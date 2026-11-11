Nel pieno della lunga campagna elettorale francese per le presidenziali che potrebbero consegnare l’Eliseo a Marine Le Pen, nel dibattito politico transalpino irrompe la polizia del pensiero. Con quella che ha tutta l’aria di essere una testa di cavallo piazzata nel letto, affinché nessuno si faccia venire strane idee, anche se l’effetto sul voto potrebbe essere opposto.

Le parole contestate e l’accusa di incitamento all’odio: il confine tra previsione e istigazione

A sacrificarsi sull’altare del non dicibile è lo scrittore Michel Houellebecq, formalmente indagato per un reato kafkiano già dal nome: «Complicità di provocazione alla discriminazione, all’odio o alla violenza verso un gruppo di persone in ragione della loro origine o della loro appartenenza o non appartenenza a un’etnia, una nazione, una razza o una religione determinata». Quando servono così tante parole per esprimere un concetto giuridico, c’è dietro una fregatura.

Un giudice istruttore di Nanterre ha quindi accolto le denunce dell’Union des mosquées de France (Umf) e del Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (Mrap) presentate dopo la lunga intervista rilasciata da Houellebecq a Michel Onfray sulla rivista di quest’ultimo, Front Populaire (il rettore della Grande moschea di Parigi, Chems-Eddine Hafiz, aveva invece ritirato la sua querela). Era il novembre del 2022 e a quanto pare pure in Francia hanno qualche problema con i tempi della giustizia, sempre troppo lunghi o, in un altro senso, troppo «puntuali».

A Houellebecq sono contestati essenzialmente due passaggi. Nel primo si parla di «persone che si armano. Si procurano fucili, si iscrivono a corsi di tiro a segno. E non sono folli. Quando territori interi saranno sotto il controllo islamico, penso che avranno luogo atti di resistenza. Ci saranno attentati e sparatorie nelle moschee, nei caffè frequentati da musulmani, insomma, dei Bataclan al contrario».

Parole certamente forti, ma con ogni evidenza descrittive, non prescrittive. Houellebecq non ha il phisique du rôle per guidare una rivolta armata e stragista, neanche moralmente. E se prevedere catastrofi fosse giuridicamente equiparato a causarle, o anche solo auspicarle, dovremmo mettere in galera mezza intellighenzia.

Allo scrittore viene poi contestata un’altra affermazione: «L’auspicio della popolazione francese etnica non è che i musulmani si assimilino, ma che cessino di rubare e aggredire. O anche, altra soluzione, che se ne vadano».

Hafiz, che guida la Grande moschea di Parigi dal 2020 e che, come detto, si è in seguito fatto convincere dagli argomenti dello scrittore a ritirare la denuncia, la prese malissimo. «Queste frasi lapidarie di Michel Houellebecq», si leggeva in un comunicato diffuso anche sui social, «sono inaccettabili e di una brutalità sconcertante. Esse non mirano ad aprire un qualsiasi dibattito pubblico, ma ad attizzare discorsi e atti discriminatori».

Va detto che dopo l’intervista con Onfray e le polemiche che ne erano scaturite, lo stesso Houellebecq aveva poi iniziato a meditare considerazioni autocritiche.

Dalla retromarcia sull’islam a «Sottomissione»: lo scrittore non rinnega le sue analisi

Nel 2023, quando era uscito Qualche mese della mia vita, aveva rimodulato le sue opinioni sull’islam. «Sono sempre più convinto», aveva detto lo scrittore in una lunga intervista a Le Point in cui presentava la sua nuova uscita, «che il problema non è l’islam, è la delinquenza. I delinquenti sono tali perché la loro natura li porta verso il male e quando si impegnano nella jihad è per poter fare ancora più male. L’islam non è che un pretesto».

«Ha dunque cambiato opinione sull’islam?», domandava l’intervistatore. Risposta: «Sì sono stato preso in una stupidità collettiva. C’è tutto un discorso che si è sviluppato sul legame tra islam e delinquenza che è semplicemente falso. La pratica assidua di una religione quale che sia non conduce alla delinquenza».

Un aggiustamento di mira un po’ maldestro. Che da una parte sembrava tagliare corto con tutta la produzione dello scrittore critica nei confronti dell’islam, la quale, tuttavia, non è affatto composta da libelli insultanti, ma di analisi letterarie raffinate e anche sorprendenti: in Sottomissione, l’islam ne esce quasi meglio delle decadenti società europee.

La sua conquista della Francia era economica (i soldi delle petromonarchie) ma soprattutto spirituale: nel romanzo, i francesi si convertivano perché non avevano più nulla da difendere.

Dall’altro lato, in quella retromarcia lo scrittore cedeva a logori luoghi comuni retorici del politicamente corretto. Non serve mettere in discussione il legame tra islam e delinquenza, se non si è mai sostenuto che tutti gli islamici siano, per principio, delinquenti.

Il punto sarebbe, semmai, quello di capire perché tanti delinquenti delle banlieue siano finiti, dopo una vita di bagordi e microciminalità, ad abbracciare la versione più violenta dell’estremismo islamico (è la continuità della nocence, direbbe Renaud Camus, un altro che le aule di tribunale per reati d’opinione le conosce bene).

I legali invocano la libertà d’espressione: «Un profeta di sventure non auspica la sventura»

Ma, soprattutto, il motivo per non fare dietrofront riguarda la logica dell’inquisizione mediatico-giudiziaria: molto semplicemente, l’abiura non scongiura il rogo. Come il giudice istruttore di Nanterre si è incaricato di mostrare.

Ad ogni modo, la notizia dell’indagine sembra aver ridato un po’ di mordente allo scrittore. «Houellebecq contesta il reato che gli viene attribuito. Le dichiarazioni incriminate non contengono alcun intento di esortazione, nemmeno implicito, e rientrano pertanto nell’ambito della libertà di opinione e di espressione», hanno dichiarato all’Afp i legali dello scrittore, gli avvocati Thibault de Montbrial e Louis Cailliez.

«Un profeta di sventure non auspica la sventura; al contrario. Il suo posto non è in un’aula di tribunale», hanno osservato i legali, aggiungendo che «Houellebecq non può che deplorare la crescente tendenza a ricorrere alle aule giudiziarie per dirimere i dibattiti intellettuali».