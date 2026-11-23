Il 4 novembre, il giorno dopo il voto di metà mandato che ha consegnato ai democratici entrambe le Camere del Congresso, il Brent, il greggio di riferimento europeo, ha perso quasi il 9% in una sola seduta ed è sceso sotto i 95 dollari al barile, dopo aver toccato i 118 dollari il venerdì precedente. Donald Trump aveva spiegato in televisione la sconfitta con il prezzo della benzina, e il vicepresidente JD Vance aveva indicato apertamente la guerra con l’Iran come causa del disastro elettorale.

L’idea era che un presidente indebolito avrebbe cercato di chiudere in fretta il fronte del Golfo, e il mercato ha cominciato a sottrarre al prezzo del greggio il premio di guerra accumulato da marzo. Un ragionamento non sbagliato, considerato che pochi giorni fa l’Agenzia internazionale dell’energia ha parlato di un eccesso di offerta rispetto ai consumi, situazione che automaticamente fa abbassare i prezzi.

Le mosse dell’ala dura della Casa Bianca

Nei giorni successivi, a Washington si consumava la caduta di Jensen Huang (reintegrato oggi), fondatore, amministratore delegato e quarto azionista di Nvidia, la società che produce i processori su cui gira l’Intelligenza artificiale, colosso da 4.000 miliardi di capitalizzazione. L’8 novembre Huang ha ammesso davanti ai dipendenti una relazione extraconiugale con Alice Huang (omonimia casuale), dirigente della società di Singapore Megaspeed che le autorità americane ritengono legata ai servizi segreti di Pechino.

Lo stesso giorno Trump, che poche settimane prima gli aveva consegnato una medaglia al merito scientifico, ha definito Huang un uomo onesto, ma l’11 novembre il consiglio di amministrazione di Nvidia lo ha defenestrato con effetto immediato. Il titolo in borsa ha perso più del 10%.

Huang era l’interlocutore privilegiato di Trump sul commercio dei semiconduttori con la Cina, e a farlo cadere sono stati i falchi della sicurezza nazionale del Partito repubblicano, senza che il presidente potesse proteggerlo. La vicenda si inserisce in una più ampia fase di restrizioni americane sulla tecnologia, perché alla vigilia del viaggio in Asia la Casa Bianca ha annunciato nuove regole sull’export di processori avanzati e sull’affitto di potenza di calcolo nei Paesi terzi.

Thailandia, Malesia, Singapore e Indonesia sono state caldamente invitate a sorvegliare i clienti cinesi dei loro data center. Il primo ministro di Singapore Lawrence Wong ha risposto che il suo Paese faciliterà i controlli senza però far rispettare i divieti americani.

Agli occhi di Russia, Iran e Cina tutto questo può apparire come il ritorno di un atteggiamento più duro di Washington nei confronti dei rivali, una preminenza dell’ala più intransigente rispetto a chi privilegia la trattativa.

La linea morbida di Trump con Putin: sospensione delle nazioni e il trilaterale di Shenzhen

Il presidente da gennaio perderà l’appoggio del Congresso, ma conserva le mani libere in politica estera, dove il Parlamento conta in definitiva molto poco. Sull’energia Trump si è mosso in direzione opposta ai falchi, sospendendo per sei mesi le sanzioni sul gasolio russo, dopo che Vladimir Putin si era impegnato a immettere sul mercato fino a 4,8 milioni di tonnellate.

Il 16 ottobre un ordine esecutivo ha disapplicato quasi tutte le misure della legge Graham approvata a settembre per inasprire sanzioni e dazi contro Mosca. Al vertice di Shenzhen del 19 novembre, il primo a tre con Xi Jinping e Putin, Trump ha riaccolto pubblicamente il presidente russo nel giro internazionale. In novanta minuti l’incontro non ha prodotto nulla di concreto sull’Ucraina, sull’Iran o sul disarmo nucleare, e la guerra nel Golfo è sparita dalla dichiarazione finale.

