La Casa Bianca sorride. Bruxelles un po’ meno. L’altro ieri, il Parlamento danese ha infatti ufficialmente ratificato l’accordo di sicurezza sulla Groenlandia, concluso a settembre tra Washington, Copenaghen e Nuuk. Di «grande giornata» ha parlato la premier danese, Mette Frederiksen, secondo cui l’intesa è «positiva per la Groenlandia, il Regno di Danimarca e gli Stati Uniti, oltreché per la Nato e l’Europa».

L’accordo, che il Parlamento groenlandese aveva a sua volta approvato all’inizio di novembre, sta quindi ormai entrando in vigore, visto che non necessita dell’ok da parte del Senato degli Stati Uniti: da un punto di vista tecnico, si tratta di un accordo esecutivo e non di un trattato internazionale.

Più autonomia militare per Washington

Il patto odierno integra e modifica quello precedente, risalente al lontano 1951. Grazie alla nuova intesa, gli Stati Uniti potranno intensificare la propria presenza militare sull’isola più grande del mondo, godendo inoltre di un maggior margine di autonomia. Il patto apre anche la strada alla realizzazione di Golden Dome, lo scudo missilistico che l’amministrazione Trump vorrebbe realizzare in America settentrionale. Non solo. Washington avrà anche voce in capitolo sugli investimenti stranieri in Groenlandia.

Certo, la Danimarca manterrà la sovranità sull’isola. È tuttavia chiaro che, con questa intesa priva di scadenza, la Groenlandia entra di fatto a far parte dell’orbita geopolitica statunitense, inserendosi nella cornice di quel rilancio della Dottrina Monroe che il presidente americano ha promosso da quando è tornato alla Casa Bianca, l’anno scorso.

La partita di Trump contro Cina e Russia

Donald Trump è infatti intenzionato ad arginare l’influenza della Cina sull’emisfero occidentale. In tal senso, l’accordo sulla Groenlandia è l’ultima tappa di un processo più ampio. A gennaio scorso, Trump aveva ordinato la cattura di Nicolás Maduro: un’operazione che ha sottratto il Venezuela all’orbita di Pechino, per spingerlo saldamente in quella di Washington. Senza poi dimenticare che, nel febbraio 2025, Panama, a seguito delle pressioni dell’attuale Casa Bianca, aveva lasciato la Belt and Road Initiative.

Adesso, Washington avrà altresì la possibilità di disinnescare eventuali legami commerciali tra Nuuk e il Dragone. Non solo. Con l’accordo sulla Groenlandia, Trump mira anche a rendere gli Stati Uniti e l’Alleanza atlantica più competitivi nell’Artico: una regione su cui Russia e Cina, negli ultimi anni, hanno conseguito notevole influenza. Del resto, era stata l’amministrazione Biden, nel 2024, a lanciare l’allarme su una cooperazione sempre più stretta tra Mosca e Pechino nell’area.

Lo schiaffo all’Unione europea

Infine, l’intesa appena ratificata dal Parlamento danese rappresenta anche uno schiaffo all’Ue. La Francia e la Commissione europea si erano fermamente opposte alle mire di Trump sulla Groenlandia. Addirittura, a inizio settembre, Ursula von der Leyen si era recata a Nuuk, annunciando un pacchetto di investimenti da 200 milioni di euro per l’isola. «La Groenlandia può contare sull’Ue», aveva dichiarato la presidente della Commissione europea.

Purtroppo per lei, appena pochi giorni dopo, Trump annunciò l’accordo con Nuuk e Copenaghen, lasciando in imbarazzo Bruxelles. Quanto accaduto ha infatti certificato, una volta di più, la totale inconsistenza geopolitica dell’Unione europea.

Non solo. L’accordo evidenzia anche una significativa autonomia politica di Mette Frederiksen rispetto al Pse, di cui fa parte. Segno, questo, del fatto che la sinistra europea è attraversata da tensioni e spaccature in riferimento ad alcune (e talvolta decisive) questioni di carattere internazionale.