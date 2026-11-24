Proseguono le grandi manovre politiche in Francia. La novità di ieri, piuttosto clamorosa, è che per blindare la libertà d’azione dei prossimi governi (e soprattutto del prossimo presidente, che non sarà lui) Emmanuel Macron vuole inserire nella Costituzione francese un freno al debito.

Secondo indiscrezioni del giornale francese La Tribune Dimanche, il primo ministro Sébastien Lecornu ha avviato in proposito colloqui riservati con i capigruppo e con i presidenti delle due Camere. Già a gennaio il presidente potrebbe convocare il Parlamento riunito in congresso a Versailles, dove una revisione costituzionale richiede i tre quinti dei voti.

Da Sarkozy a Lecornu: i precedenti della regola d’oro e il modello tedesco

Vi sono precedenti tentativi di scrivere nella Costituzione francese che il governo non può indebitarsi. Nel 2010 Nicolas Sarkozy, convinto da Angela Merkel a seguire il modello tedesco dopo la crisi finanziaria, affidò a una commissione guidata da Michel Camdessus, ex direttore generale del Fondo monetario internazionale, il compito di disegnare una versione francese.

Il Parlamento approvò il disegno di legge nel luglio 2011, poi Sarkozy rinunciò al passaggio finale in Congresso perché i socialisti gli negarono i voti.

La «regola d’oro» francese funzionerebbe in modo diverso dal Schuldenbremse, il freno costituzionale tedesco. All’inizio di ogni legislatura il Parlamento dovrebbe approvare con legge un piano triennale o quinquennale di riduzione del deficit.

Freno al debito, la Francia sceglie una regola più morbida del modello tedesco

A quel piano dovranno attenersi tutte le leggi di bilancio annuali, comprese quelle che finanziano la previdenza sociale. Nel progetto di Macron, il Consiglio costituzionale dovrà verificare la coerenza dei bilanci con il piano e potrà addirittura annullarli. Il governo conserva l’iniziativa di fissare in cifre la velocità del rientro, per cui nella Costituzione non entra alcun tetto numerico.

Il freno tedesco, inserito nella Legge fondamentale nel 2009, fissa invece un limite preciso. Il deficit strutturale dello Stato federale, cioè quello depurato dagli effetti del ciclo economico, non può superare lo 0,35% del Prodotto interno lordo (Pil), con deroghe ammesse solo per catastrofi naturali o emergenze straordinarie.

La rigidità della regola è stata provata nel novembre 2023, quando la Corte costituzionale di Karlsruhe bocciò clamorosamente lo spostamento di 60 miliardi di crediti inutilizzati dal fondo Covid al fondo per il clima e aprì la crisi di bilancio che portò alla caduta del governo di Olaf Scholz.

Nel marzo 2025, con una riforma costituzionale sfacciatamente condotta da un Parlamento uscente a elezioni già concluse, Berlino ha allentato il vincolo, escludendo dal calcolo la spesa per la difesa oltre l’1% del Pil e creando un fondo speciale da 500 miliardi per le infrastrutture.

Le Pen e Bardella pronti a votare la riforma: Macron cerca l’intesa sul debito

La versione francese lascia invece alla politica le scelte sui numeri e affida al giudice costituzionale il controllo sugli impegni presi, con un vincolo più morbido di quello tedesco. Ma è pur sempre l’applicazione di quel «pilota automatico» delineato a suo tempo da Mario Draghi. Macron punta a rassicurare i mercati e a mettere alla prova Marine Le Pen, che ha promesso un freno al debito nella Costituzione in caso di vittoria alle presidenziali del 2027.

Jordan Bardella, presidente del Rassemblement national e candidato premier, ha risposto che il partito voterà la riforma se servirà a risparmiare al Paese la bancarotta dopo dieci anni di macronismo. Anche i Repubblicani e i candidati Édouard Philippe e Gabriel Attal sono favorevoli, quindi i tre quinti dei voti necessari alla modifica costituzionale sarebbero alla portata.

Francia verso la recessione, mentre la Germania accelera: il divario tocca il massimo da 6 anni

Il tentativo arriva mentre l’economia francese si ferma. L’indice Pmi composito della produzione è sceso a novembre a 46,2, il livello più basso da maggio, con la produzione manifatturiera ai minimi da febbraio 2025. Gli ordini calano e le aziende tagliano personale, con un pessimismo sulle prospettive a un anno che non si vedeva dalla fine del 2012, pandemia esclusa.

Il Paese si avvia alla recessione nel quarto trimestre, mentre l’indice tedesco sale a 55, il massimo da marzo 2022. Il divario fra le due economie è il più ampio da sei anni.