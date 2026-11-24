La posizione di Pete Hegseth ai vertici del Pentagono è sta messa in discussione un’altra volta. Il suo ex capo dello staff, Joe Kasper, ne ha chiesto le dimissioni, criticando la gestione della guerra in Iran e la decisione di licenziare decine di alti ufficiali militari e di bloccare le promozioni di diversi funzionari delle forze armate.

In un’intervista a Politico, Kasper ha dichiarato che la capacità di Hegseth di svolgere efficacemente il proprio incarico è stata progressivamente compromessa e che presto potrebbe non essere più in grado di esercitare le sue funzioni. «Per questo motivo, e per altri, è arrivato il momento che Pete si faccia da parte», ha dichiarato.

Le accuse di Kasper: «Compromesso il rapporto con il Congresso»

Secondo Kasper, veterano dell’aeronautica statunitense e capo dello staff di Hegseth, il segretario alla Difesa ha anche compromesso i rapporti con il Congresso, dove il suo sostegno politico sarebbe in calo.

Ha anche puntato il dito contro il comportamento del suo precedente superiore e di alcuni suoi collaboratori durante la visita al Cimitero nazionale di Arlington, dove un militare di guardia li aveva rimproverati per aver violato il protocollo presso la tomba del Milite Ignoto. Il giorno successivo, Hegseth aveva conferito al soldato Thomas Iglesias la Joint Service Commendation Medal per l’adempimento dei propri doveri.

Gli appelli per cacciare Hegseth dopo la sconfitta di Trump alle midterm

Hegseth era già finito sotto accusa dopo la sconfitta dei repubblicani alle elezioni di midterm, una batosta dovuta anche al conflitto contro Teheran e alle sue conseguenze, in particolare l’aumento del prezzo del carburante. Diversi deputati del Gop avevano chiesto al presidente Donald Trump di estrometterlo dall’amministrazione, ma l’inquilino della Casa Bianca ha più volte confermato il suo sostegno al capo del Pentagono.

Ad oggi, e nonostante la pioggia di critiche, Hegseth continua a sostenere la linea della guerra guerreggiata contro l’Iran, nonostante la campagna di bombardamenti si sia rivelata insufficiente a raggiungere gli obiettivi che l’amministrazione Usa si era prefissata. Attualmente, il governo degli Stati Uniti è spaccato tra chi vorrebbe una ripresa del conflitto e chi, invece, preferirebbe la linea del dialogo diplomatico.

Gli altri elementi che hanno contribuito alla sconfitta dei repubblicani alle elezioni di metà mandato sono stati l’aumento del costo della vita, il mancato adempimento delle promesse fatte da Trump in campagna elettorale e la spinta sempre più forte per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale e la costruzione di nuovi data center, verso cui i cittadini americani hanno manifestato una forte opposizione.