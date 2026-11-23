A quattro chilometri di profondità, nel silenzio dell’oceano Pacifico, il fondale non è la distesa uniforme e vuota che si potrebbe immaginare. Tra le Hawaii e il Messico si estende la Clarion-Clipperton Zone, una fascia di circa 4,5 milioni di chilometri quadrati, grande quanto l’Unione europea. Qui, a profondità che oscillano tra i 4.000 e i 6.000 metri, giacciono i noduli polimetallici: concrezioni scure, grandi quanto una patata, formate nel corso di milioni di anni intorno a frammenti di roccia, gusci o denti di squalo.

Le analisi più frequenti indicano composizioni tipiche intorno al 28-31% di manganese, all’1-1,5% di nichel, all’1,1% di rame e allo 0,1-0,2% di cobalto. Non sono cifre uniformi: variano da un’area all’altra e descrivono la composizione del materiale, non la quantità di metallo che si riuscirebbe effettivamente a recuperare. Una stima complessiva parla di circa 30 miliardi di tonnellate di noduli nella regione.

È una quantità geologica, un potenziale, non una riserva pronta per essere venduta. Per trasformare una risorsa in una riserva serve sapere quanti noduli si potranno raccogliere in modo redditizio, quale percentuale di metallo si otterrà dopo la lavorazione e quanto costeranno navi, tubazioni lunghe chilometri, sistemi di separazione e trasporto. Servono anche prezzi di mercato che giustifichino gli investimenti. Senza questi elementi, le grandi cifre restano indicazioni di interesse, non garanzie di produzione.

La zona che attira imprese, studi ed esplorazioni

Per ora, però, è la Clarion-Clipperton a concentrare la maggior parte dei contratti di esplorazione internazionali. Diversi Stati sponsorizzano imprese o istituti per condurre studi e campionamenti nell’Area, la zona dei fondali oltre la giurisdizione nazionale.

Tra questi ci sono Cina, India, Corea del Sud, Giappone, Francia, Germania, Polonia, Russia, le Isole Cook e Nauru. La sponsorizzazione permette di esplorare sotto la responsabilità di uno Stato, ma non autorizza l’estrazione commerciale. Cina, India e Corea del Sud hanno programmi di ricerca particolarmente avanzati; altri Paesi e consorzi lavorano su veicoli cingolati, sistemi di aspirazione e tubazioni in grado di portare il materiale in superficie.

Nel 2021 Nauru ha invocato la cosiddetta regola dei due anni, chiedendo che le norme per lo sfruttamento fossero completate entro il 2023. Il Paese sponsorizza un’impresa interessata ai noduli. La scadenza non ha prodotto un codice minerario completo né un’autorizzazione automatica, ma ha posto all’Autorità internazionale dei fondali marini una domanda concreta: come rispondere se un’impresa chiedesse di estrarre prima che gli Stati abbiano chiuso le regole. Le posizioni dei governi restano divise.

Alcuni ritengono possibile procedere verso un’attività regolamentata; altri chiedono una moratoria o una pausa precauzionale finché non saranno disponibili dati ambientali più solidi.

I nodi da sciogliere prima di avviare l’attività di estrazione

L’Autorità, istituita dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, ha il compito di organizzare e controllare le attività minerarie nell’Area. La Convenzione definisce le risorse dei fondali internazionali «patrimonio comune dell’umanità». I contratti attuali riguardano solo l’esplorazione: consentono studi e prelievi di campioni, non lo sfruttamento commerciale.

Al 17 novembre 2026 l’Autorità non ha approvato attività di estrazione nell’Area e il codice minerario è ancora in fase di negoziazione. Tra i punti aperti ci sono i limiti ambientali, i sistemi di monitoraggio, le sanzioni, le garanzie finanziarie e la ripartizione dei ricavi. Il principio del patrimonio comune solleva anche una questione di equità: Paesi con maggiore capitale e tecnologia potrebbero partire in vantaggio.

Resta da stabilire come distribuire i benefici, finanziare controlli indipendenti e attribuire le responsabilità in caso di danno. Una royalty può trasferire denaro, ma non ricostruisce un habitat modificato né riporta indietro una specie scomparsa.

