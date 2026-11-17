«Dopo il voto negli Stati Uniti mi aspetto meno guerre e più dialogo». Papa Leone XIV ha parlato delle prospettive internazionali durante la conferenza stampa a bordo dell’aereo papale, nel viaggio di ritorno da Lima a Roma.

Nel corso dell’incontro con i giornalisti, il Pontefice ha risposto anche a una domanda sulla possibilità di aver firmato una lettera di dimissioni preventive, come avrebbero fatto alcuni suoi predecessori, da utilizzare in caso di impedimenti che gli rendessero impossibile esercitare il ministero, per esempio in seguito a un coma.

«No, per adesso non vedo necessità, grazie a Dio. Il diritto canonico ha già diversi punti che trattano questo tema. Sono nelle mani di Dio, come ho detto. Continuo, eventualmente lo farò, penso, però per adesso non vedo il bisogno, grazie», ha risposto Leone XIV.

La domanda è arrivata anche alla luce dell’intervento chirurgico a cui il Papa sarebbe stato sottoposto circa un mese fa per la rimozione di un tumore.