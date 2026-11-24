Israele ha assestato un nuovo colpo a ciò che rimane dell’apparato di Hamas nella Striscia di Gaza. Le Forze di difesa dello Stato ebraico hanno ucciso il capo della sicurezza interna dell’organizzazione terroristica a Gaza City, Naim Abu Nahal.

Lo hanno annunciato il premier Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Israel Katz. «Le Idf hanno appena eliminato Naim Abu Nahal, responsabile dell’apparato di sicurezza interna di Hamas, dopo che il suo predecessore era stato catturato dalle nostre forze nel corso di un’audace operazione tre mesi fa», hanno dichiarato in un comunicato congiunto. Il primo ministro e Katz hanno si sono congratulati con le Idf e lo Shin Bet per l’operazione, aggiungendo che «nessun terrorista potrà sfuggire al lungo braccio dello Stato di Israele».

La strategia della decapitazione di Israele

L’apparato di cui era a capo Nahal è incaricato di gestire la sicurezza degli alti esponenti di dell’organizzazione, gestire la comunicazione tra di loro, coordinare gli incontri e occuparsi dei loro spostamenti verso siti di emergenza. Il cinquantenne ucciso dalle forze israeliane aveva preso il posto del precedente capo dell’apparato di sicurezza interna, Muein Al Arabid, catturato dalle forze israeliane a Gaza City a settembre.

Dall’inizio della guerra nella Striscia, i soldati e i servizi di sicurezza hanno preso di mira i quadri dirigenti di Hamas, colpendoli sia nella Striscia, sia all’estero, in particolare in Iran, dove nel luglio del 2024 agenti dello Stato ebraico hanno ucciso il capo politico dell’organizzazione terroristica Ismail Haniyeh.

È la cosiddetta strategia della decapitazione, volta a tagliare la testa al proverbiale serpente. A questa, le Idf hanno affiancato un’intensa campagna di bombardamenti, che hanno colpito postazioni lanciarazzi, depositi di armi e nascondigli dei terroristi in tutta la Striscia, e operazioni per smantellare la rete di tunnel scavata sotto l’exclave.

A Gaza la pace è ancora lontana: i «no» di Hamas e le elezioni rinviate al 2027

L guerra condotta da Israele ha portato all’indebolimento di Hamas e alla morte di molti suoi leader storici. L’organizzazione, però, per quanto ridimensionata, non è stata completamente distrutta e mantiene ancora il controllo su alcune zone della Striscia, dove le Idf non hanno una presenza permanente.

Un trattato di pace tra le due parti non è ancora stato siglato, poiché i terroristi si oppongono alla consegna delle loro armi e alla cessione del controllo sull’exclave ad un’altra entità. Una via per escluderli dal potere erano le elezioni nei territori palestinesi indette da Abu Mazen, rimandate all’11 settembre 2027.