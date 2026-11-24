Lunedì in Vaticano avrà luogo un incontro molto rilevante dal punto di vista diplomatico, oltre che istituzionale. Papa Leone XIV riceverà infatti in udienza il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, che sarà a Roma per incontrare la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. A dare notizia di questo incontro, dopo aver consultato diversi funzionari, è stato ieri Hans von der Burchard che, in un articolo uscito su Politico, ha sottolineato il rilievo strategico dell’appuntamento. Anzitutto, perché sarà di fatto la prima udienza privata di Merz con il pontefice statunitense. Pur presenziando infatti al suo insediamento, il cancelliere tedesco – che pure è formalmente cattolico – non aveva finora mai incontrato Leone XIV.

Il dossier Ucraina al centro del colloquio

Ciò non significa che le relazioni diplomatiche tra Santa Sede e Germania non ci siano o siano scarse, anzi. Non più tardi di inizio ottobre, precisamente venerdì 2, il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul aveva incontrato il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, in un faccia a faccia in cui si era discusso soprattutto della guerra in Ucraina, delle sue conseguenze umanitarie e dell’esportazione dei cereali ucraini dal Mar Nero. Una scelta tematica non casuale. Infatti, conferma Politico, al centro dell’incontro tra Merz e Prevost ci sarà soprattutto il tema della guerra in Ucraina; ma non solo. I due leader parleranno anche di dignità umana e intelligenza artificiale, questione a cui il Santo Padre ha dedicato la sua prima enciclica, Magnifica Humanitas.

Merz incontrerà anche il cardinale Parolin

A seguire, il cancelliere tedesco – come già fatto dal suo ministro Wadephul – incontrerà anch’egli il cardinale Parolin, il che rappresenta un’ulteriore prova non solo dello spessore diplomatico dell’incontro, ma pure del fatto che quasi certamente la pace tra Kiev e Mosca sarà al centro del colloquio, per quanto un portavoce del governo tedesco, a precisa domanda di Politico, si sia rifiutato di commentare, ribattendo che i viaggi del cancelliere vengono annunciati il venerdì della settimana prima. Del resto, è noto quanto il tema della pace stia a cuore a Leone XIV, che perfino durante i giorni del suo ricovero (che alla fine è stato sorprendentemente breve) al Policlinico Gemelli per l’asportazione di un nodulo polmonare telefonò prima a Vladimir Putin e poi a Volodymyr Zelensky.

Le tensioni tra Roma e l’episcopato tedesco

Tornando all’incontro con Merz, esso per il Papa può essere un’occasione – per quanto ovviamente indiretta – distensiva verso un episcopato, quello teutonico, ai ferri corti con Roma. Il riferimento, qui, è non solo all’agenda sinodale tedesca, che spinge per continue «aperture», ma pure all’attacco del vescovo di Limburgo, mons. Georg Bätzing, fino a pochi mesi fa presidente della Conferenza episcopale tedesca, il quale ha recentemente pubblicato sul sito della sua diocesi un appello affinché Leone XIV «chiarisca» la sua linea sul contrasto agli abusi sessuali. A Bätzing, infatti, non era andato giù come, di ritorno dalla Francia, il Papa avesse definito l’argomento degli abusi («innanzitutto un problema umano»), vale a dire in modo, a suo dire. non adeguatamente preciso.