I tre leader hanno annunciato un aumento dell’offerta di prodotti raffinati e nel bilaterale con Xi la tregua commerciale fra Stati Uniti e Cina non è stata prorogata oltre il 10 gennaio.

Il nodo ancora in sospeso dell’Iran

La Guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei aveva avvertito che chi si aspetta un cambio di politica americana dopo il voto «si sbaglia gravemente». In effetti Teheran gioca proprio sulla distanza fra le due linee di Washington (sì, i classici falchi e colombe) mentre sul terreno la tregua è tale solo di nome.

Il 17 novembre gli Stati Uniti hanno colpito un sito missilistico iraniano affacciato sullo Stretto di Hormuz e lo stesso giorno, secondo i Pasdaran, una quarta petroliera è esplosa urtando una mina. Per riaprire lo Stretto l’Iran chiede la fine del blocco navale americano sui suoi porti e il via libera alle vendite di greggio, rinviando a dopo ogni discussione sul programma nucleare, condizioni ritenute inaccettabili da Washington.

Il Qatar ha intensificato la mediazione dopo il voto americano, ma i colloqui di Doha si sono chiusi senza risultati. La strategia iraniana è rimasta la stessa dall’inizio della guerra, cioè resistere e aspettare che a Washington si esaurisca il consenso politico per proseguirla. Il risultato delle elezioni di medio termine sembra dare ragione a Teheran, per il momento. A meno di una reazione dei falchi di Washington, appunto, che non vedono l’ora di scatenare un’offensiva massiccia.

La tregua energetica saltata in Ucraina

Sul fronte russo la tregua sulle infrastrutture energetiche annunciata da Trump l’11 ottobre è durata un battito di ciglia. Da fine ottobre i droni ucraini hanno colpito una dopo l’altra le grandi raffinerie russe e, secondo fonti del settore, la lavorazione di greggio in Russia è scesa del 45% in venti giorni. Una cifra enorme.

Mosca ha prorogato fino al 31 gennaio il divieto di esportare gasolio, lasciando aperte solo le quote necessarie a rispettare l’intesa con Trump. Nel frattempo Volodymyr Zelensky ha fatto sapere che fermerà gli attacchi solo se la Russia smetterà di colpire la rete elettrica ucraina. La Cina intanto ha ripreso a comprare greggio, in ottobre al ritmo più alto da marzo, e ha ridotto di quasi un terzo le esportazioni di carburanti, provocando sul mercato scarsità di gasolio e cherosene.

Un’amministrazione Usa spaccata: quali sono i pericoli per l’energia

Dunque, mentre Trump allenta le sanzioni alla Russia e stringe la mano a Putin, l’apparato assesta una spintarella al capo dell’azienda più preziosa del Paese per un sospetto di spionaggio cinese.

Lo scandalo ha toccato anche il segretario al Commercio Howard Lutnick, amico personale di Huang. Il segretario al Tesoro Scott Bessent lo ha accusato pubblicamente di aver lasciato passare mesi e mesi senza inserire Megaspeed nella lista nera delle società a cui è vietato vendere tecnologia americana. Questo nonostante Tesoro, Dipartimento di Stato e Pentagono fossero favorevoli. Fra i consiglieri di Trump c’è già chi suggerisce un suo allontanamento, ma la Casa Bianca, per ora, gli ha confermato piena fiducia.

Nessuno a Mosca, a Teheran o a Pechino può sapere quale delle due linee prevarrà. Da questa contraddizione nascono i pericoli per l’energia, dove il premio associato al rischio tornerà prima sui carburanti che sul greggio. Il nodo resta infatti quello delle raffinerie, perché è lì che si sommano gli attacchi ucraini alle strutture russe, l’export cinese trattenuto per decreto e le rotte del Golfo ancora insicure. L’Europa, protagonista di una incauta guerra ai combustibili in assenza di alternative credibili, resta l’area più esposta ai rincari.