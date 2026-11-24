Pubblichiamo il contributo del commissario Chiu Shao-Chou, del Criminal Investigation Bureau del Ministero dell’Interno di Taiwan, in vista della prossima Assemblea generale dell’Interpol.

Collegare le capacità delle forze dell’ordine a livello globale per creare insieme un’architettura di sicurezza integrata

Appello a sostenere la concreta partecipazione di Taiwan all’Interpol

Il rapido sviluppo della globalizzazione e delle tecnologie digitali fa sì che la criminalità sia sempre meno vincolata ai confini nazionali e sempre più difficile da rilevare per i sistemi di sicurezza. I criminali possono agire da qualsiasi parte del mondo, di giorno o di notte, minacciando la sicurezza nazionale degli Stati sovrani e mettendo in pericolo i mezzi di sussistenza delle persone. Con l’aumentare della criminalità transnazionale, la collaborazione globale tra le forze dell’ordine non dovrebbe incontrare ostacoli. Una rete di sicurezza globale completa può essere mantenuta solo attraverso una cooperazione internazionale concertata e uno scambio tempestivo di informazioni.

Secondo l’articolo 2 del suo Statuto, l’Interpol mira ad “assicurare e promuovere la più ampia assistenza reciproca possibile tra tutte le autorità di polizia criminale”.

Nonostante il mandato dell’Interpol sia quello di favorire i contatti tra le forze dell’ordine nazionali, Taiwan è esclusa dall’organizzazione da oltre 40 anni per ragioni politiche. La conseguente breccia nella rete di sicurezza internazionale rappresenta una potenziale minaccia per la stabilità e la pace globale.

Taiwan possiede una vasta esperienza nel contrasto alla criminalità transnazionale e vanta capacità di polizia di alto livello. Che si tratti di affrontare nuove forme di criminalità, mantenere l’ordine pubblico o promuovere la cooperazione internazionale, le forze dell’ordine taiwanesi hanno dimostrato grande professionalità e resilienza nell’adempimento dei propri compiti.

In un’epoca in cui la globalizzazione accelera la diffusione della criminalità transnazionale, invitiamo la comunità internazionale a sostenere una partecipazione sostanziale di Taiwan all’Interpol, a garantire a Taiwan un posto al tavolo e a consentirle di unirsi agli sforzi per tutelare l’ordine pubblico, rafforzando così, congiuntamente, l’architettura di sicurezza globale per il bene comune.

Gli sforzi di Taiwan nella lotta alla criminalità sono riconosciuti a livello internazionale

Secondo il “2026 Business Climate Survey” (Sondaggio sul clima imprenditoriale), pubblicato dalla Camera di Commercio americana a Taiwan, i membri dell’organizzazione hanno indicato la sicurezza personale come l’aspetto più apprezzato della vita e del lavoro a Taiwan per i professionisti stranieri, un primato che si conferma per il decimo anno consecutivo. Oltre il 90% degli intervistati ha dichiarato che quest’anno manterrà o incrementerà i propri investimenti a Taiwan.

L’indice di sicurezza di Numbeo colloca Taiwan al quarto posto su 147 paesi e al primo in Asia. Taiwan registra circa 1.700 episodi criminali ogni 100.000 abitanti, con un tasso di crimini violenti pari a soli 1,6 – un dato nettamente inferiore alla media globale. Il livello di soddisfazione della popolazione riguardo all’operato delle forze dell’ordine nel mantenere l’ordine pubblico sfiora l’86%, mentre la soddisfazione per la sicurezza all’interno delle proprie abitazioni e dei quartieri raggiunge il 92%.

Tali indicatori dimostrano come l’eccellente livello di sicurezza di Taiwan abbia ottenuto un riconoscimento a livello internazionale. Essi confermano anche il ruolo dell’isola come leader mondiale nelle politiche di pubblica sicurezza e nell’attività delle forze dell’ordine.

