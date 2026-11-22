Nel primo semestre 2026 sono stati registrati globalmente 4.911 “incidenti” cibernetici con danni significativi a sistemi istituzionali, aziende e infrastrutture, in aumento di oltre il 100% in relazione al semestre precedente, di cui almeno il 95% risultano attacchi per scopi criminali (Rapporto Clusit). Nel secondo semestre 2026 tale volume appare in aumento.

Così come nello stesso periodo sono in aumento gli attacchi con metodo di guerra cibernetica nell’ambiente europeo contro reti energetiche, sistemi di refrigerazione industriale, trasporti, servizi pubblici e istituzioni finanziarie.

Semplificando, il sistema sempre più informatico e connesso in cui viviamo è esposto ad attacchi cibernetici sia per scopi di furto e ricatto condotti da attori non statali sia per obiettivi bellici perseguiti da Stati sotto la soglia della guerra cinetica, ma capace di produrre danni sistemici sostanziali.

Da cui deriva un’evoluzione della guerra dalla lancia tradizionale a quella cibernetica che mostra capacità di blocco/sabotaggio di reti energetiche, logistiche, comunicative, centri dati, catene di forniture industriali e sistema bancario. Che a sua volta modifica il concetto di superiorità strategica utile per la deterrenza/dissuasione contro un nemico statale forzandolo a diventare “superiorità cibernetica”, cioè uno scudo difensivo adeguato alla contro-deterrenza.

La vulnerabilità delle democrazie alle cyberincursioni

Ora le democrazie stanno valutando come organizzare tale nuovo tipo di scudo. Da un lato, già da tempo sono state sviluppate funzioni di difesa e polizia informatica. Dall’altro, recentemente è avvenuto un salto di qualità nella tecnologia di attacco cibernetico che sta svelando la necessità di una riduzione molto rapida della vulnerabilità evidente degli scudi correnti.

Questa vulnerabilità non è un’opinione, ma un fatto dimostrato da aziende statunitensi nel settore dell’intelligenza artificiale, in particolare Anthropic, agli inizi del 2026: sono stati mostrati sistemi capaci di penetrare qualsiasi difesa cibernetica corrente.

A tale dimostrazione è seguita una relazione (non facile e secretata) tra Pentagono ed Anthropic per la sperimentazione rapidissima di nuove difese, includendo per intanto circa una ventina di imprese americane con rilevanza strategica nel settore.

Gli europei? Si stanno muovendo, non chiaro ancora esattamente come. Io ritengo che il problema dovrebbe avere una soluzione convergente in ambiente Nato (dove la missione di cybersecurity è già formalizzata). Ma penso anche ad una difesa cibernetica specifica per l’Italia entro l’alleanza.

Le differenze tra gli attacchi russi e cinesi

Il motivo dipende dall’analisi degli attacchi/penetrazioni informativi rilevati. Quelli di origine russa contro infrastrutture europee mostrano uno scopo di deterrenza psicologica e politica. Per esempio, il blocco dei sistemi di refrigerazione è un segnale di (pur costoso) minimo impatto che mostra la capacità di un blocco totale della vita civile in Europa se questa continuasse a mantenere ostilità nei confronti di Mosca.

Qui la difesa e la contro-deterrenza non può essere solo nazionale, ma deve esserlo integrata, sia Ue sia Nato. L’analisi delle penetrazioni informative cinesi, invece, mostra che sono dedicate, oltre che ovviamente a dati di rilievo strategico, allo spionaggio industriale e scientifico. Anni fa tale azione si basava su risorse umane di spionaggio.

Ma queste ora sono più difficili da usare e Pechino ha intensificato lo spionaggio via penetrazione informatica anche perché ha trovato le aziende italiane, in particolare le piccole, ma tecnologicamente super-innovative, prive di difesa cibernetica. Dove? Particolarmente in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna che esibiscono una grande concentrazione di manifattura avanzata, meccanica super-evoluta, automazione. In tale lista vanno incluse alcune aziende meridionali rilevanti nel settore difesa e spazio. E andrebbe citata la ricerca universitaria.

Cosa può fare l’Italia per difendersi dagli hacker

Quale il pericolo? L’erosione della competitività industriale italiana attraverso furto di know how scientifico-tecnologico. Secondo me questo rischio va mitigato con una missione specifica dell’Acn (Agenzia per cibersicurezza nazionale). Come? Aiutando migliaia di imprese innovative a difendere i loro segreti industriali, per esempio potenziando il braccio operativo dell’Acn, il Csirt (Computer security incident response team) con una missione di simulare penetrazioni ostili per innovare le difese continuamente perché ad ogni salto qualitativo dello scudo è probabile un’evoluzione penetrativa della lancia.

In generale, ogni azienda di rilievo innovativo dovrebbe dotarsi di un team – esterno o interno – capace di interpretare il ruolo di un attaccante cyber e condurre test di penetrazione per educare le difese, cioè la tutela del capitale intellettuale che sempre di più ha peso nel definire il valore finanziario di un’azienda. Esagero? Chi lo pensi osservi quanta tecnologia raffinata rubata ad aziende italiane c’è nei prodotti cinesi.

Uno potrebbe dire che le aziende tedesche dovrebbero lamentarsi molto di più perché tutto il rubabile che c’era nelle imprese, in particolare auto, insediate in Cina è stato rubato. Infatti la Germania, pur con certa difficoltà, sta reagendo così come le aziende di altre nazioni. Ma la reazione in Italia deve tener conto di un modello industriale fatto in prevalenza da piccole unità industriali che è diverso da quello europeo, statunitense e nipponico. Serve un modello specifico di collaborazione evoluta ed evolutiva tra istituzioni di difesa ed aziende private.

In conclusione, l’Italia deve prepararsi sia via Nato sia con un modello specifico a produrre sicurezza e deterrenza nell’evoluzione della guerra verso quella cibernetica, riducendo rapidamente la propria vulnerabilità informatica.