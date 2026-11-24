Gadi Eisenkot accelera le trattative per la formazione di un nuovo governo israeliano e potrebbe annunciare a sorpresa di aver raggiunto un accordo per la nascita della coalizione, sottoponendola al voto di fiducia della Knesset entro pochi giorni. Secondo Kan News, il presidente del partito Yashar! starebbe valutando questa rischiosa possibilità per ridurre al minimo il tempo a disposizione dei suoi potenziali partner politici per subire pressioni e ripensamenti che potrebbero compromettere la formazione dell’esecutivo.

I negoziati si sviluppano su tre fronti: Likud, partiti ultraortodossi e formazioni arabe. I contatti sono in corso, ma non è stata ancora raggiunta un’intesa sufficiente a garantire una maggioranza parlamentare.

Un segnale di movimento riguarda proprio i partiti haredi. Le trattative, inizialmente affidate a intermediari di livello inferiore, si sono spostate su un confronto diretto tra Avigdor Liberman, presidente di Yisrael Beytenu, e Yaakov Asher, leader di United Torah Judaism. Domenica scorsa si è svolto un nuovo incontro tra i rappresentanti di Yashar! e del Likud. Il confronto è durato circa quattro ore e mezza e ha affrontato due questioni centrali: la richiesta di istituire una commissione d’inchiesta statale e l’abrogazione delle leggi approvate nell’ambito della riforma giudiziaria.

Nonostante la durata della riunione, le delegazioni non sono riuscite a trovare un accordo sui punti più controversi. I rappresentanti di Eisenkot hanno respinto le proposte del Likud per introdurre meccanismi investigativi alternativi alla commissione d’inchiesta statale e non hanno accettato di fermare i tentativi parlamentari di cancellare le leggi della riforma giudiziaria. Le divergenze restano quindi aperte e rischiano di rallentare ulteriormente il percorso verso la formazione del governo.

I nodi dei negoziati con Likud e ultraortodossi

Nel corso dei colloqui è stata affrontata anche la coscrizione militare degli ultraortodossi, uno dei dossier più divisivi della politica israeliana. Yashar! ha manifestato la disponibilità a discutere il tema con i partiti haredi, ma ha escluso di voler negoziare sulla base del disegno di legge presentato dal deputato Boaz Bismuth. Sul fronte politico e nazionale, invece, le due delegazioni hanno raggiunto un’intesa sull’opposizione alla creazione di uno Stato palestinese e condiviso ulteriori principi, tra cui la definizione di Israele come Stato-nazione del popolo ebraico.

La questione della rotazione alla guida del governo è stata rinviata a una fase successiva dei negoziati su richiesta dei rappresentanti di Yashar!. Resta pertanto da stabilire chi ricoprirà la carica di primo ministro, un nodo che potrebbe diventare decisivo quando il confronto coinvolgerà direttamente i vertici dei due partiti. Una fonte politica ha commentato lo stato delle trattative affermando: «Finché Netanyahu ed Eisenkot non entreranno nella stanza, sarà solo una messinscena».

Eisenkot attacca gli estremisti: «Terrorismo ebraico»

Intanto Eisenkot è intervenuto anche sugli attacchi incendiari compiuti durante la notte contro abitazioni e veicoli palestinesi in Cisgiordania, condannando duramente le azioni degli estremisti e definendole «terrorismo ebraico». «Gli attacchi incendiari di ieri notte in Giudea e Samaria sono stati atti di terrorismo ebraico, in ogni senso del termine», ha dichiarato, utilizzando il nome biblico della Cisgiordania.

Il leader di Yashar! ha accusato i gruppi estremisti di minacciare la stabilità regionale, mettere a rischio vite umane e provocare conseguenze sulla sicurezza nazionale e sulle relazioni estere di Israele. Eisenkot ha inoltre criticato il governo Netanyahu, sostenendo che l’approvazione di oltre cento nuovi insediamenti abbia portato la regione «sull’orlo dell’anarchia». Ha chiesto l’arresto dei responsabili e l’imposizione di «sanzioni severe».

La polizia israeliana ha avviato indagini per identificare gli autori degli incendi e dei graffiti realizzati durante gli attacchi. La condanna è arrivata anche dal presidente Isaac Herzog, che ha definito «spregevole la violenza perpetrata da estremisti ebrei contro persone e comunità innocenti in Cisgiordania». Intervenendo alla convention di Elnet a Gerusalemme, alla quale partecipano delegazioni politiche europee, statunitensi, degli Emirati Arabi Uniti e del Marocco, Herzog ha assicurato che le forze dell’ordine stanno lavorando per arrestare, indagare e perseguire i responsabili, nel rispetto della legge.

Anche il ministro degli Esteri Gideon Sa’ar ha condannato gli incendi dolosi e gli atti di vandalismo compiuti in diversi villaggi palestinesi. «Le autorità israeliane sono fermamente impegnate a far rispettare la legge contro la violenza estremista», ha dichiarato. Sa’ar ha definito gli episodi opera di «una manciata di estremisti», precisando che tali azioni non rappresentano i cittadini rispettosi della legge residenti in Giudea e Samaria e sono contrarie ai valori israeliani.

La minaccia iraniana divide Netanyahu ed Eisenkot

Il quadro politico israeliano resta condizionato dal confronto con l’Iran. Netanyahu, intervenendo alla riunione del Likud, ha definito «immediata» la minaccia di Teheran. Secondo Kan, il premier starebbe facendo pressione su Trump affinché attacchi l’Iran il prima possibile ma il presidente americano non ha ancora deciso ed è riluttante a intervenire militarmente.

Netanyahu si contrappone a Eisenkot, che non vede una minaccia diretta tale da richiedere un intervento prima della formazione del nuovo governo. Secondo Channel 12, i vertici della difesa avrebbero avvertito il premier che un attacco all’Iran potrebbe innescare un conflitto regionale.