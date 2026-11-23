Il Sud Sudan continua a essere attraversato da una guerra civile strisciante che non risparmia nemmeno i bambini. Una milizia chiamata White Army – così denominata perché i suoi membri si dipingono il volto di bianco – ha attaccato diversi villaggi nello Stato di Warrap, nel nord-ovest del Paese. Il bilancio del raid è di 46 morti, tra cui almeno 24 bambini. Gli assalitori hanno anche rubato bestiame.

Il White Army è uno stabile alleato del Movimento di Liberazione del Popolo del Sudan in Opposizione SPLA-IO, il movimento dell’ex primo vicepresidente Riek Machar, da un anno e mezzo agli arresti domiciliari. Machar è accusato di omicidio, tradimento e crimini contro l’umanità per un suo presunto coinvolgimento in un attacco alla base militare di Nasir, avvenuta a marzo 2025, in cui sono morti più di 250 soldati dell’esercito nazionale. Questo attacco era stato compiuto proprio dal White Army, lo stesso gruppo del massacro nei villaggi. Questi guerriglieri appartengono all’ etnia Nuer, la stessa di Riek Machar, il secondo gruppo più numeroso del Sud Sudan.

Il White Army attacca tre villaggi: 46 morti

il governatore della regione Angelo Ngout Mayar ha dichiarato al quotidiano Sudan Tribune che un gruppo di uomini con i volti colorati di bianco e pesantemente armati hanno attaccato quasi contemporaneamente tre villaggi della contea di Tonj North, sparando su chiunque fosse per strada. Sembra che gli assalitori siano arrivati su una serie di pick-up dal vicino Stato di Unity, dove il White Army ha uno dei suoi quartier generali. Quattro miliziani sono rimasti uccisi quando gli abitanti, soprattutto pastori, hanno tentato di difendersi. I quattro cadaveri indossavano le uniformi dello SPLA-IO e questo ha portato ad accusare l’ormai ex vicepresidente che in molti dicono che continui ad essere il leader della rivolta anche dagli arresti domiciliari.

I sospetti su Riek Machar e la faida tra Dinka e Nuer

Il Sud Sudan, la nazione più giovane dell’Africa che ha ottenuto l’indipendenza nel 2011 dopo 50 anni di lotta, in questi 15 anni non è mai riuscita a trovare la pace. Il presidente Salva Kiir Mayardit ed il suo ex vice Riek Machar si sono combattuti per anni, guidando le due principali etnie sudsudanesi; i Dinka ed i Nuer. Il Sud Sudan è stata travolta da una lunga guerra civile dal 2013 al 2018 che ha provocato almeno 400mila morti. Le tregue firmate negli anni non hanno mai retto a lungo ed il presidente Salva Kiir, al potere dal 2011, non ha mia voluto indire nuove elezioni, nonostante fossero previste a dicembre del 2024, ma subito rinviate di due anni e poi di un altro ancora.

Un portavoce di Machar ha negato il coinvolgimento del leader Nuer in questo ennesimo massacro e che tutte le accuse nei suoi confronti rappresentano una caccia alle streghe di tipo politico, perchè il sistema giudiziario non è indipendente. Agli arresti c’è praticamente tutta la leadership del popolo Nuer che verrà processata con accuse gravissime come tradimento, crimini contro l’umanità, omicidio, cospirazione, terrorismo e distruzione di proprietà pubbliche e beni militari.

La guerra dimenticata e le nuove minacce al Sud Sudan

il White Army non ha rivendicato la serie di attacchi nello Stato di Warrap, ma non ha nemmeno negato che fossero stati i suoi uomini a massacrare la popolazione. Lo stesso gruppo è stato accusato da Amnesty International dell’attacco ad Abiemnom nel marzo scorso, quando un migliaio di miliziani Nuer ha attaccato la città per circa quattro ore, sorprendendo molti residenti nel sonno. Stando ai dati forniti da Amnesty almeno 213 persone sono rimaste uccise, compresi una trentina di bambini, mentre 250 strutture sono state incendiate, tra le quali l’ospedale ed il municipio.

Tutti gli abitanti sopravvissuti sono fuggiti nella boscaglia, fino all’arrivo il giorno seguente dell’esercito nazionale che ha ripreso il controllo dell’abitato. Il Sud Sudan subisce incursioni da gruppi armati anche dal confinante Sudan, da tre anni e mezzo sconvolto dalla guerra civile e da Khartoum sono arrivati anche centinaia di migliaia di profughi, destabilizzando la fragile economia sudsudanese, degna di uno stato già tecnicamente fallito e senza un futuro per il suo popolo.