Il Papa sulle Ande a duemila metri: arriva in elicottero e prosegue in jeep per la messa

Papa Leone XIV in jeep sulle Ande per raggiungere il luogo in cui celebrare la messa. Il Pontefice è arrivato in elicottero a Santa Cruz de Succhubamba, località situata a oltre 2.000 metri di altitudine

Un viaggio tra le montagne delle Ande per celebrare la messa in un luogo che conosceva già da tempo. Qui il Pontefice era solito recarsi per le celebrazioni durante gli anni in cui era vescovo di Chiclayo. Dall’elicottero ha poi proseguito il percorso in jeep per raggiungere il luogo della celebrazione.