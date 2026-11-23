La guerra tra Russia e Ucraina si sposta sempre più lontano dal fronte europeo e raggiunge il Mediterraneo centrale, a meno di 800 chilometri dalle coste italiane. Nella giornata di ieri due navi russe sono state colpite in Libia, nell’area di Bengasi, in un’operazione che Kiev ha rivendicato ufficialmente soltanto oggi. Una corvetta militare è stata affondata nel porto, mentre un secondo attacco ha interessato un mercantile la cui identità resta ancora controversa.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha diffuso il filmato dell’operazione e ringraziato gli uomini del Servizio di sicurezza ucraino e delle Forze di difesa coinvolti. Il raid, secondo le informazioni fornite da Kiev, sarebbe stato condotto con sette droni navali trasportati nella zona da una nave utilizzata come piattaforma di lancio. Non è stato però precisato da dove sia partita l’imbarcazione che ha portato i mezzi senza equipaggio fino alle acque libiche.

L’attacco riporta al centro una presenza militare ucraina nel Nord Africa che da mesi viene segnalata da diverse fonti, ma sulla quale restano interrogativi. La Libia, divisa tra autorità rivali e con una presenza militare russa ormai consolidata nell’est, rischia di diventare un nuovo terreno di confronto tra le due potenze. Un’evoluzione che preoccupa anche Roma, sia per la vicinanza geografica sia per le conseguenze sulla sicurezza delle rotte marittime e degli interessi italiani nel Paese.

La corvetta russa affondata a Bengasi

Il primo episodio risale alla mattina di domenica, quando un’esplosione ha interessato la base navale di Bengasi. Nelle ore iniziali le autorità locali avevano parlato di un possibile incidente legato alle munizioni. Successivamente, il governo della Libia orientale ha riconosciuto anche l’ipotesi di un attacco condotto con mezzi senza equipaggio.

Le immagini satellitari diffuse dalla società statunitense Vantor mostrerebbero la corvetta russa Merkury capovolta all’interno del porto. L’unità, entrata in servizio nel 2023, sarebbe stata distrutta nell’operazione. Kiev sostiene inoltre che nell’attacco sia andato perduto un elicottero militare Ka-27.

Le informazioni sulle vittime non sono ancora definitive. L’emittente Al Jazeera, citando fonti locali, ha riferito della possibile morte di cittadini russi e libici. Secondo il generale di brigata Adel Abdelkafi, ex militare libico ed esperto di questioni strategiche, negli scontri sarebbero morte circa undici persone, due libiche e le altre russe. Si tratta di un bilancio che, al momento, non risulta confermato ufficialmente.

Nella stessa giornata un secondo attacco ha colpito un mercantile al largo della zona costiera di Al Sabri. Le prime ricostruzioni parlavano di una nave battente bandiera maltese, mentre altre fonti indicavano il mercantile russo Ascalon. Il Servizio di sicurezza ucraino ha identificato il bersaglio nella MV Angara, che secondo Kiev sarebbe stata utilizzata per trasportare equipaggiamenti militari russi. L’identificazione della nave rimane tuttavia incerta.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky (Ansa)

Kiev rivendica l’operazione con sette droni navali

La conferma del coinvolgimento ucraino è arrivata stamattina, quando Volodymyr Zelensky ha pubblicato un video dell’attacco e rivendicato l’operazione. Il presidente ha definito l’azione una risposta alla guerra condotta dalla Russia, ringraziando il personale del Servizio di sicurezza ucraino e gli altri militari che hanno partecipato.

Secondo le informazioni diffuse dal Servizio di sicurezza ucraino, i mezzi impiegati sarebbero stati sette droni navali. Le unità sarebbero state portate nell’area da una cosiddetta nave madre, che le avrebbe poi rilasciate in mare. Kiev non ha fornito dettagli sul luogo di partenza della piattaforma né sull’eventuale impiego di installazioni libiche.

È proprio questo uno degli aspetti più delicati dell’operazione. Da tempo si susseguono segnalazioni sulla possibile presenza di personale ucraino nella Libia occidentale, in particolare nell’area di Misurata. Le autorità libiche, però, non hanno confermato che le basi del Paese siano state utilizzate per lanciare gli attacchi contro le navi russe.

