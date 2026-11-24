Due uomini sono stati arrestati dopo un tentativo di furto nella residenza di campagna del principe William e di Kate, ad Anmer Hall, nel Norfolk. L’intrusione è avvenuta nella serata di lunedì 23 novembre, quando alcuni individui incappucciati avrebbero cercato di entrare nella proprietà, all’interno della tenuta reale di Sandringham. La polizia è intervenuta poco prima delle 18, dopo una segnalazione di «attività sospette».

L’intervento della polizia e gli arresti

Gli agenti hanno avviato le ricerche nella zona con il supporto di unità cinofile, droni e di un elicottero del National Police Air Service. Al termine dell’operazione, due uomini sono stati fermati all’interno della tenuta con l’accusa di tentato furto e violazione di domicilio. I sospettati si trovano ancora in custodia e, al momento, non sono stati diffusi dettagli sulla loro identità. Le indagini sono in corso.

William, Kate e i figli erano a Windsor

La proprietà era disabitata al momento dell’accaduto. William, Kate e i loro tre figli, George, Charlotte e Louis, si trovavano infatti a Forest Lodge, la loro residenza principale a Windsor. Kensington Palace ha fatto sapere di non voler commentare la vicenda, trattandosi di una questione legata alla sicurezza della famiglia reale.

Anmer Hall, la residenza di campagna della famiglia

Anmer Hall è una dimora georgiana di dieci camere da letto, situata nella tenuta di Sandringham, nel Norfolk. Fu regalata a William e Kate dalla regina Elisabetta II in occasione delle nozze, nel 2011, e viene utilizzata dalla famiglia come residenza di campagna durante i fine settimana e le vacanze.