Ecco come funzionerebbe la raccolta dei noduli polimetallici

Il progetto industriale prevede che una nave cali sul fondale un veicolo raccoglitore collegato alla superficie da un tubo lungo chilometri. I cingoli avanzerebbero sul sedimento aspirando i noduli insieme a parte del materiale circostante. Il carico verrebbe portato a bordo e separato; l’acqua di lavorazione e i residui potrebbero essere scaricati in mare. Mancano ancora misurazioni precise sul volume di sedimento mosso per ogni tonnellata di noduli, sulla distanza percorsa dalle particelle e sugli effetti degli scarichi a diverse profondità.

Le imprese presentano l’estrazione in mare come possibile alternativa alle miniere terrestri, che in alcuni casi consumano molta acqua, producono rifiuti e trasformano il territorio. Per confrontare gli impatti, però, bisogna considerare l’intera filiera: estrazione, lavorazione, trasporto, energia e riciclo.

Per i noduli i dati restano insufficienti a chiudere il bilancio. Un’impronta ambientale minore non deriva automaticamente dal fatto che l’attività avvenga in profondità; va verificata caso per caso. Sul fondale i mezzi comprimerebbero e rimescolerebbero il sedimento. I raccoglitori rimuoverebbero noduli che offrono una superficie solida a spugne e coralli. Le particelle sollevate potrebbero essere trasportate dalle correnti e depositarsi fuori dall’area di lavoro.

Un pennacchio può coprire gli organismi, aumentare la torbidità o modificare la disponibilità di cibo. Anche il rumore dei macchinari e gli scarichi potrebbero disturbare comunità che vivono a profondità diverse. Alcuni organismi vivono attaccati ai noduli, altri nel sedimento circostante. Rimuovere i noduli significa intervenire anche sull’habitat.

Mancano i dati ambientali per dimostrare la sostenibilità dell’estrazione commerciale

Un test minerario offre un’indicazione sui tempi di recupero. Nel 1979 un veicolo della Ocean Minerals Company attraversò il fondale. Nel marzo 2023 i ricercatori tornarono sul posto. I risultati, pubblicati su Nature nel 2025, mostrano che dopo 44 anni la traccia sul sedimento era ancora riconoscibile e alcune comunità biologiche differivano da quelle delle aree non percorse.

Sono stati rilevati anche segnali di ricolonizzazione: alcuni organismi erano tornati. Il quadro non indica né una scomparsa totale della vita né un recupero completo. È un singolo esperimento, ma uno dei pochi confronti disponibili su tempi così lunghi. Una revisione scientifica del 2025 conclude che i dati restano troppo limitati e variabili per dimostrare la sostenibilità dell’estrazione commerciale.

Servono osservazioni prima, durante e dopo i test, confronti con aree non disturbate e misurazioni indipendenti. Bisogna inoltre definire quali effetti comporterebbero limiti o sospensioni: fin dove può estendersi un pennacchio, quale cambiamento nella fauna è accettabile, chi verifica i campioni degli operatori. Senza una descrizione affidabile delle condizioni iniziali, sarà più difficile attribuire eventuali danni.

I tre fronti della competizione e le cifre che interessano gli Stati

La domanda futura di questi metalli dipenderà anche dalle scelte tecnologiche ed economiche. Nichel e cobalto entrano in alcune batterie agli ioni di litio; il rame serve per cavi, motori e reti; il manganese è usato nell’acciaio e in alcune batterie.

Non tutte le batterie richiedono gli stessi materiali. Riciclo, tecnologie alternative e prodotti più durevoli possono ridurre la domanda di metallo vergine; la crescita dei veicoli elettrici e delle reti può aumentarla. Per capire se i noduli siano necessari bisogna confrontare diversi scenari di consumo e riciclo, non soltanto le stime dei depositi.

La competizione procede quindi su tre fronti: mappatura dei depositi, sviluppo delle macchine e negoziato sulle regole. Le cifre sulle risorse spiegano l’interesse di Stati e imprese; i dati biologici e il test del 1979 spiegano perché la decisione non possa ridursi a tonnellate e prezzi. Prima di autorizzare l’estrazione resta da stabilire chi controllerà le operazioni, quali prove saranno sufficienti e chi risponderà se gli effetti supereranno le previsioni.