Una fonte di sicurezza libica citata dai media locali Ean Libya e Libyan Express ha sostenuto che non vi sarebbero prove della presenza di militari ucraini a Misurata né di un loro coinvolgimento nelle operazioni. Anche l’Albania, chiamata in causa da indiscrezioni secondo cui i droni sarebbero partiti dal suo territorio, ha respinto ogni responsabilità. Il ministero della Difesa di Tirana ha definito le accuse prive di fondamento e ha dichiarato che le proprie forze armate non hanno partecipato né fornito supporto.

Le basi russe e il ruolo della Libia nel Mediterraneo

La presenza di Mosca in Libia è uno degli elementi che spiegano il valore strategico dell’operazione. La Russia ha consolidato negli anni i rapporti con il comando militare della Cirenaica guidato da Khalifa Haftar, ottenendo accesso a strutture nell’est e nel centro del Paese. Bengasi, Tobruk, Al Khadim e Al Jufra sono tra le località indicate nelle ricostruzioni relative all’apparato militare russo.

Dopo la caduta del governo di Bashar al Assad in Siria, nel dicembre 2024, il territorio libico ha assunto un peso maggiore nella rete di collegamenti di Mosca verso il Sahel. La presenza russa si inserisce in un sistema che comprende basi, personale militare, mezzi e attività logistiche. In Africa, il gruppo Africa Corps ha progressivamente raccolto l’eredità della Wagner, la struttura paramilitare che aveva operato in diversi Paesi del continente.

La Libia rappresenta per il Cremlino un punto d’appoggio sul Mediterraneo e una possibile direttrice verso il Sahel. Le infrastrutture nella parte orientale consentono di mantenere una presenza in una regione strategica, anche in un momento in cui la guerra in Ucraina assorbe gran parte delle risorse militari russe.

L’attacco a Bengasi potrebbe quindi avere un significato che va oltre la distruzione delle singole unità navali. Colpire mezzi e infrastrutture collegati alla presenza russa significa mettere in discussione la sicurezza di una rete logistica che Mosca utilizza anche per mantenere la propria influenza nel continente africano.

Khalifa Haftar e Vladimir Putin (Ansa)

Kiev rafforza la propria presenza in Africa

Anche l’Ucraina, negli ultimi anni, ha intensificato le attività diplomatiche e di sicurezza in Africa. Kiev ha aperto nuove ambasciate, sviluppato rapporti con diversi Paesi e definito nel marzo scorso una strategia dedicata al continente. Ad agosto Volodymyr Zelensky aveva inoltre chiesto ai propri ambasciatori di seguire con particolare attenzione alcune aree, tra cui il Sahel.

Il confronto con Mosca si è fatto più evidente soprattutto nel Mali, dove Kiev è stata accusata di sostenere i separatisti tuareg impegnati contro le forze governative e i contingenti russi. Le autorità militari di Mali, Niger e Burkina Faso, che negli ultimi anni hanno allontanato la Francia e rafforzato i rapporti con Mosca, hanno interrotto le relazioni diplomatiche con l’Ucraina.

Le accuse riguardano presunte forniture di droni e attività di addestramento a favore del Fronte di liberazione Azawad, gruppo a maggioranza tuareg. Il movimento viene descritto come vicino, pur mantenendo una propria autonomia, al gruppo jihadista Jnim. Kiev ha negato in passato le accuse russe di fornire droni alla Libia, definendole parte di una campagna di disinformazione.

Il capo dell’intelligence ucraina Kyrylo Budanov, oggi capo di gabinetto di Zelensky, aveva però lasciato intendere la presenza di uomini del suo apparato nella regione. Il 7 settembre, in un post sui social, aveva scritto: «Dalla Russia all’Africa, il direttorato dell’intelligence protegge gli interessi dell’Ucraina in tutto il mondo e in tutti i modi… nelle roventi sabbie e nel ghiaccio dell’Antartide». Il messaggio era accompagnato da una fotografia che ritraeva uomini armati in un ambiente desertico.

Il raid in Libia si inserisce dunque in una competizione che da tempo ha superato i confini dell’Europa orientale. La contrapposizione tra Russia e Ucraina coinvolge ormai anche le aree africane dove Mosca ha costruito rapporti militari con governi e autorità locali, mentre Kiev cerca nuovi spazi per colpire gli interessi del Cremlino.

