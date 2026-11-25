Una raffica di provvedimenti a ridosso delle elezioni e nell’ultima riunione dell’esecutivo, perché il Psoe ottenga voti. Dopo che Pedro Sánchez ha promesso una nuova tassa sui super-ricchi, se rieletto, ieri il Consiglio dei ministri ha votato la proroga di un anno della tassa sulle banche, promettendo di destinare il ricavato (l’obiettivo è raccogliere 1,4 miliardi di euro) alle politiche abitative.

Le nuove misure sociali e fiscali del governo

E ha approvato una riduzione di 465 milioni di euro dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per i lavoratori autonomi, così pure l’introduzione di un regime Iva speciale per coloro che fatturano meno di 85.000 euro. Inoltre, sono stati prorogati di un altro anno gli sconti sui trasporti pubblici; esteso da 19 a 20 settimane il congedo parentale per la nascita di un figlio e per la perdita di un familiare. Con l’estensione dell’indennità di morte «la Spagna sta così diventando un punto di riferimento in materia di corresponsabilità», ha dichiarato la portavoce del governo e ministro dell’Inclusione, Elma Saiz.

La legge istituirà anche un giorno di permesso per coloro che accompagnano una persona che sceglie l’eutanasia. Misure elettorali frutto di scelte becere. Spese sociali e interventi fiscali, come l’aumento salariale dei giorni scorsi per i dipendenti pubblici, senza un bilancio e che peggiorano il deficit dello Stato compromettendo anche il bilancio 2027.

Bruxelles avverte sul deficit spagnolo

La Commissione europea ha segnalato che Madrid sta accumulando un debito superiore alle previsioni, lo scostamento sarà quest’anno dello 0,9%, pari a circa 15,3 miliardi di euro. «Questo potrebbe portare all’apertura di una procedura per disavanzo eccessivo», ha dichiarato il commissario per gli Affari economici, Valdis Dombrovskis. Bruxelles sollecita misure correttive quali taglio della spesa o aumento delle tasse.

Pur di recuperare consenso, Sánchez nega l’evidenza. La Spagna si trova all’ultimo posto nell’Ue per tasso di occupazione, quattro punti percentuali al di sotto della media europea. Da una parte c’è un numero alto di posti di lavoro vacanti, perché le aziende assumono poco considerato l’aumento dei contributi previdenziali, delle tasse e del salario minimo, quest’ultimo deciso da criteri politici e non economici. Dall’altra, c’è l’incapacità del Paese di creare posti per la popolazione in età lavorativa a causa del grande afflusso di immigrati.

Il reddito degli immigrati cresce più di quello degli spagnoli

Secondo un’analisi del Financial Times basata su dati ufficiali, il reddito medio degli immigranti è aumentato del 28% tra il 2018 (anno in cui Sánchez è salito al potere) e il 2025, rispetto a un aumento di circa il 19% per gli spagnoli. «L’arrivo di lavoratori dall’estero ha trainato gran parte della crescita del Pil e dell’occupazione, al punto che diverse banche e analisti internazionali avvertono ora che un inasprimento delle politiche migratorie potrebbe compromettere uno dei principali vantaggi economici della Spagna rispetto al resto d’Europa», riporta El Economista, citando sia Oxford economics sia Barclays, che hanno messo in guardia sulle potenziali conseguenze di una riduzione degli afflussi di lavoratori.

«Potrebbero erodere il vantaggio di crescita della Spagna rispetto alla media dell’Eurozona», è la loro tesi. Diversi dirigenti bancari consultati da Reuters ritengono, invece, improbabile che un cambio di governo possa portare a un crollo dell’immigrazione legale, considerata la forte richiesta in numerosi settori produttivi.

Salario minimo e affitti in aumento

Gli immigrati marocchini sono numerosi nei settori agricolo ed edile, dove i posti di lavoro sono generalmente con salario minimo, i cui aumenti approvati dal governo di coalizione guidato dai socialisti hanno determinato un incremento del 66% in termini nominali dal 2018. La scorsa settimana è stato annunciato un ulteriore aumento, che porterà il salario minimo annuo lordo a 18.004 euro per il prossimo anno. Però, da quando Sánchez è alla Moncloa, secondo i dati di Idealista citati dal Financial Times, gli affitti sono aumentati del 45%.

Le critiche di Felipe González e la replica di Sánchez

«Se spiego pubblicamente perché non posso votare per questo governo, perderanno milioni di voti in più», ha affermato l’ex primo ministro Felipe González. L’ex leader aveva annunciato che avrebbe votato scheda bianca, ritenendo che nessun candidato lo rappresentasse e già a febbraio diceva che non avrebbe appoggiato il Psoe se Pedro Sánchez fosse stato il candidato.

Tra le sue critiche, ha messo in dubbio come un governo in una democrazia dell’Europa occidentale possa andare avanti «quattro anni senza un bilancio». Pronta è arrivata la replica del premier: «Le schede bianche non fermano l’estrema destra, lo fanno le schede rosse». A sostenere Sánchez ci hanno pensato ex ministri con un appello su El País e altri 20 con un manifesto in cui dichiarano che la Spagna si trova «a un bivio che determinerà il futuro del Paese per generazioni […] per la prima volta nella nostra storia democratica, l’estrema destra potrebbe entrare al governo e riprodurre gli schemi del passato che ci hanno causato tanta sofferenza».

Agitare lo spauracchio della destra non sta aiutando il Psoe, stando ai sondaggi. Non a caso in soli due mesi il governo si è impegnato in spese sociali e pubbliche per quasi 30 miliardi di euro. Il conto per il Paese sarà salatissimo.