Famiglia del bosco, respinto il ricorso: i bambini non tornano a casa

I bambini della famiglia nel bosco non torneranno a casa. La Corte d’Appello dell’Aquila ha respinto il reclamo presentato dalla famiglia Trevallion, confermando l’ordinanza del Tribunale per i minorenni.
A darne notizia è l’avvocato Simone Pillon, che assiste la famiglia. «Come purtroppo prevedibile viste le precedenti conferme, la Corte d’Appello dell’Aquila ha deciso di rigettare il reclamo della famiglia Trevallion», scrive il legale in una nota.
Pillon contesta la decisione dei giudici, che hanno confermato la validità della consulenza tecnica e l’ordinanza del Tribunale minorile. Secondo l’avvocato, la Corte avrebbe inoltre ignorato le contestazioni relative ai rischi per la salute dei bambini legati alla permanenza nella casa famiglia.
Il legale ha annunciato che la famiglia presenterà ricorso in Cassazione.