Le operazioni nel Mediterraneo erano iniziate mesi fa

Gli attacchi di Bengasi non rappresentano il primo episodio che alimenta i sospetti su operazioni ucraine nel Mediterraneo. Già nel 2023 alcuni rappresentanti della Difesa libica avevano incontrato l’addetto militare ucraino Andriy Bayuk per discutere di cooperazione. L’anno successivo, un’inchiesta del quotidiano francese Le Monde aveva ricostruito i contatti tra l’intelligence di Kiev e i gruppi ribelli tuareg del Mali.

Nell’ottobre 2025, secondo un’inchiesta di Radio France Internationale, il governo di unità nazionale guidato da Abdulhamid Dabaiba avrebbe raggiunto un accordo riservato con Kiev per ospitare personale militare ucraino in cambio di addestramento e cooperazione. L’intesa non è mai stata riconosciuta ufficialmente dalle autorità libiche.

Il 19 dicembre 2025 la petroliera Qendil, associata alla cosiddetta flotta ombra russa, fu colpita nel Mediterraneo a circa 250 chilometri dalla costa libica. Radio France Internationale attribuì successivamente l’attacco a droni ucraini partiti dall’area di Misurata. Alcune fonti dell’emittente ipotizzarono anche un legame con l’incidente aereo in Turchia nel quale, quattro giorni dopo, morì il capo di Stato maggiore delle forze militari della Libia occidentale, Mohammed al Haddad. La possibile rappresaglia russa rimase tuttavia un’ipotesi, senza riscontri pubblici sufficienti a stabilire una relazione tra i due episodi.

Il 3 marzo 2026 un’altra nave russa, la metaniera Arctic Metagaz, con circa 61 mila tonnellate di gas naturale liquefatto a bordo, fu devastata da esplosioni e incendi nel Mediterraneo centrale, vicino alle acque maltesi. Mosca accusò Kiev, sostenendo che l’operazione fosse stata condotta con il supporto dell’intelligence britannica e con droni navali partiti dalla Libia. La nave rimase alla deriva per settimane, avvicinandosi anche a piattaforme petrolifere offshore, prima di essere trainata e ancorata al largo della Libia orientale.

L’episodio sollevò interrogativi sui rischi per la navigazione e per l’ambiente e portò alla luce nuove ricostruzioni sulla presenza ucraina nella parte occidentale del Paese.

Una base della guardia costiera a Misurata, in Libia (Getty Images)

Le presunte strutture ucraine tra Misurata, Zawiya e Tripoli

Il 2 aprile, un’inchiesta ripresa da Agenzia Nova sulla base di informazioni di Radio France Internationale riferì della presenza di oltre 200 ufficiali ed esperti ucraini in tre strutture della Libia occidentale.

La prima sarebbe stata l’Accademia aeronautica di Misurata, dove operano anche personale turco e italiano. Una seconda struttura, nei pressi di Zawiya e del complesso energetico di Mellitah gestito dalla National Oil Corporation ed Eni, sarebbe stata utilizzata per attività legate ai droni aerei e navali. La terza sarebbe stata situata a Tripoli, presso una sede della 111ª Brigata lungo la strada dell’aeroporto.

Secondo le fonti francesi citate nella ricostruzione, un drone navale Magura V5, già impiegato dall’Ucraina nel Mar Nero, sarebbe stato utilizzato per colpire la Arctic Metagaz partendo dalle coste libiche. Le autorità ucraine non hanno confermato ufficialmente il luogo di lancio.

A settembre, un operatore ucraino di droni navali aveva raccontato alla Cnn che la sua unità utilizzava la base internazionale di Misurata per attaccare le navi della flotta ombra russa, contribuendo in cambio all’addestramento delle forze locali. Il ministero della Difesa del governo di unità nazionale aveva respinto la possibilità che le installazioni libiche fossero autorizzate a ospitare attacchi contro interessi stranieri.

Le nuove operazioni a Bengasi riaccendono quindi il dibattito sulla natura degli eventuali rapporti tra Kiev e le autorità libiche occidentali, senza che sia ancora stato chiarito se le infrastrutture del Paese siano state utilizzate per pianificare o condurre i raid.

La Libia divisa e lo scontro tra le autorità rivali

La situazione libica rende il quadro ancora più complesso. Il Paese continua a essere diviso tra il governo di unità nazionale con sede a Tripoli e le autorità dell’est, legate al comando di Khalifa Haftar. La rivalità politica e militare si intreccia con le relazioni internazionali, in particolare con il ruolo della Turchia a ovest e della Russia a est.

