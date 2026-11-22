A quattro anni dal trattato di Pretoria del novembre 2022, che pose fine alla guerra civile iniziata due anni prima tra il governo federale etiope e le milizie tigrine del Tplf, la popolosissima e multietnica Etiopia è di nuovo sconvolta da combattimenti estesi.

Il rischio è di aggravare in modo sensibile l’instabilità in un’area cruciale come quella del Mar Rosso e della rotta del canale di Suez. Tra rovesciamenti di alleanze e la rinnovata ostilità di Egitto, Sudan ed Eritrea verso Addis Abeba, il primo ministro etiope Abiy Ahmed Alì, da poco riconfermato, deve affrontare una coalizione di sette milizie d’opposizione, con ogni probabilità sostenute da attori esterni al paese. Abiy persegue da tempo un progetto di centralizzazione del potere, che prevede l’eliminazione del federalismo regionale e l’istituzione di una «presidenza esecutiva» monocratica.

La crisi nel Tigrai e i rischi della nuova guerra civile in Etiopia

Le ripercussioni di questo conflitto sono già evidenti. Ethiopian Airlines ha sospeso i voli commerciali verso i principali aeroporti del Tigrai e i servizi di telecomunicazione sono stati interrotti. È una dinamica fin troppo familiare: isolare dal mondo una popolazione già vulnerabile significa tagliare le linee di rifornimento e le arterie commerciali.

A un mese dalla ripresa della guerra, le forze tigrine continuano a combattere nonostante l’avanzata dell’esercito federale verso località chiave come Zalambessa e nei pressi di Badme, alimentando il timore di un confronto diretto su più larga scala tra Etiopia ed Eritrea. Se non sarà fermata, questa nuova guerra potrebbe avere conseguenze umanitarie, politiche, economiche e diplomatiche persino più gravi di quelle del 2020-2022.

Nel precedente conflitto si stima che siano morte oltre 600.000 persone, con milioni di sfollati e un profondo lacerarsi del tessuto del Paese. Oggi il contesto è ancora più fragile: inflazione altissima, sfollamenti interni continui, una siccità che non dà tregua.

Caos economico e nuovi equilibri geopolitici nel Corno d’Africa

In queste condizioni una nuova guerra su vasta scala potrebbe innescare un caos economico di proporzioni difficili da immaginare. Sul piano politico, rischierebbe di mandare in frantumi il contratto sociale, creando vuoti di potere che nessuna vittoria militare potrà colmare.

A rendere la situazione ancora più pericolosa è l’intreccio di interessi regionali. Dal 2022 il quadro geopolitico e degli allineamenti nel Corno d’Africa è cambiato profondamente. L’Eritrea nutre forti dissapori e una marcata ostilità verso Addis Abeba e non nasconde i propri calcoli strategici sul Nord dell’Etiopia, il che resta un fattore costante di instabilità.

Intanto la guerra civile in Sudan ha trasformato radicalmente il confine tra i due Paesi, diventato un terreno fertile e incontrollato per il flusso di armi e di gruppi armati locali. Che si tratti di Stati confinanti o di milizie, il ricorso a combattenti per procura rischia di trasformare un conflitto interno in una conflagrazione regionale difficilmente controllabile.

L’impatto su Mar Rosso, canale di Suez e l’assenza dell’Occidente

La vicinanza con un altro teatro di guerra, lo Yemen, dove gli ultimi sviluppi segnalano che gli Houthi avrebbero preso il controllo dello Stretto di Bab el-Mandeb, nel sud-ovest del paese , potrebbe inoltre saldare le due crisi e creare gravissimi problemi nel Mar Rosso e nel canale di Suez, con ripercussioni immediate sulle economie occidentali, a partire da quella europea.

La comunità internazionale dovrebbe avere il compito di rispondere in modo rapido, chiaro e deciso, ma oggi è difficile attendersi un interesse adeguato, perché l’Occidente guarda altrove. L’Europa è impegnata nel conflitto russo-ucraino, mentre gli Stati Uniti sono coinvolti nello scontro con l’Iran e nella ricerca di una soluzione alla crisi dello stretto di Hormuz. Tra i Paesi arabi vicini, Egitto ed Emirati Arabi Uniti non sembrano interessati a una tregua quanto a ciò che potrebbero trarre dall’approfondirsi del conflitto.

Il ruolo della Cina e la necessità di una via diplomatica

La Cina, per ora, osserva anche se manifesta una inedita presunzione di dare le carte nella definizione del nuovo scenario geopolitico mondiale. Il summit convocato da Xi con Putin e Trump a Shenzhen va in questa direzione.

La questione etiope necessita di un dialogo anche se oggi appare come una via ardua, perché chiede ai leader di mettere da parte orgoglio e ambizioni politiche. Ma è l’unica percorribile, se non si vuole che questo ennesimo conflitto produca conseguenze ingestibili. Gli orrori del passato non devono ripetersi.

Ai libri di storia interesserà poco chi ha sparato per primo. Conterà se i leader di questa generazione avranno avuto il coraggio di fermare gli scontri prima che non resti più nulla da salvare.