Quest’anno, Taiwan ha promosso attivamente la cooperazione internazionale e regionale per contrastare il traffico di stupefacenti. In coordinamento con Stati Uniti, Giappone, Singapore, Filippine e altri paesi, Taiwan ha contribuito a sventare importanti operazioni criminali transnazionali, portando, tra l’altro, al sequestro di 430 chilogrammi di cocaina e 1,8 tonnellate di ketamina.

Inoltre, grazie all’impiego di analisi basate sui “big data” e a un miglior coordinamento tra i vari enti competenti, il numero medio di casi di frode a Taiwan è diminuito del 20%, con una riduzione delle perdite finanziarie pari al 47%.

Il successo ottenuto nel contrasto ai reati legati agli stupefacenti e alle frodi online ha fatto guadagnare a Taiwan la stima e la fiducia delle forze dell’ordine dei partner internazionali. In qualità di membro affidabile della comunità globale, Taiwan continuerà a fare la propria parte nella lotta contro la criminalità transnazionale.

Non dovrebbero esserci lacune nella sicurezza globale – l’esclusione di Taiwan compromette la prevenzione della criminalità a livello internazionale

Nonostante la sua esperienza e le sue capacità, Taiwan è esclusa dall’Interpol per ragioni politiche. La mancanza di un accesso diretto al sistema globale di comunicazione di polizia I-24/7 ostacola lo scambio di informazioni di intelligence e il coordinamento tra le forze dell’ordine. Taiwan non è in grado di condividere tempestivamente con altri partner preziose tecniche investigative, competenze tecnologiche ed esperienze pratiche, rendendo più difficile contrastare la criminalità alla radice.

Inoltre, il passaporto di Taiwan consente l’ingresso senza visto in oltre 100 Paesi; ciò lo rende ambito dai criminali, che se ne servono – spesso sotto forma di documenti contraffatti – per viaggiare senza essere individuati e compiere attività illecite, minacciando così la sicurezza internazionale. Le forze di polizia taiwanesi hanno portato alla luce numerosi casi di organizzazioni criminali straniere impegnate nel traffico illecito di passaporti taiwanesi.

Isolare Taiwan non solo crea un vuoto sfruttabile dai gruppi criminali transnazionali, ma mina anche l’architettura della sicurezza globale, aumentando notevolmente il rischio che prove vadano perdute o distrutte, che i sospettati riescano a fuggire, che i flussi finanziari illeciti vengano occultati e che le vittime continuino a subire danni. L’esclusione di Taiwan dall’Interpol rappresenta una grave perdita per il sistema di sicurezza internazionale.

Collegare le capacità delle forze dell’ordine a livello globale – Taiwan deve essere al tavolo

Il rapporto dell’Interpol sulla minaccia globale delle frodi finanziarie (INTERPOL Global Financial Fraud Threat Assessment), pubblicato a marzo, ha avvertito che le frodi finanziarie si sono evolute in una delle forme più gravi e in rapida crescita di criminalità transnazionale. Non più un fenomeno marginale, questa frode è diventata una minaccia centrale che si intreccia con la criminalità organizzata, la tratta di esseri umani e il cybercrime.

Negli ultimi 20 anni, Taiwan ha monitorato attentamente l’evoluzione delle frodi legate alle telecomunicazioni e al mondo online, diramando numerosi avvisi alle autorità di polizia di altri Paesi. In generale, tuttavia, la comunità internazionale ha trascurato la proliferazione transnazionale delle frodi e ne ha sottovalutato i rischi potenziali; a dimostrazione di ciò, vi è la mancata istituzione tempestiva di un meccanismo multilaterale antifrode.

Quest’anno, le forze di polizia di Taiwan e degli Stati Uniti hanno scoperto un importante caso di frode transnazionale e riciclaggio di denaro, perpetrato dal “Prince Holding Group”. Sono stati sequestrati beni illeciti e criptovalute per un valore di centinaia di milioni di dollari. Il gruppo si era avvalso di attività virtuali e servizi di pagamento di terze parti per occultare i proventi di operazioni di riciclaggio e frode su larga scala, condotte in diversi Paesi.