Ankara sostiene il governo di Tripoli dal 2020, attraverso una presenza militare e accordi di cooperazione, oltre a interessi energetici e marittimi. A ottobre anche la Camera dei rappresentanti di Bengasi ha approvato l’accordo marittimo del 2019 tra Libia e Turchia, segnale di una partita diplomatica che coinvolge anche le autorità orientali.

Mosca, invece, ha rafforzato i rapporti con l’esecutivo di Bengasi e con le forze di Khalifa Haftar, attraverso la presenza dell’Africa Corps e l’utilizzo di infrastrutture militari.

Il 16 giugno il Consiglio presidenziale, la Camera dei rappresentanti e l’Alto consiglio di Stato avevano sottoscritto una dichiarazione di principi per superare la fase transitoria e preparare elezioni presidenziali e parlamentari simultanee. L’intesa era stata accolta positivamente dalle Nazioni Unite e dall’Unione Africana. Il voto, previsto ora per febbraio, resta però condizionato da divisioni istituzionali e dalla difficoltà di ricomporre gli apparati di potere.

Gli attacchi di Bengasi hanno riportato al centro anche il tema dell’unificazione delle forze armate. Il presidente del Consiglio presidenziale Mohammed al Menfi e il membro Abdullah al Lafi hanno incontrato a Tripoli il capo di Stato maggiore Salah al Namroush, discutendo un percorso per riunificare le strutture militari. Il processo coinvolge anche la Commissione militare congiunta 5+5, composta da rappresentanti delle due parti, ma restano aperti i nodi relativi alla catena di comando, alle competenze e al controllo civile.

Tripoli condanna l’attacco e chiede spiegazioni a Kiev

Il governo di unità nazionale ha reagito con una dura presa di posizione. Il ministero degli Esteri di Tripoli ha condannato le operazioni rivendicate dall’Ucraina e chiesto a Kiev chiarimenti ufficiali sulle modalità e sulla portata degli attacchi. In particolare, vuole verificare se il territorio libico, i porti o altre infrastrutture siano stati utilizzati per pianificare, condurre o sostenere logisticamente le operazioni.

La nota sottolinea che la Libia non fa parte della guerra tra Russia e Ucraina e non accetta che il proprio territorio venga utilizzato per regolare i conti tra potenze straniere. Il ministero avverte che la presenza di contingenti esteri e l’impiego di installazioni civili per finalità militari al di fuori delle procedure ufficiali possono rappresentare una minaccia diretta alla sicurezza nazionale.

Tripoli ha ribadito che la sovranità, l’integrità territoriale e la sicurezza delle acque libiche non sono negoziabili. Ha inoltre avvertito che porti, infrastrutture e strutture nazionali non possono trasformarsi in basi o punti di supporto per operazioni militari condotte da attori esterni.

La posizione del governo di unità nazionale si accompagna alla richiesta di riportare sotto il controllo delle istituzioni statali le installazioni strategiche, di unificare le forze armate e di porre fine alla presenza militare straniera non autorizzata. Il ministero ha anche avvertito che eventuali accordi militari conclusi unilateralmente da soggetti privi di autorizzazione non rappresentano la posizione ufficiale dello Stato libico.

Bengasi accusa Tripoli, l’Onu chiede un’indagine

Le autorità della Libia orientale, guidate dal premier Osama Hammad, hanno definito l’attacco una grave violazione della sovranità nazionale e annunciato un’indagine congiunta con Mosca. Hanno inoltre chiesto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite un’inchiesta internazionale sulle esplosioni e sulle ipotesi di una presenza militare ucraina nella Libia occidentale.

Il governo orientale sostiene che la nave russa si trovasse a Bengasi nell’ambito degli accordi di cooperazione tra i due Paesi e respinge il coinvolgimento della Libia nel conflitto. Le autorità di Tripoli, invece, hanno criticato la presenza di forze straniere e gli accordi militari conclusi senza il pieno controllo delle istituzioni nazionali.

Anche la missione delle Nazioni Unite in Libia ha chiesto un’indagine immediata, indipendente e trasparente, invitando tutte le parti alla moderazione. Il messaggio è un richiamo a evitare che il Paese diventi il teatro di guerre straniere, in un momento in cui il processo di stabilizzazione resta fragile.

