C’era una volta il dibattito tecnico sulle leggi. Oggi c’è l’assedio giudiziario, l’ennesimo capitolo di una saga in cui una parte della magistratura sveste la toga da interprete del diritto e indossa l’elmetto della militanza ideologica. L’ultimo bersaglio è il disegno di legge Sicurezza e contrasto alla criminalità minorile, finito sotto il fuoco incrociato delle audizioni alla Camera.

A guidare la fronda sono stati ieri l’Associazione nazionale magistrati e il Tribunale per i minorenni di Milano.

Per l’Anm, rappresentata da Chiara Valori (presidente della commissione diritto penale dell’associazione) l’introduzione del delitto di violenza organizzata e dell’aggravante del danneggiamento porta con sé formule ritenute troppo generiche come quella di «gruppo organizzato anche occasionalmente». La magistratura associata ha paventato la moltiplicazione di norme dai confini fluidi, che complicherebbero il lavoro dell’interprete fino a configurare «scenari inquietanti» legati a futuribili «arresti di massa».

Da Milano, la presidente del Tribunale dei minori Paola Ortolan ha spostato invece il focus sull’imputabilità, sostenendo che l’universo virtuale rallenti l’autonomia e l’autoregolazione emotiva degli adolescenti.

La tesi dei giudici milanesi: i social rendono gli adolescenti meno maturi e imputabili

I social, insomma, renderebbero i ragazzi meno maturi e consapevoli di ciò che fanno, anche se, con l’alibi della resistenza civile, devastano le città e rubano nei negozi. Forte di una statistica nazionale che vede le sentenze di immaturità ad appena lo 0,44%, il tribunale milanese ha bollato dunque la decretazione d’urgenza come priva di necessità.

Dietro la parvenza del rigore dottrinale, emerge però una retorica d’altri tempi che lascia intendere che il legislatore sia un’entità impegnata in una sorta di crociata punitiva contro le nuove generazioni.

Una tesi viziata da un macroscopico errore di logica: l’equiparazione indistinta della totalità dei giovani alla specifica platea di chi commette condotte illecite somiglia a un ardito equilibrismo intellettuale, dato che il Dl sicurezza non sanziona l’età ma il reato.

Di conseguenza, per la gioventù che rispetta il patto sociale, non esiste alcuna minaccia istituzionale.

La responsabilità individuale e i numeri delle carceri minorili: le contestazioni al decreto

Le evidenze numeriche ridimensionano inoltre la portata del fenomeno: in tutta Italia si contano poco meno di 600 minori detenuti negli istituti penali, pur a fronte di una crescita del 50% rispetto alla fase precedente alle ultime riforme (e di questi circa la metà è di nazionalità straniera).

I numeri dicono anche che la prevenzione e la deterrenza esercitano il loro peso: l’infrazione della normativa sugli stupefacenti si attesta a poco più del 10% degli ingressi in istituto, un segmento che mostra un decremento progressivo proprio in virtù della minore tolleranza applicata al piccolo spaccio di piazza.

In questo quadro di contestazioni formali, dove il principio di responsabilità individuale sembra essere spacciato, da parte dell’autorità giudiziaria, per una manifestazione di insensibilità statale con slogan da fare invidia a un’assemblea studentesca del 1977, balza all’occhio un’omissione significativa: nelle relazioni dei vertici giudiziari la giustizia riparativa, pilastro fondamentale per il recupero dei minori, non è neanche menzionata.

Una dimenticanza che legittima il sospetto di pareri orientati più alla propaganda politica che al perfezionamento dello strumento normativo.

Non a caso, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella – che della magistratura è anche il capo supremo attraverso il Csm – ha colto l’occasione dell’incontro con i magistrati in tirocinio per assestare, nella serata di ieri, una netta e inequivocabile tirata d’orecchie.

Mattarella richiama i magistrati: «Sobrietà nelle condotte e riservatezza sui processi»

Il capo dello Stato ha richiamato l’ordine alla «sobrietà nelle condotte» e alla «riservatezza riguardo ai processi». Tradotto dal felpato linguaggio istituzionale: non spetta ai magistrati fare opposizione politica sui media.

Una formale e netta correzione di rotta che, senza entrare nel merito delle scelte politiche, ha censurato il terreno e le modalità della comunicazione extra-giudiziale. E chissà se il monito del Colle alla terzietà basterà a sopire le nostalgie della militanza in toga.