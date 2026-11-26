«Gli aerei russi, le navi da guerra russe e le imbarcazioni che trasportano armi russe sono tutti obiettivi legittimi per noi», ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X, facendo riferimento -anche agli attacchi condotti contro due navi russe nel porto libico di Bengasi. «Continueremo a rispondere», ha ribadito il presidente ucraino.

La «guerra ibrida» non è prerogativa solo del Cremlino, aveva inoltre rivendicato ore prima Kyrylo Budanov, capo di gabinetto del presidente ucraino, ma che ha guidato l’intelligence militare Gur dal 2020 al 2026. Mostrando foto di militari ucraini in Africa, Budanov scriveva: «Dalla Russia all’Africa, dagli abiti alle mimetiche, il direttorato dell’intelligence protegge gli interessi dell’Ucraina in tutto il pianeta con tutti i mezzi necessari». Un manifesto, insomma, della presenza globale di agenti ucraini.

La presenza ucraina in Libia e gli attacchi alle navi

Rbc Ukraine confermava il 3 aprile 2026 che «oltre 200 ufficiali ed esperti ucraini» si trovavano nella Libia occidentale in basi fra cui «Zawiya usata per lanciare droni marittimi e aerei». E anche «l’accademia aeronautica di Misurata, dove ci sono militari americani, turchi e italiani». Il che indica che la presenza ucraina in Libia non è un mistero per Roma.

Dalla Libia, droni navali Magura V5 avrebbero colpito il 19 dicembre 2025 la petroliera Kendil e il 3 marzo 2026 la metaniera Arctic Metagaz. Non furono necessari droni, bensì mine a orologeria, alle porte di Genova, contro la petroliera Seajewel battente bandiera maltese e appartenente alla società greca Thenamaris, sospettata di legami con la «flotta ombra russa». La notte fra 14 e 15 febbraio 2025 la nave, davanti a Vado Ligure (Savona), ebbe la chiglia squarciata da due esplosioni, ma non affondò grazie al doppio scafo. Le indagini della Procura di Genova suggerirono che qualche sommozzatore aveva applicato mine magnetiche. I sabotatori, ignoti ma forse ucraini, avrebbero minato la Seajewel durante una tappa in un porto poco sorvegliato.

Dall’attentato a Dugina al sabotaggio del Nord Stream

La propensione a portare la lotta, anche con attentati, lontano dal fronte, emerse già nei primi tempi del conflitto. Il 20 agosto 2022 Darya Dugina, figlia del filosofo russo Alexander Dugin, ideologo del presidente Vladimir Putin, morì a Mosca per una bomba piazzata sotto la sua automobile. Il controspionaggio russo Fsb indagò su presunti agenti del servizio di sicurezza ucraino Sbu, in particolare una donna ucraina, Natalia Vovk, che avrebbe introdotto l’esplosivo in Russia nascosto in un trasportino per gatti. Avrebbe contato sulla complicità di un’altra spia ucraina, Bogdan Tsyganenko. Su entrambi, fuggiti all’estero, pende un mandato d’arresto in contumacia.

Il 26 settembre 2022 esplosioni sottomarine tranciarono il gasdotto Nord Stream sul fondo del Mar Baltico. La Germania accusò l’Ucraina, forse con appoggi da parte di Norvegia e Polonia e l’assenso degli Stati Uniti. Fra gli accusati, l’ucraino Serhii Kuznetsov, oggetto di mandato di cattura europeo, fu arrestato in Italia, a San Clemente, presso Rimini, il 21 agosto 2025 ed estradato in Germania. Dal 14 ottobre 2026 è iniziato ad Amburgo il suo processo. Si moltiplicarono gli atti dinamitardi ucraini in Russia.

Gli attentati contro militari e imprenditori russi

Il blogger militare Vladlen Tatarsky morì il 2 aprile 2023 in un bar di San Pietroburgo. Una sedicente ammiratrice gli aveva regalato una statuetta che celava una bomba. L’Fsb arrestò la donna, la dissidente russa Darja Trepova, sospettata di legami con l’Sbu e condannata a 27 anni di galera.

In Russia, uccisioni terroristiche fecero strage di ufficiali. Il 17 dicembre 2024 furono assassinati il generale Igor Kirillov, capo delle forze di protezione nucleare, biologica e chimica dell’esercito, e il suo assistente Ilya Polikarpov con una bomba nascosta su uno scooter fuori dalla sua casa a Mosca. Fu condannato all’ergastolo l’uzbeko Akhamd Kurbanov, che si disse reclutato dall’Sbu.

Il 25 aprile 2025 toccò al generale Yaroslav Moskalik, membro dello Stato Maggiore, dilaniato da un’autobomba a Balashikha, fuori Mosca. L’Fsb arrestò il russo Ignat Kuzin, che confessò legami con Kiev ed ebbe l’ergastolo. Si indaga ancora sulla morte del generale Fanil Sarvarov, saltato il 22 dicembre 2025 sulla sua auto, a Mosca.

Nel mirino, anche l’imprenditore ucraino-cipriota Vadim Ermolaev, residente a Montecarlo e sanzionato da Kiev per suoi affari coi russi in Crimea. Il 29 giugno 2026 fu ferito, con moglie e figlio, dall’esplosione di un ordigno presso la loro abitazione monegasca. La bomba era stata posizionata da una donna ucraina, Anastasia Berezovska, che si era camuffata da uomo. Fu trovata morta a Kiev il 7 luglio, il che portò all’incriminazione di due agenti.