La crisi rischia così di aggravare ulteriormente le divisioni interne. Il confronto sull’unificazione delle forze armate, già complicato da rivalità tra i centri di potere, si intreccia con la presenza di contingenti stranieri e con il sospetto che il territorio libico venga utilizzato per operazioni legate alla guerra russo-ucraina.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani (Ansa)

Tajani: «Non venga esportata la guerra nel Mediterraneo»

L’Italia segue con preoccupazione gli sviluppi. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenendo a Baku, ha espresso solidarietà alla Libia per la violazione delle sue acque territoriali e ha chiesto che il conflitto non venga esteso al Mediterraneo.

«Noi lavoriamo per la pace e chiediamo che non venga esportata la guerra in Ucraina nel Mar Mediterraneo, a pochi chilometri dalle coste dell’Italia, perché questo rappresenta un pericolo per tutto il Mediterraneo occidentale», ha dichiarato. Tajani ha invitato entrambe le parti a evitare nuovi scontri nella regione: «Chiediamo a tutti, anche gli amici ucraini, a non combattere contro i russi nel Mediterraneo occidentale, e anche ai russi di evitare questo scontro nel Mediterraneo».

Il titolare della Farnesina ha inoltre precisato che Roma non era stata informata dell’operazione e non aveva fornito alcun supporto a Kiev. «Dell’attacco ucraino contro le navi russe avvenuto al porto libico di Bengasi noi non sapevamo assolutamente nulla, né abbiamo dato nessun appoggio di alcun tipo agli ucraini, hanno fatto tutto loro senza informarci», ha affermato.

L’Italia ha ribadito il proprio sostegno all’indipendenza, alla sovranità, all’unità e all’integrità territoriale della Libia, chiedendo che non si apra un nuovo focolaio di guerra in una zona cruciale per gli interessi nazionali.

Le basi russe in Cirenaica e le preoccupazioni per la difesa italiana

La presenza militare russa nella Libia orientale è anche un tema di sicurezza per l’Italia. Il generale Vincenzo Camporini, già capo di Stato maggiore della Difesa, ha sottolineato che le infrastrutture di Mosca in Cirenaica modificano la distanza strategica tra Russia e Italia.

«Oggi come oggi, con le basi in Cirenaica, la Russia è il vicino di casa. Non è più un Paese lontano da cui non può provenire una minaccia. Da lì la minaccia può provenire», ha dichiarato ad Agenzia Nova. Camporini invita a riflettere sulle capacità di difesa antimissile italiane, che definisce estremamente limitate, e sulla consistenza delle forze armate.

Secondo l’ex capo di Stato maggiore, la Marina italiana dispone di mezzi moderni ma deve fare i conti con il numero delle unità disponibili. Una situazione analoga riguarda l’Aeronautica, con capacità tecnologiche elevate ma numeri ritenuti insufficienti rispetto al quadro strategico. Camporini ha richiamato anche le lacune nel pattugliamento marittimo, in particolare nell’ambito delle capacità antisommergibile.

Bengasi dista circa 790 chilometri in linea d’aria da Lampedusa. La presenza di unità russe nel Mediterraneo, insieme ai collegamenti marittimi tra il Baltico, il Canale di Sicilia e le coste nordafricane, rende l’area un punto di attenzione per la sicurezza italiana. Le distanze e le capacità dei mezzi militari non indicano, da sole, una minaccia specifica contro il nostro Paese, ma contribuiscono a delineare un quadro di maggiore esposizione strategica.

La Russia prende atto della rivendicazione ucraina

Il Cremlino, per il momento, non ha annunciato una risposta militare all’attacco. Il portavoce Dmitry Peskov ha dichiarato che Mosca ha preso nota delle parole di Volodymyr Zelensky, che ha rivendicato l’operazione contro le navi russe in Libia. Il ministero della Difesa russo, ha aggiunto, fornirà eventuali informazioni sull’incidente se lo riterrà opportuno.

Le prossime mosse diplomatiche e militari saranno decisive per capire se l’episodio resterà circoscritto o se aprirà una nuova fase di confronto nel Mediterraneo. Il raid di Bengasi ha già messo in evidenza la fragilità della situazione libica e il rischio che le divisioni interne offrano spazio a operazioni di potenze straniere.

La Libia, che cerca da anni di uscire da una crisi politica e istituzionale, si trova ancora una volta al centro di interessi esterni. E mentre Kiev rivendica di aver colpito un dispositivo militare russo, Tripoli chiede spiegazioni, Bengasi punta il dito contro le autorità rivali e l’Italia invita a non trasformare il Mediterraneo in un nuovo fronte di guerra.