L’eccellente attività investigativa condotta da Taiwan è stata insignita del premio “Best Egmont Case Award” per il 2026. Il caso ha rappresentato un modello di cooperazione internazionale tra settore pubblico e privato nello scambio di informazioni, confermando ulteriormente il ruolo di Taiwan quale partner indispensabile nel sistema globale delle forze dell’ordine.

Il mondo si trova oggi ad affrontare l’ulteriore minaccia dello sfruttamento digitale attraverso piattaforme di pagamento, il dark web, le comunicazioni crittografate e le attività virtuali. Nel 2024, Taiwan ha smantellato un forum online su larga scala dedicato a materiale pedopornografico, noto come “Creative Private Room” o “Nth Room”. Il caso ha profondamente scosso la comunità internazionale: la piattaforma contava oltre 5.000 membri e vi erano stati diffusi più di 200.000 immagini e video a contenuto sessuale illecito, che coinvolgevano fino a 4.000 vittime provenienti da Taiwan, Cina, Hong Kong, Macao e Malesia. Alcune delle vittime erano giovanissime, in età da scuola primaria.

L’organizzazione criminale che gestiva la piattaforma celava la propria identità ricorrendo a tecnologie del dark web e utilizzava criptovalute per riciclare denaro ed evitare di essere scoperta. La polizia di Taiwan ha tracciato le criptovalute e i registry delle transazioni, ha scoperto una rete finanziaria illecita, ha analizzato le modalità operative della comunità online e, infine, ha smascherato le menti che si celavano dietro il gruppo.

Taiwan è pronta a condividere le proprie tecniche investigative ed esperienze pratiche con le forze dell’ordine di tutto il mondo, al fine di contrastare congiuntamente le reti criminali transnazionali.

Sostenere la concreta partecipazione di Taiwan all’Interpol

L’Interpol mira a rendere il mondo un luogo più sicuro, riunendo le autorità di polizia di tutti i Paesi affinché possano prevenire e combattere congiuntamente la criminalità, attraverso una solida cooperazione tra le forze dell’ordine, soluzioni innovative e la condivisione di risorse. La criminalità non conosce confini. I meccanismi di cooperazione tra le forze dell’ordine non dovrebbero consentire che considerazioni politiche portino alla frammentazione delle informazioni di intelligence o a lacune nel coordinamento. L’esclusione di Taiwan ostacola la tempestive condivisione di informazioni, limita le opportunità di catturare i sospettati e danneggia in modo sostanziale gli interessi condivisi della comunità internazionale.

Negli ultimi anni è cresciuta la preoccupazione per l’abuso, da parte di alcuni Stati membri, dei meccanismi dell’Interpol al fine di attuare una repressione transnazionale. I “Red Notice” (avvisi rossi) sono stati utilizzati per perseguire individui per ragioni politiche, in violazione dell’Articolo 3 dello Statuto dell’Interpol, che vieta “qualsiasi intervento o attività di carattere politico, militare, religioso o razziale”. Oltre a minacciare singoli individui provenienti da Taiwan, tali azioni compromettono gravemente la fiducia alla base della cooperazione internazionale e la neutralità delle forze dell’ordine.

Di fronte a una criminalità transnazionale sempre più grave, esortiamo i Paesi di tutto il mondo a sostenere la concreta partecipazione di Taiwan, in qualità di osservatore, all’Assemblea Generale dell’Interpol, nonché ad altre attività, riunioni, programmi di formazione e scambi. Invitiamo l’Interpol a promuovere l’interazione tra Taiwan e gli altri Paesi. In quanto membro della comunità internazionale, Taiwan è disposta e in grado di unirsi al sistema di sicurezza globale, offrendo contributi fondamentali attraverso azioni concrete e un impegno professionale.

Ottobre 2026

Chiu Shao-Chou

Commissario Ufficio per le Indagini Criminali (Criminal Investigation Bureau)