la massima umiltà e un rinnovato impegno. Desidero ringraziare il consiglio di amministrazione di Nvidia per la fiducia riposta in me e per la ponderatezza dimostrata durante questo processo».

Il ceo del colosso dei chip ha ringraziato «Harvey Jones per la sua leadership in qualità di presidente», Colette Kress e il «nostro staff esecutivo per aver guidato Nvidia in questo periodo».

«Sono inoltre profondamente grato ai nostri dipendenti, agli azionisti, ai leader del settore e ai partner in tutto il mondo per il loro straordinario sostegno. Soprattutto, sono grato per l’affetto e il sostegno della mia famiglia. Non vedo l’ora di tornare al lavoro», ha concluso.

Le nuove rivelazioni su Alice Huang: i contatti con l’intelligence di Pechino e la rete per le forniture di chip

La decisione di Nvidia stona con le nuove informazioni emerse riguardo alle indagini che vedono al centro Alice Huang. Secondo quanto riportato dal New York Times, la donna è rimasta in contatto con un funzionario della principale agenzia di intelligence di Pechino per un anno, proprio nel periodo in cui intratteneva una relazione sentimentale con Jensen Huang.

In base a un’inchiesta del Financial Times, inoltre, la sospetta spia faceva parte di una rete per le forniture di chip utilizzati dalla Cina per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Una vera e propria ragnatela, di cui faceva parte Aivres, filiale americana di Inspur, uno dei principali partner di Nvidia nel Dragone con sede a San Jose, Megaspeed, società offshore di Singapore nata dall’ex filiale di 7Road, e Hu Xiaowei, un soggetto indicato dagli Stati Uniti come vertice di un sindacato cambogiano sanzionato per truffe informatiche e riciclaggio, arrestato in Giappone durante l’estate.

I titoli tech spingono le Borse dopo il ritorno di Huang

La notizia del reintegro di Huang ha fatto volare i titoli tech in Borsa. Nvidia ha fatto un balzo del 28% nel premercato di Wall Street. Il Ftse Mib di Milano è passato in territorio positivo a +0,22%, con Technoprobe che vola al +10%, St a +7.9% e Prysmian a +7.2%. Il Dax di Francoforte ha guadagnato l’1.7%, con Infineon a +8,3%, e il Cac di Parigi l’1,3%.

In rialzo anche l’Aex di Amsterdam (+2.1%), con Asml a +10,5%, Asm a +9,1% e Be Semiconductor a +9,8%. In positivo anche l’Ibex di Madrid (+1.3%) e il Ftse di Londra (0.9%). C’è di più. Alice Huang – in base a un’inchiesta del Financial Times – faceva parte di una rete per la fornitura di chip utilizzati dalla Cina per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Tra i fili di questa ragnatela, anche un’organizzazione criminale cambogiana.